Solo 14 euros para conseguir (¡con rebaja!) los auriculares 'bluetooth' con más de 21.000 valoraciones en Amazon

Los auriculares bluetooth se han convertido en uno de los gadgets más deseados y comprados de los últimos meses. Ideales para disfrutar de la música, streaming o llamadas en manos libres dónde y cómo queramos, estos artículos nos han demostrado que sin cables todo es más fácil y cómodo. Aunque, todo sea dicho, no es su única virtud: cuentan con prestaciones muy interesantes que potencian la calidad de sonido y multiplican su autonomía para que nunca nos quedemos sin su servicio. Y no: no siempre van de la mano de tiques altos que los alejan del bolsillo de la mayoría, tal y como se puede comprobar en el catálogo de Amazon donde hoy puedes hacerte con unos por 14 euros.

¡Como lo lees! Y no cualquier modelo, sino uno de los indiscutibles favoritos, de Homscam, que ya cuenta con 21.000 valoraciones que acreditan sus buenas prestaciones. Pero hay más: también ostenta la etiqueta Amazon’s Choice que certifica la inmejorable relación calidad precio de este producto dentro del catálogo del gigante de las compras online. Eso sí, esta oferta finalizará al acabar el día, así que, ¡corre antes de vuelen todas las unidades disponibles para esta promoción!

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Prestaciones que te van a enamorar...

Hasta 35 horas de autonomía. Con un bajo consumo de energía que nos asegura un mejor rendimiento, este modelo ofrece hasta cuatro horas de conversación o música con una sola carga que, no obstante, aumentan hasta las 35 con el estuche de carga portátil (siempre que la batería esté al 100%).

Con un bajo consumo de energía que nos asegura un mejor rendimiento, este modelo ofrece hasta cuatro horas de conversación o música con una sola carga que, no obstante, aumentan hasta las 35 con el estuche de carga portátil (siempre que la batería esté al 100%). El sonido, ¡de calidad! Si hay algo que se puede exigir a unos buenos auriculares ‘bluetooth’ es que ofrezcan la mejor de las calidades acústicas y este es el caso de los de Homscam. Para empezar, este ‘gadget’ incorpora tecnología de cancelación de ruido y tiene tres modos de escucha para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Además, desde la modalidad de uso compartido, puedes disfrutar con un solo auricular de toda la calidad del sonido y compartirlo con otra persona; conectar el modo estéreo que ofrece un sonido Hi-fi de primera calidad; o activar el modo mono, que es perfecto para escuchar música mientras estás a otras tareas.

Si hay algo que se puede exigir a unos buenos auriculares ‘bluetooth’ es que ofrezcan la mejor de las calidades acústicas y este es el caso de los de Homscam. Para empezar, este ‘gadget’ incorpora tecnología de cancelación de ruido y tiene tres modos de escucha para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Además, desde la modalidad de uso compartido, puedes disfrutar con un solo auricular de toda la calidad del sonido y compartirlo con otra persona; conectar el modo estéreo que ofrece un sonido Hi-fi de primera calidad; o activar el modo mono, que es perfecto para escuchar música mientras estás a otras tareas. ‘Bluetooth’ rápido y estable. Solo hay que realizar un primer emparejamiento para conseguir que estos auriculares se conecten de forma automática con el dispositivo tras sacarlos del estuche de carga. Del mismo modo, se apagan con autonomía cuando se vuelven a introducir en la caja. Para controlarlos, cuentan con un botón multifunción para responder llamadas, reproducir, pausar y otros controles.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.