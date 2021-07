Ahora que estamos en verano y nos quedan varias semanas de calor por delante, seguro que te has planteado volver al pueblo unos días para airearte un poco. Pese a que ya llevamos bastantes meses con la pandemia, el teletrabajo continúa siendo una realidad presente en la vida de muchos de nosotros. Si has decidido trasladar tu oficina a otro lugar por unos días, no dejes que la conexión a Internet te quite el sueño. En 20deCompras hemos encontrado el remedio para que puedas mantener tus videoconferencias, chats y trabajo colaborativo como siempre has hecho estés donde estés este verano.

Se trata del router inalámbrico o repetidor de WIFI de TP-Link, con velocidad de 450 Mbps ideal para aplicaciones de streaming de vídeo en HD. Cuenta con tres antenas inalámbricas para aumentar la estabilidad de la red y fácil gestión del ancho de banda para garantizar la calidad de la transmisión en todos los dispositivos conectados. Podrás mantener la seguridad de la red principal creando una especial para invitados, así como un control parental con el que administrar cuándo y cómo podrán navegar los niños. Gracias a la aplicación TP-Link Tether disponible para Android, la administración de la red se hace aún más sencilla. Ahora puedes hacerte con este amplificador de red inalámbrico con un 20% de descuento en Amazon, por solo 19,99 euros. ¡Corre a por el tuyo!

Router inalámbrico o repetidor WIFI TP-Link con velocidad N450 MBps y control parental. Amazon

Conéctate desde dónde tú elijas

Velocidad adaptada a tus necesidades. Con 450 Mbp de velocidad y tres antenas inalámbricas, podrás navegar sin problemas por aplicaciones en HD.

Con 450 Mbp de velocidad y tres antenas inalámbricas, podrás navegar sin problemas por aplicaciones en HD. Ancho de banda fácil de gestionar. Controlar el ancho de banda es muy sencillo, asignando a cada dispositivo conectado la velocidad necesaria para asegurar la calidad y estabilidad de la transmisión multimedia.

Controlar el ancho de banda es muy sencillo, asignando a cada dispositivo conectado la velocidad necesaria para asegurar la calidad y estabilidad de la transmisión multimedia. Seguridad en todo momento. Podrás controlar el acceso a tu red principal con la creación de una red separada para invitados y un control parental con el que administrar la conexión de los dispositivos de los más pequeños. Gracias a la aplicación TP-Link Tether, disponible para Android, la gestión de la red se facilita.

Podrás controlar el acceso a tu red principal con la creación de una red separada para invitados y un control parental con el que administrar la conexión de los dispositivos de los más pequeños. Gracias a la aplicación TP-Link Tether, disponible para Android, la gestión de la red se facilita. 'Amazon’s Choice' con 5 estrellas doradas ¡por solo 19,99 euros! Hazte ahora con este amplificador de red con más de 6.000 valoraciones al 20% de descuento en Amazon. Para trabajar desde el pueblo, la playa ¡o desde donde tú elijas!

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.