La abogada española de la familia Arrieta: "Daniel Sancho no ha pedido perdón, tiene una actitud chulesca y no se arrepiente"

El juicio del caso de Daniel Sancho ha llegado a su tercera semana. El español, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, podría enfrentarse a pena de muerte en caso de demostrarse que el crimen se llevó a cabo con premeditación.

Este miércoles ha tenido lugar la declaración del representante de la familia del fallecido, quienes han decidido que sea Juan Gonzalo Ospina quien declare en este papel. Tras esto, La mirada crítica ha podido hablar en directo con Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Edwin Arrieta.

"La declaración de los forenses ha sido muy positiva porque lo que dicen es que esos golpes fueron antes de la muerte y muy fuertes, seguramente, con la intención de matar", ha destacado Uriarte que, además, ha comentado cómo espera que sea la declaración de Daniel Sancho: "Tendrá que explicar cómo se produjeron esos golpes, aunque todo apunta a que no lo va a reconocer y dirá que hubo un golpe porque se produjo esa pelea".

Asimismo, la letrada ha apuntado que no ha visto "ningún arrepentimiento" en Daniel Sancho durante las diferentes sesiones del juicio: "El signo más importante habría sido el perdón, pero su actitud es muy chulesca y sin ningún signo de arrepentimiento. Haber pedido perdón le hubiese ayudado, al menos humanamente. Aunque no quieras reconocer que lo has asesinado de manera premeditada, has reconocido que le has descuartizado".