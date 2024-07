La pulla de Roberto Leal a Dani Mateo: "Normalmente no zapeo, excepto cuando ponen 'Zapeando'..."

Este jueves se despidieron de Pasapalabra los cuatro invitados que han acompañado a Vicky y Manu los últimos tres días: Isabel Forner, Jimmy Barbatán, Pepa Rus y David Castillo.

Roberto Leal se dirigió a la periodista, para la que pidió un aplauso del público. "Estoy muy triste porque es el último día. ¡Llámame pronto!", exclamó.

El presentador recordó que los espectadores pueden ver a Forner todos los días en Zapeando: "Estoy allí todas las tardes para reíros, entreteneros, animaros...".

Isabel Forner, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Entonces, el sevillano quiso preguntarle por un tema: "Oye, Dani Mateo, ¿qué pasa? ¿Viene o no viene?". La periodista, desconcertada, le contestó: "Él me dijo que si tú pasabas palabra, él pasaba de ti".

"Dani, no sé qué está pasando aquí, a ver si me vas a enfrentar a mi Roberto...", apuntó Forner. Leal aprovechó para lanzarle a su compañero del espacio de La Sexta: "Qué casualidad porque normalmente no zapeo, excepto cuando ponen Zapeando... ¿Vale Dani?".

"¡Qué es mentira! Que además lo veo. Dani está invitadísimo. Si, además, le tuve en El Desafío, pues lo tenemos que tener también aquí", concluyó Leal antes de seguir con el programa.