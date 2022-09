Tres principios básicos para formar un equipo de analistas de datos ganador

La actualidad está llena de cifras. Todo está medido y contabilizado. Las decisiones empresariales se basan en las métricas y los equipos de análisis de datos se han convertido en un motor de transformación. Las compañías que cuentan con analistas eficaces tienen mejores herramientas para conocer qué estrategias funcionan y dónde deben concentrar los esfuerzos para enfrentar los desafíos del futuro. Pero reunir un departamento de analíticas competente puede ser todo un reto y solo el 9% de las empresas usan la tecnología de forma eficaz para mejorar la experiencia del consumidor.

En un artículo publicado por el equipo de insights Think with Google podemos descubrir cómo formar un grupo de analistas ganador. Invertir en talento, promover la colaboración de analistas y directivos y fomentar la curiosidad al margen del error son los tres principios fundamentales que ha identificado Google para lograr el éxito. Y saben de lo que hablan porque este gigante trabaja con los mejores equipos de analíticas del mundo y ha colaborado con cientos de empresas. Por eso, si quieres conocer las bases que fundamentan una estructura de analistas de datos eficaz, no te pierdas este artículo que resume todas las claves.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.