Tendencias de búsqueda: ¿qué interesa a los usuarios tras el ‘Último Verano’?

Algunos economistas hablan de que estamos viviendo el Último Verano y avanzan un otoño apocalíptico. Aunque el futuro no sea tan negro como lo pintan, el aumento del coste de la luz y la energía en toda Europa han disparado la inflación. Los consumidores, en consecuencia, han empezado a moderar sus gastos en previsión de que los precios sigan subiendo. Así se refleja en el último análisis elaborado por el equipo de Tendencias Globales de Mercado de Google que ha estudiado miles de millones de búsquedas entre abril y junio de 2022 y ha identificado algunas de las claves del mercado.

Los consumidores recurrimos a Google para prepararnos ante las incógnitas que sobrevuelan la economía. Seguimos gastando en artículos que no son de primera necesidad, pero buscamos caprichos menos caros y la prudencia asoma en las búsquedas más realizadas como cheap holidays (vacaciones baratas) o designer outlet (outlet de ropa de marca). Por otro lado, tratamos de reducir los costes energéticos antes de que llegue el frío con búsquedas como fuel economy (ahorro de combustible) o solar panel price in (precio de placas solares en). Además, ante el encarecimiento de los alimentos, cobran importancia las ofertas y descuentos en productos básicos como specials this week (promociones esta semana).

