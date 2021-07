Sí, uno de los modelos de 'smart tv' más punteros de LG está rebajado 600 euros en la web de El Corte Inglés

Muchos son los que esperan con ansias y reciben con los brazos abiertos las rebajas de verano ya que es el momento adecuado para renovar nuestro armario de cara a la próxima temporada, pero también para adquirir aquellos productos que llevamos tiempo deseando. Por ello, aunque la moda es una de las más demandadas en esta época, hay quien aprovechas estos descuentos para renovar parte de su mobiliario o para invertir en un dispositivo tecnológico que el resto del año tiene precios más inalcanzables. Y es que, por ejemplo, ahorrarse 100 euros en un aspirador escoba sin cables de Dyson es más que interesante.

Por ello, si estás pensando en renovar tu televisor, este periodo de descuentos puede ser una gran oportunidad para hacerte con uno nuevo y disfrutar así de las tardes en las que afuera de casa el calor abrasa y lo mejor es darle play para ver tu película favorita. Uno de los factores que, a día de hoy, conviene sopesar cuando se compra una nueva pantalla es que sea smart tv, puesto que, aunque puedes convertirla con dispositivos especiales, de esta forma no necesitarás ningún gadget extra. Además, en 20deCompras hemos dado con una oferta a la que no vas a poder resistirte: el televisor LED de 65" LG NanoCell 4K con Inteligencia Artificial, HDR Dolby Vision IQ y Smart TV está rebajado un 40% en El Corte Inglés y de costar 1499 euros pasa ahora a costar 899 para que te ahorres más de 600. ¿Quién dijo que necesitaba una renovación?

Este televisor tiene una rebaja de 600 euros. El Corte Inglés

Por qué apostar por este televisor

A todo color. Entre las prestaciones que ofrece este televisor de LG, es la combinación de las tecnologías 4K REAL & Nanocell Colores Puros para hacer única la experiencia audiovisual. Así, no perderás detalle ni en tanto a la calidad de la imagen ni en lo que a los colores se refiere, pudiendo disfrutar como nunca de tus películas y series favoritas.

El procesador importa. El potente procesador α7 Gen3 4K ofrece una experiencia acústica y de visualización espectacular, pues mejora las fuentes de imagen y de sonido de los modelos anteriores y las eleva en tecnología y calidad.

Un cine en casa. Esta televisión ha sido creada para visualizar las películas tal cual fueron creadas. Para ello cuenta con Dolby Vision IQ, tecnología para que el brillo de la pantalla, el color y el contraste se ajusten de forma automática e inteligente según el género del contenido y de las condiciones de luz y con Dolby Atmos, que ofrece una experiencia acústica envolvente para disfrutar al máximo de todo el contenido.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.