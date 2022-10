Tendencias de búsqueda en 2022: los consumidores apuestan por el ahorro y la compra consciente

La inflación y el aumento de costes que esta conlleva se han convertido en un tema de conversación cotidiano. De hecho, han supuesto un cambio en los ámbitos de compra y esto se refleja en las búsquedas de Google. El equipo de Tendencias Globales de Mercado de la compañía ha analizado miles de millones de consultas realizadas estos últimos meses por usuarios de todo el mundo para identificar las tendencias de consumo de este año. El resultado del estudio ha sido publicado en un interesante artículo que puedes consultar en la web Think with Google. En él se aprecia un aumento de la preocupación por el ahorro y la gestión financiera, pero también una toma de conciencia a la hora de comprar. En lugar de hacer recortes, los consumidores se han vuelto más exigentes con sus decisiones.

Entre las tendencias más interesantes, el análisis refleja un incremento de búsquedas relacionadas con el día a día con un aumento del 500% de la consulta sobre restaurantes mejor valorados. En cuanto al entretenimiento, destaca la apuesta por lo online y la búsqueda juego en la nube, pero también ha subido el interés por opciones fuera de casa: las búsquedas de taquilla han crecido más de un 600% este año. Y no solo eso, el artículo de la web Think with Google desglosa otras muchas tendencias de búsqueda que pueden ayudarte a preparar tu plan de marketing. ¿Quieres conocerlas?

