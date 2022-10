Se avecinan cambios: así los afrontan las agencias de publicidad y sus clientes

Adaptarse a los cambios no es sencillo pero nos hace avanzar. Para crecer debemos salir de nuestra zona de confort y, sin embargo, al ser humano le cuesta moverse. El mundo de la publicidad no es ajeno a las transformaciones y afronta importantes retos en materia de privacidad de datos. Durante el último año este concepto se ha convertido en indispensable y ha obligado a muchas marcas a replantearse sus estrategias de marketing. Y se avecinan cambios todavía más profundos. Así lo asegura Michael Block, director de operaciones de la agencia digital Wpromote, en un artículo publicado en la web Think with Google.

El camino que ha recorrido su empresa para desarrollar sus estrategias de privacidad ha estado lleno de pruebas y errores. Un proceso de descubrimiento que, según Block, les ha llevado a tener muy presente la necesidad de trabajar codo con codo junto a sus clientes en la búsqueda de estrategias que les permitan estar preparados para las Navidades y para el futuro. Por eso, basándose en sus propias experiencias, han desarrollado una guía con tres principios básicos para fortalecer las relaciones entre agencias y anunciantes. Si quieres conocer en profundidad las ideas que propone, encontrarás todas las claves en este artículo.

