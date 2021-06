Sí, solo necesitas 20 euros para conseguir la (mini) tarjeta de memoria de SanDisk con 55.000 valoraciones

Aquellos que trabajan con ordenadores, cámaras de fotos y otros dispositivos tecnológicos sabrán de la importancia de contar con copias de seguridad que nos eviten situaciones fatídicas. Y es que, en más de una ocasión hemos experimentado la sensación de perder todos nuestros archivos multimedia por no haber guardado a tiempo. Además, ahora ya no tenemos excusa para no proteger nuestros documentos puesto que, además de los discos duros para almacenarlos de forma externa, existen muchas aplicaciones que nos permiten subir estos archivos a la nube para poder abrirlos desde cualquier dispositivo. Esto es muy importante, puesto que podemos perder nuestros datos no solo por un error nuestro, sino que una caída del sistema o la obsolescencia programada pueden hacernos vivir un momento fatídico.

Una de las opciones más novedosas para evitar estos incidentes son los USB que se conectan directamente al móvil para guardar los archivos de su interior, pero las más populares siguen siendo las tarjetas mini de memoria, un clásico que nunca falla para almacenar archivos. Estos dispositivos son fáciles de usar y apenas ocupan espacio. Pero, a cambio, nos ofrecen una gran capacidad de almacenamiento... ¡y a muy buen precio! De hecho, la tarjeta de SanDisk, una de las marcas más populares, de 128 GB está rebajada un 56% en Amazon y de costar 47 euros, ahora puede ser tuya por menos de 21.

Esta tarjeta es compatible con muchos dispositivos. Amazon

¡No renuncies a esta oferta!

Las valoraciones, ¡lo dicen todo! Esta tarjeta de memoria, además de una atractiva rebaja con la que ahorrarse casi la mitad de su precio, destaca por las buenas valoraciones que han dejado en la web de Amazon quienes ya la han probado. Con casi 55.000 opiniones que le han valido las más de cuatro estrellas doradas, este es uno de los productos más aclamados de esta categoría, y de él reseñan su buena relación calidad-precio, su alta compatibilidad y su buena velocidad.

Muchos de los dispositivos que se comercializan en el mercado tienen la capacidad de grabar vídeos en calidad 4K (UHD con UHS Speed Class 3 (U3) y Video Speed Class 30 (V30), una de las más potentes de la actualidad. Pero es importante saber que para soportar su peso necesitamos una buena herramienta de almacenamiento como esta tarjeta que permite grabar a cámara rápida y con velocidades de escritura de hasta 90 MB/s. Además, su velocidad de lectura de hasta 160 MB/s te ahorrarán tiempo de transferencia. ¿Necesitas más capacidad? Aunque el modelo que hemos seleccionado tiene un tamaño de 128 GB, desde SanDisk cuentan con otras capacidades para adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, ya sean menores (de 32 y 64 GB) o mayores (de 256, 400, 512 GB y de 1 TB).

