¿Te gustaría teletrabajar fuera de España? Italia ofrecerá visas a los nómadas digitales para trabajar en remoto

El diario The Local Italy informa que Italia aprueba la visa de ‘nómada digital’ para los trabajadores remotos, de esta manera, se ofrece un visado especial que permite a los usuarios mudarse a dicho país.

A pesar de que el término nómada digital no aparece en el proyecto de ley, Italia tiene como objetivo atraer a los ciudadanos de otros países para que realicen actividades laborales altamente calificadas mediante el uso de herramientas tecnológicas que les permitan trabajar en remoto.

The Local Italy señala que “se incluyó una disposición para una nueva visa de nómada digital en el ‘decreto sostegni ter’ de Italia, un decreto del gobierno que se aprobó en enero y se convirtió en ley el 28 de marzo”.

De momento, los detalles del proceso de solicitud aún están por confirmar.

¿Quién puede optar a esta visa?

Cualquier persona de fuera de la Unión Europea necesita una visa para mudarse a Italia si va a trabajar, sin embargo, no hay requisitos para los ciudadanos de la UE.

Actualmente, Italia está considerando el hecho de proporcionar una visa específica a los nómadas digitales que permanezcan legalmente en el país por un periodo corto de tiempo.

Todavía no se han publicado los detalles de las profesiones que entrarán dentro de esta visa, no obstante, los trabajadores tendrán que demostrar que están altamente calificados en su campo.

¿Cómo se puede solicitar la visa? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

La propuesta aún no ha sido aprobada, la visa tampoco existe y los requisitos de solicitud no se han publicado. The Local Italy indica que “los requisitos para el trabajador remoto son la disponibilidad de alojamiento adecuado, ingresos adecuados, seguro médico y antecedentes penales limpios”.

También se espera que la solicitud de visa implique un requisito mínimo de ingresos, aunque aún no se conoce la cantidad. El mismo diario añade que “se espera que el decreto que contiene los detalles de los requisitos para la nueva visa de nómada digital esté listo en los próximos meses, aunque no se ha dado una fecha concreta”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.