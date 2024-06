¿Tienes una idea para un nuevo emoji? Así puedes enviarla a Unicode hasta finales de julio

Los emojis o emoticonos se han convertido en una herramienta casi imprescindible para comunicarnos. Podemos expresar cientos de mensajes o sentimientos con estas pequeñas imágenes que no dejan de crecer.

Pero aunque creas que existe ya un emoji para cada sensación u objeto, Unicode, el organismo que los regula, acepta nuevas ideas para completar los 3.782 que actualmente existen.

Tal y como recoge el Daily Mail, para enviar una idea, todo lo que necesitas hacer es completar el formulario de envío de emoji Unicode que puedes encontrar aquí.

De cualquier modo, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el emoji no existe o no lo ha enviado nadie antes. Unicode dice que no revisarán nada que ya haya sido rechazado en los últimos cuatro años, por lo que deberás comprobar que tu idea no haya sido rechazada ya. Hay algunas listas que se pueden consultar.

Unicode también dice que rechazará automáticamente cualquier "logotipo, marca, otros derechos de propiedad intelectual de terceros, iconos de interfaz de usuario, señalización, personas específicas, edificios y puntos de referencia específicos y deidades".

La organización admite que "muchos emojis históricos violan los factores actuales para su inclusión", pero explican que "una vez que un emoji está codificado, no se puede eliminar del estándar Unicode".

Los pasos

Lo primero que necesita Unicode es un nombre, así como algunas imágenes en color y en blanco y negro de tu emoji. Si no eres muy artista, otra persona lo puede dibujar por ti, pero debes poseer todos los derechos de la imagen, por lo que nada extraído de las imágenes de Google servirá.

Para el nombre, intenta dar algo que sea descriptivo de la imagen en lugar de decirle al usuario para qué sería el emoji. Por ejemplo, Unicode dice: "Utilice un término descriptivo, como 'Cara sonriente con ojos sonrientes y una mano tapándose la boca', en lugar de algo prescriptivo, como 'Cara sonriente".

A continuación, lo más importante que puedes proporcionar es alguna evidencia sólida de que las personas realmente están usando la palabra que captura tu emoji. Unicode requiere que envíes capturas de pantalla de Google Trends para mostrar que las personas realmente quieran usar lo que has creado.

No es necesario que sean para la palabra exacta que describe tu emoji, sino que también pueden ser para conceptos relacionados que podrían expresar. De hecho, si el emoji que propones tiene muchos usos o interpretaciones potenciales, eso puede ser un pequeño punto a tu favor.

Sin embargo, no se aceptarán peticiones ni ejemplos para las redes sociales, ya que pueden ser "sesgados con demasiada facilidad".

¿Combina con los demás?

También deberás defender cómo tu propuesta puede funcionar junto con los miles de emojis existentes.

Eso incluye proponer ejemplos de cómo podría usarse en una secuencia para transmitir nuevos significados. Como ejemplo, Unicode señala que los emojis del contenedor y el fuego se pueden usar para transmitir la frase "incendio de basura".

Unicode no considerará tu propuesta si puede transmitirse mediante una combinación de emojis existentes, así que piensa detenidamente si esto es posible.

Intenta pensar en ello como la creación de una nueva palabra para el lenguaje emoji; si no permite decir nada nuevo, probablemente no será aceptada.

Pero si has seguido todos los pasos y has comprobado que tu emoji cumple con todos los criterios, lo único que queda por hacer es enviarlo antes del 31 de julio.