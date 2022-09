'Touchdown' español en la Super Bowl: así fue la campaña de Wallbox que apoyó su salida a bolsa

Wallbox Chargers es una empresa española especializada en cargadores de vehículos eléctricos que ha vivido un crecimiento exponencial en un mercado nuevo y en expansión. En siete años ha pasado de tener cuatro trabajadores a contar con presencia en más de veinte países del mundo. Tomás Muro, Director Global de Comercio Electrónico de la compañía, explica en un detallado artículo en la web de insights de Google, como desarrollaron la campaña publicitaria que apoyó su salida a bolsa en Estados Unidos. El éxito de esta acción logró situarlos en el top of mind de los consumidores aprovechando el gran evento deportivo de la Super Bowl, uno de los mayores espectáculos a nivel global.

Según Muro, su objetivo principal era lanzar un anuncio de televisión durante el intermedio de la Super Bowl para hacerse un hueco en el mercado y generar un efecto wow entre el público. Pero, además, completaron su estrategia con una campaña de marketing digital que les permitió llegar a audiencias más extensas y multiplicar por seis las búsquedas de la compañía en internet. Pero no se quedaron allí y fueron más allá adaptando las piezas publicitarias para emitirlas en países donde este evento deportivo era seguida de forma masiva como Reino Unido, Canadá o Francia. En total, la campaña reportó a Wallbox un aumento del 19% en la consideración de marca. Todo un touchdown con el que consiguieron llegar a una audiencia más extensa y que puedes conocer, paso a paso, en este interesante artículo de la web Think with Google.

