Xiaomi Watch 2 Pro: el smartwatch con mayor autonomía y 150 modos de entrenamiento para medir la actividad físima

Valoración: Xiaomi Watch 2 Pro

A finales de septiembre, Xiaomi anunció el nuevo smartwatch Watch 2 Pro junto a la pulsera inteligente Smart Band 8 para ampliar su abanico de dispositivos en el mercado. El modelo más Pro del fabricante chino destaca por Wear OS como sistema operativo, la pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas, su cuerpo de acero inoxidable y el procesador Snapdragon W5+ Gen 1. En 20BIts hemos tenido la oportunidad de ponerlo a prueba y estas son las características que más nos han gustado.

Ficha técnica



Dimensiones: 47,6 x 45,9 x 11,8 milímetros.

Peso: 54,5 gramos (sin correa).

Pantalla: AMOLED de 1,43 pulgadas con un brillo de 600 nits y una resolución de 466 x 466 píxeles.

Batería: 495 mAh y con carga magnética.

Tipo de carga: Aproximadamente, 45 minutos.

Procesador: Plataforma Qualcomm Snapdragon W5+Gen 1 y un proceso de fabricación de 4 nm.

Sistema operativo: Wear OS.

Almacenamiento y RAM: 2 GB + 32 GB.

Red y conectividad: Compatible con 4G/3G + Wi-Fi de 2,4/5 GHz + Bluetooth 5.2

Resistencia al agua de 5 ATM.

Compatibilidad: Compatible con smartphones con Android 8.0 y GMS 21.30.12 (o versiones superiores).

Sensores: Sensor óptico de frecuencia cardiaca, acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, brújula electrónica, barómetro y análisis de impedancia bioeléctrica.

Navegación y posicionamiento: GPS de doble banda.

Precio: Disponible desde 269,99 euros.

Un diseño XL

Xiaomi Watch 2 Pro tiene un diseño circular con un toque clásico, posee una gran pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que está 'encerrada' en una esfera de acero inoxidable y se combina con una correa negra bastante elegante de caucho fluorado -también disponible en cuero marrón-. Además, un aspecto que me gustaría mencionar es que si tienes una muñeca pequeña -como me pasa a mí-, debes saber que este reloj inteligente es bastante grande y pesado; por lo tanto, puede que el smartwatch sea un poco incómodo de llevar de forma diaria.

Por otro lado, en la imagen de abajo, verás que este modelo cuenta con tres botones en la parte derecha, cada uno con funciones diferentes: la corona central se puede presionar y girar para desplazarse por la interfaz en la pantalla del reloj, mientras tanto, los otros dos botones se pueden utilizar para medir la composición corporal.

Botones laterales del dispositivo Xiaomi Watch 2 Pro. 20BITS

Pantallaza AMOLED y batería para dos días

En lo que respecta a las especificaciones de la pantalla y el hardware, las prestaciones son bastante estándar. Si empezamos por el primer rasgo mencionado, Xiaomi Watch 2 Pro tiene una pantalla AMOLED redonda de 1,43 pulgadas en la parte frontal con una buena nitidez, contraste y color, además, puede alcanzar un brillo de 600 nits. No obstante, el único aspecto que no me ha terminado de convencer es que no elimina del todo los reflejos.

En el caso del hardware, el smartwatch incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon W5+Gen 1 que ofrece un rendimiento fluido, rápido y receptivo. Asimismo, es importante indicar que se trata de un conjunto de chips que está diseñado para usar solo los núcleos que consumen más energía cuando es absolutamente necesario, teniendo en cuenta que descarga el resto de las tareas en segundo plano a los núcleos de menor potencia para que la batería dure más.

Siguiendo el hilo de la batería, Xiaomi señala en su página web que el dispositivo ofrece hasta 65 horas de uso con una carga completa en el modelo solo Bluetooth y 55 horas de uso en el modelo LTE -en mi caso, he probado el modelo LTE y la batería me ha aguantado dos días al usarlo a pleno rendimiento-. Asimismo, el dispositivo alcanza la carga completa en menos de hora y media.

Cargador Xiaomi Watch 2 Pro 20BITS

Wear OS como sistema operativo



Este reloj inteligente es el primer modelo de Xiaomi que incluye Wear OS x MIUI Watch como sistema operativo, el mismo software que incluye Google en su smartwatch Pixel Watch 2. No obstante, el fabricante chino incorpora sus propias funciones de seguimiento del estado físico y otros ajustes, de esta manera, el dispositivo cuenta con más de 150 modos de entrenamiento, monitor óptico de frecuencia cardíaca integrado, sensores de movimiento y posicionamiento GNSS de doble banda.

Por otro lado, Xiaomi Watch 2 Pro tiene una herramienta de medición de la composición corporal que me ha enamorado. Simplemente, tienes que colocar los dedos en los botones laterales y esperar hasta que se envía una señal alrededor de tu cuerpo para determinar qué parte de ti está compuesta de agua, grasa y músculo. Considero que es un dato bastante interesante si tus entrenamientos están diseñados para ayudarte a subir o bajo peso.

Vista completa del modelo Xiaomi Watch 2 Pro en color negro. 20BITS

¿Cuánto cuesta?

Xiaomi Watch 2 Pro se puede comprar en la página web de Xiaomi por los siguientes precios:

Xiaomi Watch 2 Pro con la correa en negro y Bluetooth: 269,99 euros .

. Xiaomi Watch 2 Pro con la correa en marrón y Bluetooth: 269,99 euros.



Xiaomi Watch 2 Pro con la correa en negro y eSIM: 329,99 euros.

Xiaomi Watch 2 Pro con la correa en marrón y Bluetooth: 329,99 euros.

Considero que, si no vas a aprovechar todas las funciones que ofrece este smartwatch, no es 'rentable' que inviertas en este dispositivo -por mucho menos dinero tienes otras opciones más asequibles que ofrecen los servicios básicos-. En cambio, si quieres aprovechar los nuevos niveles de conectividad u obtener información sobre salud y forma física, recomiendo que te hagas con este producto electrónico de Xiaomi.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8 - LO MEJOR: La gran capacidad de medir el rendimiento y actividad física.

​

​- LO PEOR: Si tienes la muñeca pequeña, tal vez este dispositivo te parezca bastante grande -e incluso pesado-.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.