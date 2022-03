Tenemos la excusa perfecta para renovar (¡a buen precio!) tus 'gadgets': las ofertas de la Stay Connected Week de Amazon

Si algo nos enseñó la crisis sanitaria es a estar más conectados con los nuestros y con el mundo más allá de nuestras cuatro paredes. Aunque los más techies ya llevaban años conviviendo con Alexa en sus múltiples versiones, a raíz de entonces el asistente de voz de Amazon (y el resto de voces del mercado) se han colado en muchas casas para ayudarnos a conectar con los nuestros. Pero no es el único dispositivo que se ha hecho más necesario en este tiempo. Así, los ordenadores y tablets que ya eran herramientas de trabajo ahora son también el medio para videollamar a nuestros familiares lejanos y el dispositivo en el que disfrutar de nuestra serie favorita.

Para disfrutar de todos estos servicios, además de tener pilas a mano para aquellos gadgets que los requieran, necesitamos contar con los mejores dispositivos. Y en 20deCompras sabemos cómo conseguirlos hoy a buen precio. Amazon está celebrando la Stay Connected Week, una oportunidad de renovar nuestros viejos productos techie para apostar por las últimas novedades o por algunos de los artículos más populares a mejor precio. Así, encontramos todo lo necesario para hacer de nuestro hogar una smart home gracias a los descuentos de TP- Link, teléfonos móviles, relojes inteligentes y mucho más. Bajo estas líneas seleccionamos nuestras ofertas favoritas.

Y nuestros favoritos son...

- ¡La selección de portátiles! Con rebajas de casi el 30%, desde Amazon han decidido rebajar algunos de los ordenadores portátiles con más estrellas doradas de su catálogo; aunque, entre la selección, no hemos podido evitar fijarnos en algunos específicos. Si, por ejemplo, buscas un modelo barato, no deberías renunciar al Lenovo IdeaPad 3, por 179 euros; y si prefieres apostar por la calidad, no digas no al Acer Nitro 5 por 779 euros.

- ¡Auriculares a mitad de precio! Como lo lees: entre los descuentos de la Stay Connected Week de Amazon también podemos encontrar estos gadgets en su versión bluetooth a precios fantásticos. ¿Qué opinas de los de Jabra, tanto de botón como de diadema, con descuentos del 40 y 50%? Son una oferta... ¡que no podrás rechazar!

- ¿Quién dijo tarjeta de memoria? Los amantes de la informática y el gaming saben que sin una tarjeta de memoria no podemos llegar a ninguna parte. Por eso, esta oferta de Amazon es de esas que hay que aprovechar para llevarse a muy buen precio productos que, de forma habitual, no podemos permitirnos. ¿Sabías que tienen ahora la microSD de Samsung por 60 euros?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.