Hiberus lanza su primera edición del Programa de Emprendimiento para impulsar proyectos empresariales

'Boost your project to the next level' es la primera edición del Programa de Emprendimiento de Hiberus que pretende impulsar el crecimiento y desarrollo de startups y proyectos empresariales mediante el itinerario formativo basado en metodologías ágiles y sesiones personalizadas de asesoramiento, además, los mentores especializados facilitarán los conocimientos necesarios a los emprendedores.

Esta edición deriva del Programa de Emprendimiento Hiberus centrado en proyectos en fase de incubación. Tras el evento Startup Bootcamp que tuvo lugar el pasado mes de junio, en el que se aceleraron un total de ocho proyectos de toda la geografía española, la Terminal ha ideado esta iniciativa impulsada por la Fundación Hiberus e Hiberus y apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza para agilizar las ideas en fase de aceleración a nivel nacional.

El Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost está dirigido a dos tipos de proyectos que se diferencian según su grado de desarrollo:

Proyectos que hayan desarrollado un producto mínimo viable o que estén muy próximos a desarrollarlo, y que busquen adquirir las capacidades de gestión para poner su puesta en marcha en el mercado.

Startups o empresas con un producto en el mercado que tengan retos concretos que ayuden a impulsar su crecimiento.

Los seleccionados que formen parte del Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost mantendrán una reunión inicial de diagnóstico para analizar la situación y determinar sus necesidades, acciones concretas y metas medibles. Posteriormente, se elaborará un plan de acción junto a los mentores para medir la consecución de los objetivos y se realizará un seguimiento semanal mediante asesorías personalizadas.

Durante la ejecución del Programa de Emprendimiento Hiberus– Boost, los emprendedores accederán a un itinerario formativo confeccionado para impulsar sus startups y proyectos empresariales, asimismo, tendrán sesiones formativas cada semana para abordar cuestiones relativas a estrategia e innovación, marketing digital y estructura legal- financiera de una startup.

Esta iniciativa tiene una duración de tres meses y el plazo para presentar las candidaturas está abierto. Los emprendedores podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre porque el Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost dará comienzo el 28 de septiembre y finalizará el 22 de diciembre.

Los interesados pueden rellenar los datos que aparecen en el siguiente formulario para participar en 'Boost your project to the next level'.

