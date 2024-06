La abogada de Fayna Bethencourt, sobre la detención de El Yoyas: "Está nerviosa, tanto ella como sus hijos han pasado mucho miedo"

Este miércoles, todos los medios de comunicación se han despertado con la noticia de la detención de Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, después de 19 meses en busca y captura tras haber sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión por violencia de género.

Su víctima, Fayna Bethencourt, ha hecho uso de sus redes sociales para expresar su tranquilidad ante la detención del que fuera concursante de Gran Hermano: "Gracias a toda la gente que me escribe para darme su cariño. Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y por los míos. Les abrazo muy fuerte a todos, especialmente a los que siempre han estado apoyándome durante todo este tiempo en esta lucha. Infinitas gracias".

Así, En boca de todos ha contactado en directo con Nayra Suárez, abogada de Fayna, quien ha señalado que fue la Policía quien informó a la canaria de la detención de su maltratador: "Me dijo 'en un ratito hablamos con tranquilidad, cuando me estabilice y me centre un poco'".

La letrada ha comentado cómo ha vivido Fayna, a nivel emocional, estos 19 meses de fuga de Carlos Navarro: "Estamos en una isla, para llegar tendría que haber pasado un control. Estaba nerviosa, independientemente de eso, ella iba con miedo, estaba preocupada y la hemos estado acompañando, ya no como relación abogado-cliente, sino como un tema más humano".

"Acompañarla emocionalmente y ayudarla para que se estabilizara, se tranquilizase y tuviese esperanzas de que esto algún día iba a llegar y por fin ha llegado", ha agregado la abogada que, además, ha dejado claro que Fayna Bethencourt y sus hijos tenían "muchísimo miedo" y ella sentía que "la vigilaban" y "no estaba segura".

"Fayna ha buscado todos los medios posibles tanto para el bienestar suyo como el de los niños, que es el que más le importa", ha agregado Nayra Suárez que, de la misma manera, ha señalado que aún se desconoce quién ha ayudado a El Yoyas durante este tiempo, pero confía en que se descubrirá: "Entendemos que tiene un círculo, ya sean amigos, familiares, personas conocidas que le han ayudado en esto... Él solo no lo ha hecho. Habría que ver si se descubre quiénes le han ayudado y las acciones que se pueden instaurar contra estas personas".