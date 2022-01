Un 'smartwatch' 90 euros más barato o por qué aprovechar la semana High Tech de Huawei y sus descuentazos

Sabemos que, tras una Navidad en la que has hecho una buena inversión en agasajar a tus invitados y a tus allegados, enero no es el mejor mes para darse un capricho. De hecho, estas semanas nos estamos dedicando a buscar las mejores herramientas para empezar a cumplir con nuestros propósitos . Sin embargo, las rebajas que ya han empezado en todos los ecommerces nos ponen un poquito más difícil el resistirnos a la tentación. Y es que, ¿por qué desaprovechar los descuentazos que podemos encontrar en productos que llevamos tiempo deseando? Además, puedes aprovechar el dinero que han dejado sus Majestades de Oriente o el cambio de aquellos regalos con los que no han acertado para darte ese capricho que, ahora, está de oferta.

Si quieres apostar por una tablet, un ordenador, un smartwatch, un móvil o unos auriculares inalámbricos, Huawei es tu ecommerce. Y es que la firma está de promoción en su tienda online: hasta el próximo 16 de enero celebra la Semana High Tech donde podemos encontrar descuentos de hasta 500 euros en su catálogo. ¿Qué no te lo crees? Pues el ordenador portátil Matebook X Pro 2021, con Windows 10 Home y pantalla táctil, disfruta ahora de ese descuento. ¡Pero hay muchos más! Los FreeBuds con carga inalámbrica por menos de 110 euros para que te ahorres 60 en su compra o la tableta MatePad 11 que, además, incluye regalos. ¿Quieres descubrir todas?

La que no puedes dejar escapar...

Aunque es difícil resistirse a muchas de las ofertas que han lanzado en sus días especiales, desde 20deCompras no hemos podido resistir la tentación de uno de los smartwatches más populares de Huawei... ¡el Watch GT2! Valorado en 219 euros, gracias a las rebajas de la semana High Tech, puedes ahorrarte 90 euros en su compra y llevártelo a casa por 129 euros. Un precio exclusivo y rara vez visto fuera de periodos especiales, como el Black Friday, que, sin duda, convierten este reloj smart en una de las ofertas más atractivas de la marca. Pero, ¿qué lo hace tan especial?

De costar 239 euros ahora puede ser tuyo por 99. Huawei

Este modelo es capaz de ofrecer hasta dos semanas de autonomía en un escenario de uso que incluye unos 90 minutos de ejercicio cada semana, 30 minutos de reproducción de música y llamadas y GPS continuo durante 30 horas. Una característica de lo más interesante a la que se suman otras como su diseño con gran pantalla de 1,39 pulgadas, el control y rastreo de salud para potenciar la experiencia deportiva y, por supuesto, numerosos modos que se adaptan al tipo de ejercicio que más disfrutamos practicando.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Huawei y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.