Tecnología y creatividad: la fórmula mágica para tener éxito con tu campaña publicitaria

¿Qué es lo que hace que un anuncio sea bueno? El vicepresidente y director general de Anuncios de Google, Jerry Dischler, cree que la fórmula del éxito es una mezcla de instinto, buena narrativa de marca y una estrategia original. Esta combinación no es fácil de conseguir, pero en ocasiones, la magia se produce, como en el anuncio de Nike 'We Play Real' que homenajea a las mujeres negras que practican deporte. Este spot forma parte de una biblioteca que incluye las mejores creatividades de la compañía y que Google ha puesto a disposición de las marcas para que encuentren inspiración e ideas para sus campañas y que puedes ver aquí.

Pero no solo de creatividad se nutre una publicidad eficaz. También es fundamental saber a quién debemos mostrar nuestros anuncios y poder medir correctamente los resultados de las acciones en los distintos formatos. En este artículo de Think with Google, el director general de Anuncios de la compañía desvela algunas herramientas que mejoran la automatización de las campañas: como los anuncios adaptables de display o el aprendizaje automático que acelera el proceso de diseño con combinaciones automáticas que se muestran en millones de emplazamientos para obtener los mejores resultados.

Todas estas herramientas y otras muchas iniciativas fueron presentadas el en el Google Marketing Live, un evento en el que varios expertos avanzaron las claves del futuro de la publicidad y que puedes conocer de la mano de Jerry Dischler en este artículo de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes sobre estrategias de marketing digital.