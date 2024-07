Probamos el ventilador de torre de Levoit que hará tus noches de verano mucho más llevaderas

Valoración: LEVOIT TempSense-36 Pro

Parecía que el calor no terminaba de arrancar. Pero el verano ya está aquí y desde luego promete que nos hará sudar. Así que hacerse con una solución para tener la casa más fresquita parece la opción más adecuada si no tienes aire acondicionado.

Durante las últimas semanas he estado probando el ventilador de torre con mando a distancia LEVOIT TempSense-36 Pro, una solución bastante buena especialmente para conseguir dormir en las noches más calurosas.

Con un precio bastante asequible, este aparato incluye algunas funcionalidades bastante premium y cumple en su efectividad.

LEVOIT TempSense-36 Pro mide 92 centímetros de alto. 20bits

Diseño: adiós a los antiestéticos ventiladores de siempre

Los ventiladores de torre se han convertido la opción preferida en muchos hogares no solo por su tecnología, sino también por su estética, mucho más moderna que los clásicos ventiladores de pie con aspas que hasta ahora reinaban en la mayoría de nuestras casas.

Como pasa con casi todos los aparatos tecnológicos, los fabricantes están intentando hacer ‘bonitos’ los ventiladores de torre, de manera que se integran mejor en la decoración de nuestras casas. Esto es precisamente lo que ocurre con el LEVOIT TempSense-36 Pro.

Este ventilador mide 92 centímetros de alto y 16,5 centímetros de ancho y de profundidad, por lo que no resulta demasiado voluminoso. Yo lo he colocado en una esquina de mi dormitorio principal y encaja perfectamente sin resultar un trasto. Es un modelo bastante compacto en comparación con otros del mercado, que son casi el doble.

Tampoco pesa demasiado (3,9 kg) si lo quieres transportar a otra habitación y además no requiere ningún tipo de montaje, tal y como viene en la caja lo enchufas y a disfrutar del frescor.

He probado el modelo en blanco y es bastante discreto. No diría que es una belleza, pero desde luego no es molesto a la vista. Y te olvidas de esas molestas rendijas típicas de la caja que protege las aspas en los ventiladores clásicos, que se llenan de polvo y, en mi caso, pelos de mascota y tienes que andar limpiándolas cada dos por tres. Con que le pases un paño, suficiente. Y además se puede retirar fácilmente la cubierta trasera lavable e higienizar su interior.

Su panel de control, ubicado en la parte superior de la torre, es muy intuitivo y fácil de utilizar. Desde él puedes seleccionar la velocidad del ventilador, elegir entre los diferentes modos de enfriamiento y activar o desactivar la oscilación. Además, el TempSense-36 Pro incluye también un mando a distancia que viene genial para manejarlo desde la cama —aunque no te preocupes si te duermes, porque también tiene temporizador, del que luego te hablaré—.

LEVOIT TempSense-36 Pro tiene un panel de control táctil muy sencillo. 20bits

Funcionamiento: eficiente y equilibrado al precio que pagas

El ventilador TempSense-36 Pro cuesta 109,99 euros e integra algunas funciones tecnológicas avanzadas nada desdeñables.

No te voy a engañar: no es como el aire acondicionado. Pero posee ciertas cualidades que hacen que se acerque a las prestaciones ofrecidas por esos aparatos.

Hay tres cosas que me han gustado especialmente: por un lado, está equipado con un sensor inteligente de temperatura que detecta automáticamente la temperatura ambiente, lo que permite al ventilador ajustar su flujo de aire y velocidad según el calor que haga en estancia en la que se encuentra.

Por otro, dispone de un ‘Modo noche’: es un modo de reposo optimizado que tiene en cuenta las etapas antes de dormir, mientras duermes y cuando te despiertas. Este modo apaga la pantalla y desactiva el sonido y, gracias al sensor inteligente ya mencionado, las velocidades y la oscilación se ajustan de manera automática en función de las fluctuaciones de la temperatura ambiente durante la noche.

Finalmente, es muy silencioso sin perder potencia —ruido mínimo de 20 dB—. Se agradece dormir sin escuchar ese zumbido de fondo propio de un ventilador clásico funcionando a toda máquina —esto será una delicia especialmente para quienes no soporten que haya ni un ruido por las noches—.

Además, el ventilador cuenta con un temporizador inteligente de hasta 12 horas para programar su apagado automático y una interesante función de memoria que repite automáticamente tu configuración anterior, por si se te olvida configurarlo antes de irte a la cama.

Y como extra, lleva un mando para que no tengas que moverte de donde estés para manejarlo —o para apagarlo si estás en la cama—, que además se puede colocar mientras no lo usas en la parte trasera del aparato en un hueco diseñado para guardarse.

El mando del ventilador. 20bits

El Ventilador de Torre Levoit TempSense-36 Pro tiene cinco velocidades y cuatro modos:

Modo normal : para controlar manualmente el ventilador, ya sea en el panel o con el mando a distancia.

: para controlar manualmente el ventilador, ya sea en el panel o con el mando a distancia. Modo auto : ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la temperatura ambiente, subiéndola o bajándola en función de esta.

: ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la temperatura ambiente, subiéndola o bajándola en función de esta. Modo Turbo : un enfriamiento rápido con oscilación de 90º que ajusta automáticamente la velocidad del aparato basando en los cambios de temperatura ambiental. Combinado con el aire acondicionado, si tienes, es una explosión de frío si necesitas hacer circular aire rápidamente en tu hogar.

: un enfriamiento rápido con oscilación de 90º que ajusta automáticamente la velocidad del aparato basando en los cambios de temperatura ambiental. Combinado con el aire acondicionado, si tienes, es una explosión de frío si necesitas hacer circular aire rápidamente en tu hogar. Y el ya mencionado Modo noche.

Con su oscilación de 90º y velocidad de hasta 7 m/s, rinde bien sobre todo en espacios pequeños. Puedes utilizarlo también en estancias más grandes como la sala de estar o el salón, aunque yo he notado menos su eficacia —tengo un salón muy grande, eso sí—. Para el dormitorio me parece perfecto.

Por último, tampoco nos tenemos que preocupar demasiado por su consumo energético, ya que gracias a su motor, el ventilador solo consume 26 W de potencia —consumo mínimo 5.5 W—. Según pruebas internas, permite ahorrar hasta un 45,3% en la factura de la luz en comparación con otros aparatos.

LEVOIT TempSense-36 Pro tiene un precio de 109,99 euros. 20bits

Resumen

Creo que este ventilador de torre es una opción muy equilibrada en precio y resultado. Lo recomendaría sin duda tanto si tienes aire acondicionado, como un complemento, como si no —¡como una necesidad para no morir de calor este verano!—.

Me ha gustado especialmente lo silencioso que es y su opción de ‘Modo noche’ para no tener que preocuparte mientras duermes.

LO MEJOR Es muy silencioso

Cuenta con un ‘Modo noche’ muy cómodo

Incluye mando a distancia

Se limpia fácilmente y no rompe la estética de tu casa



LO PEOR Ser silencioso le resta algo de potencia y en espacios más grandes no es tan efectivo

A veces el mando a distancia no funciona a la primera

Aunque no es tremendamente grande, ocupa espacio



