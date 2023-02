Siete signos de que alguien ha usado tu móvil sin tu permiso

Nuestro teléfono es más que un dispositivo que nos permite comunicarnos con los demás: es un aparato en el que conservamos información muy importante y sensible. Por eso es fundamental evitar que cualquier persona, en un despiste, pueda espiarnos el móvil.

Para saber si esto ha ocurrido, podemos observar hasta siete signos diferentes.

Tiempo de uso de pantalla

En la sección de configuración de su teléfono, podrá ver toda su actividad de tiempo de pantalla. Esto incluso se desglosa en qué aplicaciones se estaban utilizando y en qué momento en muchos casos.

Uso de datos

Si tu teléfono está recibiendo un uso de datos inusualmente alto, esto puede ser una pista de que se está utilizando sin tu conocimiento. Si recibes avisos de que su asignación de datos está casi agotada y llegan antes de lo normal en el mes, esto podría significar que alguien más ha estado usando el teléfono.

Historial de navegación

Lo primero que deberías hacer si sospechas que alguien ha estado usando tu teléfono sin tu conocimiento podría ser verificar tu historial de Internet. Aunque es bastante fácil borrar el historial de navegación en un teléfono, es posible que el intruso se haya descuidado y los sitios web que haya visitado también pueden dar una pista sobre quién está usando su teléfono.

Mensajes leídos

Otra señal obvia de que alguien ha estado revisando tu teléfono es si tienes mensajes que se muestran como leídos cuando no has hecho clic en ellos. Las aplicaciones como WhatsApp muestran claramente cuando se ha leído un mensaje. Otra señal reveladora pueden ser mensajes de amigos que preguntan por qué no les has respondido.

Recibir textos extraños

Si bien los mensajes se pueden verificar fácilmente para ver si alguien los ha leído, es muy posible que un espía telefónico tenga una conversación completa usando tu dispositivo y luego la elimine, sin que tú lo sepas. Pero si comienzas a recibir mensajes de texto extraños u ofensivos, podrían ser respuestas a conversaciones eliminadas.

Carrusel de aplicaciones

Si bien un fisgón de teléfonos astuto se asegurará de eliminar su historial de Internet o cualquier chat que haya tenido, es probable que haya pasado por alto el carrusel de aplicaciones.

En un iPhone, puedes acceder a esta función deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manteniendo presionado el centro de la pantalla durante un segundo. Haz doble clic en el botón de inicio en los modelos más antiguos. Este carrusel te mostrará qué aplicaciones se han usado más recientemente y en qué orden, lo que significa que deberías poder saber si alguien ha estado usando tu teléfono desde la última vez que lo dejaste.

Duración de la batería

Y finalmente, una forma sencilla de ver si alguien ha estado usando tu teléfono es controlar la duración de la batería. Una caída repentina de la carga podría ser un signo de actividad inusual.