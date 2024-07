Un abrigo y una videollamada: así pilló María José Suárez la infidelidad de Escassi

Una última conexión a altas horas de la madrugada que la hizo sospechar y una videollamada le sirvieron a María José Suarez para pillar la infidelidad de su expareja Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de relación. Así lo ha desvelado este viernes tras reaparecer en televisión y dar su versión de los hechos.

La modelo acudió al plató de ¡De viernes! y no se cortó ni un pelo al explicar que todo comenzó cuando un día se levantó "a las cinco y medio de la mañana" y accedió a leer los mensajes, viendo que su por entonces novio estaba en línea.

La respuesta del exconcursante de la octava edición de MasterChef Celebrity se limitó a que estaba mirando una receta de cocina, algo que no convenció ni por asomo a la Miss España, que se decidió a llamarle para comprobar si le estaba diciendo la verdad.

María José Suárez se pronuncia sobre el correo que recibió de la amante de Escassi:



" Me cuenta las cosas que hace con Álvaro ese día, hay situaciones en las que yo no me imagino a mi pareja"



El jinete le contó que no se encontraba en Madrid, pero ella se percató de que no se escuchaba ningún ruido de fondo. Asimismo, le dijo que estaba en el coche, por lo que Suárez se dispuso a hacerle una videollamada, pudiendo ver con sus propios ojos que no estaba en el vehículo: "Se puso muy nervioso y me colgó".

El jugador de polo, sin embargo, volvió a contactar con ella para mandarle la imagen de un abrigo y explicarle que había vuelto a casa a por él porque le habían advertido que en San Sebastián hacía menos temperatura e iba a pasar frío. Pero ella estaba segura que era mentira y decidió separarse porque le había pillado in fraganti.

El mensaje de Valeri

Asimismo, sus sospechas se confirmaron unos días después de aquel acontecimiento cuando recibió un mensaje por correo de la mujer con la que se estaba viendo Escassi, Valeri. En él le hablaba sobre el jinete y lo que pasaba con el abrigo.

"Me dice que la persona con la que no estoy no es lo que creo. Me da la clave del abrigo, me dice que estaba en casa. Me cuenta mucha información que a mí me deja en shock", ha narrado ante las cámaras del programa de Telecinco.

"En el mail también me dice que a ver quién le paga los 1.500 euros que le deben por sus servicios", ha detallado, una cuantía que si el jinete no pagaba podría salir a la luz si la mujer decidiera contarlo en televisión.

Además, ha contado que en el mail le dio "detalles de cómo son mis partes". Tras este mensaje, Suárez no dudó en llamar a Escassi para pedirle explicaciones, pero él se limitó a preguntarle qué era lo que le había escrito Valeri.