Technics AZ80: vuelve la gran cancelación de ruido con tecnología mejorada

Technics hace oficial sus nuevos auriculares EAH-AZ80, un dispositivo capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes respecto a la calidad del sonido. Hoy, en 20Bits, ponemos a prueba sus nuevas características.

Un batería de hasta siete horas de autonomía



Ofrece una autonomía de unas siete horas con la cancelación de ruido activada y hasta 24 horas con una carga total en el estuche de carga compacto. En el caso de que tengas prisa porque tienes que ir a la universidad o al trabajo, este dispositivo te ofrece una carga rápida para que puedas escuchar música durante 70 minutos.

Para cargar los auriculares tan solo deberás introducirlos en el estuche. Si se da la situación de que la batería del estuche de carga se ha agotado, viene incorporado un cable de tipo C.

Calidad del sonido y cancelación de ruido



La cancelación de ruido permite que solo escuches tu música favorita, teniendo en cuenta que te aísla de los ruidos de alrededor. En mi caso, los he probado cuando he ido andando por la calle o en el transporte público y he de decir que en ninguna situación he escuchado ni un solo ruido.

Respecto a la calidad de los micrófonos durante las llamadas, gracias a sus ocho micrófonos individuales y a la reducción avanzada del ruido del viento, los auriculares son capaces de transmitir con claridad la voz de los usuarios, además, la tecnología que trae incorporada se encarga de amplificar las palabras y minimizar el ruido ambiental.

El único inconveniente que podría sacar es que cuando he ido en autobús y había un bache en la calzada, el sonido se distorsionaba durante unos segundos, impidiendo que la música se escuchara con plena claridad.

Un diseño sencillo que pesa bastante poco



Los auriculares solo pesan siete gramos y el modelo está disponible en dos colores, en negro y gris. Su diseño ofrece que este tipo de auricular se introduzca de lleno en la oreja, además, cuenta con unos drivers de 8 milímetros.

Dentro de la caja vienen siete tamaños de almohadillas de silicona con los tamaños XS1, XS2, S1, S2, M, L y XL para que los auriculares se ajusten perfectamente a la oreja del usuario.

Valoración de la aplicación 'Audio Connect'



Para usar los auriculares es necesario que el usuario se descargue la aplicación ‘Technics Audio Connect’, de esta manera, se facilita la sincronización y se pueden personalizar los ajustes del sonido mediante las siguientes opciones:

‘Control del Sonido Ambiente’: La cancelación de ruido se podrá ajustar desde el cero al 100

‘Apagado’: La cancelación se apaga de manera automática.

‘Sonido Ambiente’: Al igual que con la cancelación, este control también se podrá ajustar desde el cero al 100 mediante las opciones ‘Transparente’ (permite la entrada sin cambios de los sonidos de alrededor y la música no se pausará) y ‘Atención’ (al pausar la música se enfatiza la voz de la conversación).

Por otro lado, existen cinco modos de sonido para personalizar la escucha de canciones según los gustos del usuario:

‘Graves’: Produce un efecto de sonido que hace que el rango de graves sea más amplio.

‘Vocal’: Consigue que las voces de los cantantes sean más nítidas.

‘Agudos’: Se puede obtener un sonido con claros intervalos medios y altos.

‘Dinámica’: Obtiene un sonido profundo en todos los intervalos.

‘Adaptar’: Aquí podrás adaptar los decibelios del sonido como tú desees.

Dentro de estas múltiples funciones, la aplicación también ofrece la posibilidad de ‘Buscar Auriculares’ en el caso de que no los encuentres. Si los auriculares están apagados no se emitirá ningún sonido, por el contrario, emitirán un ruido que te ayudará a encontrarlos en situaciones de extravío.

Además, es importante destacar que la interfaz principal de la aplicación muestra el nivel de batería de cada auricular. En pocas palabras, la app que ofrece Panasonic es muy completa porque ofrece todos los servicios posibles para personalizar la calidad del sonido, modo de escucha, se pueden encontrar los auriculares y es posible vincular hasta dos dispositivos.

