Ábalos explica en 'Todo es mentira' por qué cree que ha sido objeto de espionaje irregular desde 2020

Este miércoles, José Luis Ábalos se ha puesto en contacto con Todo es mentira para expresar sus preocupaciones respecto a un posible espionaje en su contra.

En una intervención en directo, el exministro socialista ha compartido sus inquietudes sobre la posible utilización irregular de bases de datos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para obtener información sobre él y su entorno.

Ábalos ha explicado su postura. "El término espionaje suena fuerte, yo planteo si se han acudido a las bases de datos con respecto a mí y a mi entorno", ha aclarado.

Según él, esta sospecha se ha intensificado en las últimas semanas debido a "una revelación de secretos de comunicación" que, tal y como sostiene, "nada tiene que ver con el objeto de una investigación en curso" y que se han difundido "indiscriminadamente".

El exministro ha indicado que sus sospechas datan de enero de 2020. "No se trata de objetivo, es verdad que tengo indicios y por eso me remonto a enero de 2020. Se dieron unas circunstancias en torno a algún cese que yo provoqué, ya desde ahí han venido surgiendo algunas cuestiones complicadas", ha manifestado.

Ábalos ha subrayado que no acusa al actual Gobierno de estar detrás de estas acciones, pero sí apunta a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del Estado hayan realizado consultas sin la debida autorización judicial.

En sus propias palabras: "No hablo de una decisión del Gobierno, me consta que el Gobierno actual no está en eso. Si no en consultas que puedan hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin la autorización correspondiente, y en este caso, en mi caso concreto, dado que soy una persona que goza de un aforamiento".

Finalmente, Ábalos ha expresado su mayor inquietud: "Es la última fase en la que veo con absoluta indefensión toda una revelación de datos que afectan a mi vida privada, a mi propia acción política sobre los que no hay ninguna autorización judicial para proceder a esa investigación, me cuesta mucho creer que no se hayan consultado determinadas fuentes de datos".