Aarón, en 'First Dates': "En el sexo, primero bajo el pantalón y luego pregunto el nombre"

"Vengo de una familia católica y del Opus, por lo que el tema de mi sexualidad y que me gusten los chicos han supuesto bastantes conversaciones no muy agradables con mi familia, dejándonos de hablar durante un tiempo", comentó Jorge en su presentación en First Dates.

Laura Boado fue la encargada de recibir al madrileño a las puertas del restaurante del amor de Cuatro: "Vengo buscando a alguien con quien me pueda reír y que físicamente vaya de 'malote', pero que no sea así, sino que sea una persona tierna", le dijo a la camarera.

Su cita fue Aarón, que confesó al llegar al programa que "citas no tengo, suelo ser más de una tarde tonta de 'aquí te pilo, aquí te mato'. El sexo en una relación es como la pajilla matutina, si no sale, no soy persona".

Aarón y Jorge, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras conocerse en la barra, ambos pasaron a la mesa, donde comprobaron que tenían un mismo objetivo, encontrar a alguien que les motivara en la vida.

Pese a esa coincidencia, ambos se dieron cuenta de que eran muy diferentes. Mientras que a Aarón le encantaba jugar a videojuegos, Jorge prefería hacer maratones de series.

Respecto al sexo, tampoco coincidieron: "Jorge, en el sentido sexual, es más calmado, y yo, primero te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre", reconoció Aarón.

Con tantas diferencias, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita. Aarón argumentó que "nos ha faltado sintonía", mientras que Jorge señaló que "no ha saltado la chispa".