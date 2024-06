El abogado de Carlos Navarro, 'El Yoyas' se pronuncia en 'TardeAR': "Estaba cantado que le iban a detener"

Este miércoles, Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', ha sido detenido después de casi dos años prófugo de la justicia por un caso relacionado con violencia de género.

El abogado defensor de Navarro, Esteban Gómez, ha compartido su perspectiva sobre los acontecimientos recientes. En declaraciones a TardeAR, Gómez ha afirmado no ha sido posible comunicarse con el detenido hasta el momento.

El letrado ha compartido que, desde el inicio del plazo para su ingreso en prisión, Navarro había expresado su intención de eludir la orden, mencionando sus planes de viajar a Ucrania: "Me dice que se va a Ucrania y a partir de ahí, ya no sé nada más hasta el contacto que le hace la prensa en la famosa portada de El Mundo cuando dice que su psicólogo había sido el whiskey".

Gómez también ha señalado que había advertido a su cliente sobre las consecuencias de incumplir la orden judicial. Eso sí, ha admitido que tampoco quiso insistir: "Yo no iba a ir detrás para convencerle porque habría sido inútil y profesionalmente no me corresponde".

Además del caso pendiente por violencia de género, 'El Yoyas' enfrentará ahora cargos adicionales por quebrantamiento de condena, lo que podría resultar en una pena de entre seis meses y un año de prisión. "Estaba cantado que le iban a detener", ha declarado el entrevistado.

En cuanto a la posible implicación de la familia de Navarro en su ocultamiento, Gómez ha indicado que dependerá de las investigaciones determinar si hubo colaboración en dicho acto ilícito. "Si se demuestra, pues evidentemente eso es una colaboración necesaria en un delito de quebrantamiento, vamos a esperar qué acciones se toman", ha concluido.