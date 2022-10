YouTube, el aliado de las marcas para llegar a nuevas audiencias

YouTube ha llegado para quedarse en las estrategias omnicanal de las marcas. A medida que los espectadores de televisión lineal disminuyen a nivel mundial, los anunciantes encuentran en el entorno digital o multipantalla una nueva oportunidad para sumar nuevas audiencias.

Desde Google nos acercan al caso de éxito de Lowi, el operador de telecomunicaciones low cost de Vodafone, y en cómo apostó por YouTube para impulsar su marca y sus ventas. Su principal reto era maximizar su reach y mejorar la consideración de marca, cuya percepción se centraba más en ver Lowi como una operadora móvil y no como un operador de fibra o convergente.

La estrategia de Lowi se basó en utilizar YouTube como un canal más de TV dentro de su mix de medios para complementar y alcanzar a ese target comercial incremental que no consume TV lineal. Antes de lanzar las campañas, la compañía lanzó video experimentos con varios formatos diferentes (YouTube Reach, Bumper, YouTube for Action, etc.). Una vez comprobada la efectividad del nuevo canal para introducir nuevas audiencias, lanzaron sus campañas en YouTube, con un gran éxito.

Aquellos usuarios que fueron impactados por la campaña de YouTube, buscaron por la marca un +60% que el grupo no expuesto. El alcance de la campaña llegó hasta los 11 millones de usuarios únicos (11,4 puntos porcentuales incrementales respecto al logrado en las campañas lanzadas en TV lineal).

En este primer paso del camino Lowi tuvo buen impacto en ventas que estableció YouTube como un canal más de TV en su mix de medios habitual del cual aún tiene un potencial de optimización enorme y del que aún queda mucho que aprender.

