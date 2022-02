Si buscas un portátil rápido y económico, este Chromebook de Acer es para ti... ¡y solo te costará 229 euros en Amazon!

Los chromebooks nacieron como una alternativa económica a los ordenadores portátiles tradicionales. Utilizan el sistema operativo Chrome Os de Google y ofrecen simplicidad y rapidez de conexión junto a un rendimiento óptimo. Están fabricados por empresas consolidadas como HP, Asus o Acer y han sido pensados para usarse conectados a internet y aprovechar la sincronización con las aplicaciones en la nube. Sin embargo, cuando trabajan off line, mantienen con solvencia todas sus funcionalidades.

Gradualmente, los chromebooks han ido ampliando sus prestaciones y hoy en día ofrecen opciones muy interesantes para ambientes laborales y educativos. Se adaptan bien a las necesidades del usuario más novato pero, también, a las del más techie. Su éxito entre los estudiantes ha hecho de ellos una muy buena opción como primer ordenador de nuestros hijos para sus tareas escolares. Existen chromebooks de varios precios en el mercado. Algunos pueden llegar a ser realmente económicos si los conseguimos con algún descuento. En 20deCompras hemos encontrado, con muy buena rebaja, este modelo de la marca Acer que incorpora una pantalla de 14 pulgadas y un disco duro de 64 gigas, ¡solo por 229 euros!

Este modelo cuenta con una batería con más de 12 horas de autonomía. Amazon

Las virtudes de este dispositivo

La mayoría de estos ordenadores basan sus prestaciones en la forma que tenemos de trabajar hoy en día. Aprovechan al máximo las aplicaciones de Google para desplegar todo su potencial. Por eso, este Acer Chromebook 314 arranca en segundos y consume muy poca batería, lo que le permite conseguir hasta 12 horas de autonomía, según las especificaciones del fabricante.

Su diseño ligero es de fácil transporte y lo convierte en un gadget muy práctico para los estudiantes que deben llevarlo de un sitio a otro todos los días. Cuenta con un puerto USB-C, wifi bluetooth 5.0 y puede conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo. Además, su webcam HDR de 720 píxeles integrada es imprescindible para las reuniones telemáticas. Incluye la protección contra malware de Google al contar con el sistema operativo Chrome Os y puede acceder a millones de aplicaciones de Android o Google Play.

Además, es fácil de configurar. Usar un chromebook es sencillo: solo hay que iniciar la sesión sesión con nuestra cuenta de Google para acceder a los archivos de Google Drive y utilizar todas las aplicaciones.

