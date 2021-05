Un iPhone con un descuento de 90 euros... ¡y por menos de 400! La oferta de Mediamarkt que no debes pasar por alto

Apostar por un móvil nuevo, cuando el nuestro comienza a estar obsoleto, siempre es una buena decisión. Si bien es cierto que requiere una inversión inicial, después nos aseguramos un smartphone a pleno rendimiento (¡al menos de batería!) y con alguna de las muchas prestaciones que hacen las delicias de los usuarios, aunque no sean muy techies. Quizá por ello, y ya dispuestos a pagar, son muchos los que apuestan por los terminales de las grandes firmas, como los últimos de Samsung, iPhone o Xiaomi, con los que asegurar que no hay característica puntera que falle ni modelo que no incluya un módulo de cámaras.

Claro que también abundan los usuarios clásicos que prefieren móviles con fama, pero sin demasiadas prestaciones, que les aseguren durabilidad y funcionalidad; y, a poder ser, que no supere los 500 euros. Lograrlo no siempre es fácil, aunque, de vez en cuando, se puede dar con buenas ofertas que reúnan todo lo mencionado, como ocurre con esta de Mediamarkt que hemos rastreado desde 20deCompras. Por 399 euros (¡para que te ahorres casi 100!), puedes conseguir el iPhone SE de 2º generación. ¿Quieres descubrir por qué no deberías perder esta oportunidad?

El iPhone SE de 2º generación. Amazon

Tres motivos para renovar tu teléfono con este iPhone

Máxima resolución. Este modelo ofrece una pantalla de 4,7 pulgadas con tecnología Retina HD que permite obtener la mejor resolución. Lo mismo ocurre con el sistema de cámara que incluye una trasera de 12 MP, con objetivo gran angular para captar todos los detalles. Otra de las ventajas de su equipo fotográfico es que incorpora nuevos modos para mejorar todas las instantáneas. En cuanto a los selfies, este modelo cuenta con una cámara frontal del 7MP.

Este modelo ofrece una pantalla de 4,7 pulgadas con tecnología Retina HD que permite obtener la mejor resolución. Lo mismo ocurre con el sistema de cámara que incluye una trasera de 12 MP, con objetivo gran angular para captar todos los detalles. Otra de las ventajas de su equipo fotográfico es que incorpora nuevos modos para mejorar todas las instantáneas. En cuanto a los selfies, este modelo cuenta con una cámara frontal del 7MP. Batería todoterreno. No hay nada que fastidie más que quedarte sin batería en el momento menos oportuno. Para evitar este inconveniente, este dispositivo ofrece una autonomía de hasta 13 horas de reproducción de vídeo continua. Es compatible con la carga inalámbrica y ofrece la opción de carga rápida. Además, cuenta con la certificación IP67, lo que lo hace sumergible hasta 1 metro durante 30 minutos.

No hay nada que fastidie más que quedarte sin batería en el momento menos oportuno. Para evitar este inconveniente, este dispositivo ofrece una autonomía de hasta 13 horas de reproducción de vídeo continua. Es compatible con la carga inalámbrica y ofrece la opción de carga rápida. Además, cuenta con la certificación IP67, lo que lo hace sumergible hasta 1 metro durante 30 minutos. Diseñado para ser eficaz. El iPhone SE de segunda generación ofrece al usuario 64 GB de capacidad para que puedas hacer todo lo que te imagines con tu teléfono. Su sistema operativo integrado es el iOS 13 e incorpora el chip A13 Bionic con Neural Engine, lo que amplía las posibilidades de aprendizaje automático del teléfono. Con ello, reconoce patrones y experiencias para hacer predicciones.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Mediamarkt y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.