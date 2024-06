El abogado de El Yoyas, muy crítico, revela sus siguientes pasos: "No lo puedo respaldar"

El exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', ha pasado ya cuatro días en la cárcel desde que el pasado miércoles ingresó en la prisión de Brians 1 (Barcelona) para cumplir la pena de 5 años y 8 meses por maltrato habitual, lesiones, delito leve de amenazas y delito leve de vejaciones contra su exmujer, la también exconcursante del reality Fayna Bethencourt.

Su abogado, Esteban Gómez, ya le ha visitado y ha desvelado cómo está siendo la adaptación y su relación con el resto de presos. "Lo que le comentó a su letrado es que estaba perfectamente adaptado, ya había conseguido los bonos del tabaco y los bonos de la cafetería", reveló hace unos días Mayka Navarro.

Respecto a la vida en prisión, Carlos 'El Yoyas' le insistió a su abogado que "estaba encantado con la comida, que si lo llega a saber no monta toda esta historia de prófugo, porque en la cárcel se comía mejor que en la mili".

Ahora, el letrado ha comentado en Fiesta cuáles son sus intenciones como letrado y sus siguientes pasos respecto al televisivo, al que todavía defiende. "Por el momento, no se me ocurre hablar de algo como el tercer grado. Hasta que no haya cumplido al menos dos años de condena pienso estar calladito y no pedir nada, vamos a mantenernos así", ha argumentado.

"Este miércoles, a las dos horas de ser detenido, recibo una carta en la que se me pide que Carlos nombre procurador, y a mí mientras no tenga una orden expresa yo tengo que pelear hasta el final y ejercer su derecho a defensa (...) Yo no lo puedo respaldar, pero puede que dentro de tres años, si hay buen comportamiento, se pueda pedir algo", ha explicado el letrado.

Además, cuando la presentadora, Emma García, le comentaba que no podía dejar de pensar en Fayna, el abogado asentía: "Yo igual, yo igual".