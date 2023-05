ZTE Nubia Pad 3D: una tablet para ver en tres dimensiones sin gafas

Ver vídeos en 3D sin necesidad de colocarse unas gafas desde casa o vivir la experiencia en tres dimensiones de un clip originalmente de 2D ya es una posibilidad gracias a la tablet ZTE Nubia Pad 3D. El ecosistema aún se encuentra en desarrollo, pero el dispositivo ya está disponible en la web por 1.299 euros y algunas apps propias están disponibles y otras están por llegar.

Valoración: ZTE Nubia Pad 3D / tablet 3D

En 20BITS, hemos tenido la posibilidad de probar el producto durante unos cuantos días y, en esta review, os contamos a detalle cómo es la experiencia de uso. De momento, las aplicaciones disponibles para crear o ver contenido en 3D son algo limitadas, por lo tanto, sus funciones son bastante similares a las de una tablet normal, pero sí que tiene un par de características que destacan y marcan la diferencia.

Además de las apps en 3D, todavía escasas, la tablet tiene como sistema operativo Android 13. ZTE

Las apps de Leia

La gran apuesta de ZTE con su Nubia Pad 3D son las aplicaciones de Leia, un servicio que ofrece plataformas con experiencias en tres dimensiones. Actualmente, el catálogo es muy limitado, pero tiene apps que merecen la pena si buscas disfrutar del 3D en cualquier sitio. Algunas de las más destacables son:

LeiaCam : permite capturar fotos en 3D y guardarlas en la galería LeiaPlayer.

: permite capturar fotos en 3D y guardarlas en la galería LeiaPlayer. LeiaTube : es una plataforma en streaming como YouTube, aunque el catálogo de vídeos es bastante limitado.

: es una plataforma en streaming como YouTube, aunque el catálogo de vídeos es bastante limitado. LeiaChat : para interactuar por videollamada con otros usuarios en 3D.

: para interactuar por videollamada con otros usuarios en 3D. LeiaViewer: muestra dibujos en 3D y deja que los internautas añadan sus diseños.

Diseño de Nubia Pad 3D

La pantalla de la tablet de ZTE es de 12,4 pulgadas. Sus dimensiones son bastante grandes, para disfrutar de un vídeo en 3D o, en su defecto, un vídeo con una muy buena calidad (2.500 x 1.600 px, 120 Hz).

Mide 285 x 190 x 8,45 mm, por lo que no es especialmente delgada. Además, pesa 780 gramos, que lo hace algo pesada. Considero que es justificable por la tecnología que guarda en su interior, pero que eso sacrifica la comodidad al desplazarla frente a otras más ligeras. Pese a ello, los materiales con los que está fabricada son de buena calidad.

Otras características

Tiene una batería de 9.070 mAh , con un cargador tipo C de 33W.

, con un cargador tipo C de 33W. Su sistema operativo es Android 13.

Cuenta con una dobl e cámara 3D . Su tecnología permite hacer un seguimiento 3D hasta a 8 personas a la vez.

. Su tecnología permite hacer un seguimiento 3D hasta a 8 personas a la vez. Su almacenamiento es de 128GB, con capacidad de agrandarlo hasta 1TB con microSD.

Dispone de cuatro altavoces, con tecnología Dolby Atmos.

Conclusiones

Si tuviese que definir la Nubia Pad 3D la describiría como una tablet que puede hacer todo lo que se haría con una tablet común y corriente de gama alta, pero con la ventaja de su tecnología 3D. Lo que considero clave del producto es que se puede tanto consumir como crear contenido en tres dimensiones.

No obstante, es un dispositivo muy innovador que todavía tiene que pulir varios detalles para que merezca la pena para un usuario medio interesado en el 3D. Aunque aún no cumpla del todo con su promesa de 3D, conforme se vaya actualizando, irán llegando. Además, su calidad de vídeo y sonido es muy buena y no tiene nada que envidiar a otras tablets, por lo que el 3D no es lo único que destaca entre sus características.

PUNTUACIÓN: 8,8 LO MEJOR: calidad de vídeo y audio y el factor diferenciador de la tecnología 3D.

​LO PEOR: las apps con 3D todavía son limitadas

