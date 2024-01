XGIMI HORIZON Ultra: el proyector premium con calidad 4K para vivir una experiencia 'de cine' en casa

Valoración: XGIMI HORIZON Ultra / proyector doméstico premium

Como ocurre con el mercado de los televisores, existe una gran variedad de gamas de proyectores. La empresa XGIMI está especializada en modelos premium que acercan la experiencia del cine a nuestra casa, con lo último en la tecnología de estos tipos de dispositivos.

Una de sus últimas apuestas es el HORIZON Ultra, un proyector de alta gama que cuesta 1.900 euros. En 20Bits, hemos probado el producto durante varias semanas y destacamos su calidad 4K con calidad de luz dual, que combina la luz láser y LED para acercar la experiencia visual a la de un televisor, pero a lo grande.

La calidad visual de HORIZON Ultra

El dispositivo de XGIMI presume de ser "el primer proyector doméstico de largo alcance con 4K y Dolby Vision". Eso se manifiesta a la hora de ver series y películas en el hogar, ya que ofrece una calidad visual excepcional.

La tecnología Dolby Vision, como señalamos hemos señalado otras veces en 20Bits, no siempre está disponible. Eso se debe a que no basta con que el proyector tenga esta característica, sino que los contenidos que se proyectan deben haberse creado para ofrecer dicha calidad.

HORIZON Ultra destaca por su gran calidad visual, incluso cuando hay mucha luz en la estancia. 20BITS

Por suerte, hay varios contenidos en plataformas como Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video y Disney +, que disfrutan de Dolby Vision. Las series y películas con dicha tecnología que se ven con HORIZON Ultra se ven con mayor nitidez, resaltando las zonas claras hasta 40 veces más y acentuando las oscuras hasta 10 veces más.

A esto, se le suma tecnología Dual Light de XGIMI, que combina la luz láser y la luz LED. Con ello, la experiencia es similar a la que se podría tener con un televisor, pero en pantalla grande, con dimensiones de 40 a 200 pulgadas.

La tecnología del HORIZON Ultra ofrece una amplia gama cromática (aproximadamente 1.070 millones de colores) y una excelente luminosidad (con 2.300 lúmenes ISO), incluso durante el día con las persianas subidas.

Tecnología ISA 3.0

No todos los proyectores cuentan con tecnología ISA 3.0, pero HORIZON Ultra sí que lo hace. Gracias a ella, los usuarios pueden asegurarse de que la pantalla está recta de forma automática (aunque también pueden corregirla manualmente).

Mediante ISA 3.0, hay distintas funciones accesibles:

Corrección trapezoidal automática ininterrumpida.

Enfoque automático ininterrumpido.

Alienación de pantalla inteligente.

Evasión de obstáculos inteligente.

Protección ocular inteligente.

Adaptación al color de la pared.

Silencioso y con gran calidad de sonido

La marca XGIMI suele acertar también con la calidad de sonido, ofreciendo altavoces integrados que poco o nada tienen que envidiar a los que puedas añadir. Con HORIZON Ultra no iba a ser menos.

El proyector premium está equipado con dos altavoces Harman/Kardon de 12 vatios, que ofrecen tecnología Dolby Audio (para contenidos habilitados). De este modo, la compañía logra una calidad sonora inmersiv y no solo visual.

No obstante, algo en lo que todavía flojean algunos proyectores es en el sonido que se escucha durante su uso. En el tiempo que hemos estado utilizando en HORIZON Ultra, no hemos tenido ningún problema, ya que prácticamente no se escucha mientras está en funcionamiento.

Un diseño elegante, pero no portátil

La forma de HORIZON Ultra es rectangular y su diseño es bastante minimalista y elegante. Está disponible en color gris plateado y visualmente solo sobresale el logotipo de la marca (arriba) y de los altavoces (en la parte frontal)

Por la parte trasera, hay distintos conectores (DC IN, LAN, dos USB 2.0, HDMI, HDMI 2, OPTICAL, AUDIO, y el que lo conecta a la corriente). También tiene rejillas que facilitan la ventilación del dispositivo para evitar posibles sobrecalentamientos.

La parte de atrás de HORIZON Ultra, con todos los conectores que tiene. 20BITS

A pesar de no desentonar con la estancia, su diseño no son todo pros. El proyector no es portátil, ya que debe permanecer siempre conectado para funcionar y, además, es pesado y grande. Sus dimensiones son 265 x 224 x 177 mm y pesa 5,2 kg.

Otras características del proyector de XGIMI

HORIZON Ultra disfruta de conectividad WiFi 6 de doble banda (2,4/5 Ghz) y de Bluetooth 5.2. Además, tiene el sistema operativo Android TV 11.0, que da acceso a aplicaciones para Smart TV disponibles de la Play Store.

Gracias al software integrado, el proyector permite ver una amplia gama de plataformas de entretenimiento, entre las que destacan las de contenido audiovisual en streaming, como HBO Max, Prime Video, Disney +, Pluto TV, etc.

También tiene acceso a Netflix. No obstante, para instalar esta app hay que descargar 'Desktop Manager' desde la Play Store, ir a la configuración del proyector y permitir a la app la instalación de fuentes desconocidas desde 'Seguridad/Restricciones'. Eso se debe a que la plataforma no está disponible desde la propia tienda.

Puntuación: 8,5

LO MEJOR -Calidad de vídeo 4K y tecnología Dolby Vision.



-No hay problemas de visión durante el día (buen brillo).

-Buena calidad sonora gracias a sus altavoces y Doby Atmos.

-Corrección trapezoidal automática ininterrumpida con tecnología ISA 3.0.

LO PEOR -Es muy pesado y grande.

-Debe estar conectado a la corriente siempre.

-Acceder a Netflix es posible, pero complicado.

-Su precio no está adaptado a todos los bolsillos.

