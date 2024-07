Abraham García rompe a llorar tras recordar a su familia: "Me encantaría tenerlos aquí"

En Supervivientes All Stars los sentimientos están a flor de piel. Ya sea por las complicadas pruebas o por el estrés de vivir en la isla sin apenas recursos hace que los concursantes no puedan tener apenas un momento de calma. Por eso, no es de extrañar que puedan llegar a vivir momentos de lo más emotivos al escuchar los mensajes de ánimo de sus seres queridos.

Prueba de ello fue el bonito momento de Abraham García en la última conexión con Honduras. El joven consiguió ser el ganador de la prueba de apnea tras aguantar dos minutos y medio en el agua. "Mamá, papá, os amo", gritó al ganar y poder así comerse un perrito caliente gigante. Aunque esa no fue su única recompensa.

Sin aún poder creérselo, no dudó en romper a llorar mientras recordaba a algunos de sus seres queridos. "Se lo dedico a mis alumnos de Gadea School 33, que me estarán viendo, a Sergio, a su hijo... Y sobre todo, a mi hermano. Ya sabéis que siempre se puede un poquito más. También se lo dedico a mi madre y a mi padre, que me encantaría tenerlos aquí y poder comerme esto con los dos. Os amo".

Como así declaró, para él lo más importante es estar con sus padres y no podía dejar de llorar por echarles de menos. Y es que, mientras Laura Madrueño intentaba consolarle, él no podía evitar confesar que estaba preparado para "irse el jueves": "Vine aquí para descubrir algo que tenía aquí dentro que no me funcionaba bien. Y aquí lo he descubierto".

"Ya he descubierto eso que estaba dentro de mí y que me estaba matando. Llevo mucho tiempo mal, no sabía qué me pasaba, llevo años que no sé qué me pasa, aquí a la segunda semana, descubrí qué me pasaba, pero ya sé lo que es. Sentarme con mi padre, madre y hermana, poder hablar los cuatro, limar asperezas y olvidarnos de todo. Y poder disfrutar del tiempo que nos queda. Solo eso", aseguró Abraham.

"Me acuerdo de mi familia, de mi abuela Josefa, de mi abuelito, que está en la residencia. Aquí están todas emociones a flor de piel...", le confesó a Laura sin saber lo que iba a ocurrir. Y es que el programa tenía preparado para él una sorpresa de lo más emotiva, un mensaje de su abuelo Ignacio, de 92 años.

"Eres un campeón y tienes que ganar el concurso. Estamos celebrando todos juntos el cumpleaños, pero te echamos mucho de menos. Cuando vuelvas me vas a llevar a bailar", se pudo escuchar decir al hombre. Unas palabras con las que Abraham acabó derrumbándose: "Muchísimas gracias, mi abuelo es un fenómeno, espero que toda la familia esté disfrutando con él".