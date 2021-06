Unos auriculares 'bluetooth' (¡con 21.000 valoraciones!) por 14 euros...y otras ofertas para ahorrar en tecnología

De todas las ofertas que estábamos esperando del Prime Day, las relacionadas con los auriculares bluetooth eran una de las favoritas. Y es que, no hace falta decir que estos gadgets inalámbricos que nos permiten disfrutar de la música o el streaming desde cualquier parte se han convertido en pocos años en uno de los must que todo el mundo aspira tener... ¡y poder renovar cada vez que el mercado nos lanza alguna novedad! Por eso, esta fiesta de los descuentos del gigante de las compras online es la oportunidad perfecta para hacernos con ese modelo con el que siempre hemos soñado (¡y al mejor precio, como ocurre con estos de Huawei que pasan de costar 179 euros a solo 79!) o con alguno de los más rebajados de estas jornadas de descuentos non stop para disfrutarlos sin invertir más de 15 euros.

¡Como lo lees! Gracias al Prime Day no tienes por qué gastar más de 14 euros para hacer con unos auriculares bluetooth y desde 20deCompras te lo demostramos. Rastreando las muchas ofertas que han lanzado este primer lunes de rebajas, 21 de junio, hemos dado con estos de Homscam que, con un 31% de descuento, están disponibles por tan solo 13,87 euros. Una oportunidad sinigual para disfrutar de unos wearables con más de 21.000 valoraciones positivas que le han valido las casi cinco estrellas... ¿la vas a perder?

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Y si se agotan: ¡más auriculares en oferta!

Los de Homscam no son la única oferta que conviene tener en cuenta si buscamos renovar o apostar por unos auriculares bluetooth. Y es que, ¡son muchos los modelos que están sujetos a descuentos muy interesantes! Sirvan de ejemplo los de Anker que, con más de 2.000 valoraciones, han pasado de costar 50 euros a 34; los de Holyhigh, para los que buscan auriculares con gancho deportivo, con cuya compra te ahorras casi 18 euros; o los de JBL, que gracias a la oferta del 40% a la que están sujetos, puedes llevártelos por 60 euros. ¿Con cuál te quedas?

