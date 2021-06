El ordenador portátil es uno de los elementos más importantes del teletrabajo y del día a día de muchas personas, pero cambiarlo siempre cuesta porque no acabamos de decidirnos entre tantos modelos. Muchas veces, hasta que no se estropea del todo nuestro antiguo portátil no miramos, por necesidad, uno nuevo. De esta forma, es muy fácil que perdamos la oportunidad de atrapar una buena oferta calidad-precio.

Si estás pensando en que es hora de cambiar tu ordenador portátil porque se ha quedado obsoleto, o porque empieza a fallar, ¡este es tu momento! Amazon tiene rebajados cinco de los mejores modelos de HP existentes ahora mismo en el mercado. Antes de lanzarte a comprar uno, hay que saber que un ordenador portátil debe reunir tres características esenciales: memoria, potencia y prestaciones, a las que se les pueden unir otras como el peso, según los motivos para los que se necesite. Pero, encontrar todo esto a un buen precio no es tarea fácil.

Por eso, esta lista que hemos desarrollado desde 20deCompras puede ayudarte a elegir uno de los ordenadores rebajados en la página del gigante del comercio online, con la garantía de llevarte a casa una de las marcas actualmente mejor valoradas del mercado: HP. Debemos destacar que, en la lista, ¡ningún modelo tiene por debajo de 8 gigas de memoria RAM!

Las ofertas de HP que no puedes perderte:

HP 15s-eq1075ns. Empecemos la lista con una de las ofertas más baratas en ordenadores portátiles, para aquellos reacios a gastar mucho dinero. Pero, que el precio no te engañe, porque este económico ordenador portátil de 15.6 pulgadas aterriza con una resolución 'Full HD', un diseño ligero con bisel delgado, conectividad con wifi 5G y unos componentes lo suficientemente potentes para navegar por internet, leer los correos electrónicos, utilizar programas de ofimáticas cotidianas y mucho más. Posee 8 gigas de memoria RAM y un procesador AMD Athlon Silver 3050U de 2 núcleos. Su batería también es potente, ya que dura hasta 7 horas.

Este modelo se puede financiar en 4 cuotas, por menos de 100 euros al mes. Amazon

HP Pavilion 14-dv0011ns. De un ordenador económico pasamos a una revolución en informática con una muy buena oferta, ya que actualmente está rebajado 100 euros. Es el más ‘TOP’ de la lista en cuanto a calidad de materiales, utilizando un diseño ligero y metal de alta calidad, junto a una conectividad de última generación. Su procesador Intel Core i5-1135G7, 8 GB de 'RAM' y disco duro de 512 gigas están a la altura para el teletrabajo, tanto de programación, ofimática o, incluso, diseño. Por último, otra de las ventajas de este HP es que viene con el sistema operativo Windows 10 Home instalado de fábrica, haciendo que el portátil abra las aplicaciones rápidamente.

Este modelo está fabricado con metal de alta calidad y rebajado 100 euros. Amazon

HP Pavilion 14-dv0012ns. 100 euros rebajado y ¡16 gigas de memoria 'RAM'! Este portátil ultraligero es el más ‘pro’ de la lista. Posee unos biseles delgados en su pantalla de 14 pulgadas que funciona a una resolución 'Full HD' con unos amplios ángulos de visualización de 178 grados. Además, al tener un panel IPS se puede disfrutar de contenidos multimedia como videos, películas y series de manera perfecta. Lo especial de este modelo, por tanto, son los componentes. Cuenta con un procesador Intel Core i5-1135G7 de 4 núcleos y con 16 gigas de memoria 'RAM', por lo que se puede trabajar con tareas pesadas de edición de video, diseño gráfico, ofimática, producción o programación.

Este HP Cuenta con un procesador Intel Core i5-1135G7 de 4 núcleos ideal para programadores o diseñadores. Amazon

HP 15s-eq1026ns. Cerramos la lista con el mejor portátil para el ocio. Este modelo de HP está enfocado para los usuarios más casuales que buscan un ordenador para el día a día con un uso multimedia y de ofimática con programas como, por ejemplo, Word o Excel. Cuenta con una pantalla HD de 15.6 pulgadas y un teclado amplio que incluye teclado numérico. Posee un procesador Ryzen 3 de dos núcleos y una memoria RAM de 8 gigas, ¡nada mal!

Ahora, ahorras hasta 50 euros en este portátil de 15,6 pulgadas. Amazon

