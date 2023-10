La "minimaratón culinaria" a la que se enfrentan los nominados de 'MasterChef Celebrity'

Tras la prueba de exteriores, donde Miguel Diosdado fue repescado para ser "concursante de pleno derecho", Jesulín de Ubrique, Daniel Illescas, Eduardo Casanova, Álvaro Escassi y Jorge Sanz fueron nominados por no cumplir las expectativas del jurado de MasterChef Celebrity.

Los concursantes compitieron por permanecer en las cocinas de TVE, en una prueba dividida en bloques a la que Pepe Rodríguez llamó "minimaratón culinaria". Primero cocinarían todos juntos con cuatro ingredientes, el mejor se salvaría y el resto volvería a cocinar.

Jesulín de Ubrique fue el primer delantal negro en subir a la galería, puesto que se salvó. Álvaro Escassi, por su parte, no tuvo suerte en la prueba. "No sabemos qué te pasa, vuelve", le decía el jurado al que era el favorito de Jesulín.

Despedimos a Jorge Sanz de las cocinas de #MCCelebrity. Uno de los rivales más fuertes cuelga el delantal. ¿Te lo esperabas? https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/kCXb7JHPyc — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2023

A pesar de que Toñi Moreno apostó por que Álvaro Escassi era quien se marchaba, finalmente no acertó. "Muestras habilidad constante, pero en una prueba de eliminación muestras tres cagadas", le reprendió Jordi al jinete.

Pero hubo alguien que lo hizo peor, y ese fue Jorge Sanz. "Has ido de regular a mal. No has estado cómodo en la prueba y eso se ha notado", le dijo Pepe al expulsado, que encajó bien las críticas.