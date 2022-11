Con el Black Friday ya finalizado, cabe esperar que ya, hasta el comienzo de la campaña de rebajas una vez pasada la Navidad, no encontremos buenos descuentos con los que ahorrar. Sin embargo, la celebración del Cyber Monday es la última oportunidad que nos da noviembre para aprovechar y comprar rebajado aquello que necesitamos o queremos. Y, si tu wish list está llena de gadgets techie como ordenadores, móviles o videoconsolas... ¡este lunes de descuentos está pensado especialmente para ti! De hecho, aunque no solo la tecnología es la protagonista de las ofertas, es la que más presencia tiene en esta jornada. Y, si nos preguntas cuál es nuestra inversión estrella, ¡la tenemos muy clara!

Los auriculares inalámbricos son los wearables más populares y, por ello, unos de los más buscados en estas campañas de rebajas. Más si sabemos que podemos encontrar ofertones como el que te traemos bajo estas líneas: los auriculares bluetooth Tune 230NC TWS, de JBL, cuestan ahora menos de 60 euros gracias a las rebajas de la recta final del Black Friday de Amazon. Eso sí, la promoción termina hoy por lo que, si te interesa, no te lo pienses mucho. Tienen 40 horas de autonomía, incorporan micrófono y son aptos para utilizar mientras practicamos deporte. ¿Quieres saber qué más características lo convierten en un chollo?

Los auriculares inalámbricos Tune 230NC TWS, de JBL. Amazon

Los JBL Tune 230NC se han convertido en una de las ofertas estrella de la recta final el Black Friday de Amazon, pues tienen un descuento del 50% que logra que nos llevemos unos buenas (¡de verdad!) auriculares bluetooth por menos de 60 euros. Pero, ¿cuáles son las prestaciones técnicas de este modelo que deben acabar de convencernos? Sigue leyendo, ¡que te las contamos?

Por qué unos JBL

Cancelación activa de ruido. Gracias a la tecnología Smart Ambient y el sistema Talk Thru puedes bloquear el ruido y hablar o escuchar música cómodamente sin que los sonidos exteriores se cuelen por los micrófonos.

Gracias a la tecnología Smart Ambient y el sistema Talk Thru puedes bloquear el ruido y hablar o escuchar música cómodamente sin que los sonidos exteriores se cuelen por los micrófonos. Calidad de sonido. Estos auriculares ofrecen el famoso sonido Pure Bass de la marca JBL, potente, nítido y regular independientemente de dónde estemos.

Estos auriculares ofrecen el famoso sonido Pure Bass de la marca JBL, potente, nítido y regular independientemente de dónde estemos. Autonomía extensa. Hasta 40 horas de reproducción podemos disfrutar con estos auriculares. Eso sí, son 10 las que se consiguen con una sola carga y hasta 30 adicionales siempre que llevemos el estuche encima.

