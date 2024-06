realme GT 6: este móvil te conquistará por su pantallaza, autonomía de dos días y la llegada de la IA

Valoración: realme GT 6

realme anuncia el lanzamiento del teléfono móvil realme GT 6 en un evento celebrado en Milán, al que hemos asistido desde 20Bits. Este terminal, bautizado como 'Flagship Killer', marca el regreso de la serie GT para establecer un nuevo punto de referencia en la industria.

Entre sus características destaca la pantalla más brillante del mundo gracias a sus 6.000 nits, el chip Snapdragon 8s Gen 3, la cámara OIS Sony LYT-808 de primer nivel para grabar vídeos nocturnos, la carga SUPERVOCC de 120W y, como súper novedad, la tecnología Next AI para ofrecer una experiencia de usuario más inteligente.

En 20Bits hemos tenido la oportunidad de probar este dispositivo, pero antes de adentrarnos en lo que más y menos nos ha gustado, vamos a empezar por sus rasgos técnicos.

Ficha técnica



Tamaño: 162 × 75 × 8,66 milímetros.

Peso: 199 gramos.

Pantalla: 6,78 pulgadas, AMOLED 3D, resolución 2780 x 1264 FHD+, 120Hz y 6000 nit.

Chip: Qualcomm 8s Gen3.

Sistema operativo: realme UI 5.0 basado en Android 14.

Batería: 5500mAh Massive Battery, 120W.

Capacidades de almacenamiento: 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB.

Cámaras traseras: Cámara principal → Sony LYT-808, equipado con OIS 50 megapíxeles. / Cámaras teleobjetivo → Samsung JN5, 50 megapíxeles / Cámara ultra gran angular → Sony IMX355, 8 megapíxeles.

Cámara delantera: 32 megapíxeles.

Conectividad: WI-Fi 6, 360° NFC, Bluetooth 5.4 y Dual Band GPS L1 + L5.

Tamaño tarjeta SIM: Dual Nano SIM.

Certificación IP: IP65.

Diseño

El aspecto más destacable del diseño es la pantalla Ultra Bright de 6000 nits que garantiza una visibilidad y usabilidad excepcionales, incluso en las condiciones de luz solar extremas. Además, sorprendentemente, la pantalla reduce el consumo de energía y, para los gamers, incorpora tecnologías HDR y Pro-XDR para ofrecer una experiencia visual cautivadora gracias a una gama amplia de colores y los nuevos niveles de brillo.

realme GT 6 20BITS

Cámaras

realme apuesta por un sistema de imágenes completamente renovado, de esta manera, amplía los límites del hardware con el objetivo de redefinir la estética y potenciar los estándares de la fotografía móvil.

Si empezamos por la cámara principal, dicho componente posee el sensor Sony LYT-808 con una óptica de estabilización de imagen para ofrecer un gran rendimiento y capturar buenas instantáneas gracias a sus 50 megapíxeles, ya sea con el modo retrato –con la visión facial moderada y embellecimiento– o el modo noche –para equilibrar tanto los tonos naturales como la textura–. Sin embargo, el único aspecto que menos me ha llamado la atención es que aparece un poco de grano en las fotografías cuando el zoom está al máximo –como suele pasar en la mayoría de los smartphones–. En lo que se refiere a la parte del vídeo, este dispositivo admite una grabación 4K Dolby Vision.

Cámaras realme GT 6. 20BITS

A continuación, mostramos algunas fotografías capturadas por el modelo GT 6.

Por otro lado, el teleobjetivo de 50 megapíxeles incorpora una distancia focal equivalente de 47 milímetros y, personalmente, considero que destaca en fotografía de paisajes.

Tras analizar cada sensor, considero que el rasgo que más me ha gustado a nivel fotográfico es el algoritmo con inteligencia artificial, debido a que mejora la calidad de una foto sin ningún tipo de pérdida y ofrece el primer modo de visión nocturna con IA de la industria –no importa si el entorno es muy oscuro, el móvil se encarga de capturar vídeos o fotos con claridad–.

Software e inteligencia artificial



realme GT 6 incorpora el chip Qualcomm 8s Gen3 Chip para ofrecer a los usuarios un gran rendimiento, de esta manera, pueden ejecutar cualquier juego que esté instalado en el móvil sin llegar a consumir tanta potencia. Además, aquellos interesados pueden personalizar la frecuencia de trabajo de cada núcleo del CPU, según sus hábitos, para conseguir una experiencia acorde a sus necesidades.

Respecto a la joya de la corona, es decir, la integración de la inteligencia artificial, esta tecnología pone a disposición de los usuarios las siguientes funciones: el teléfono funciona como un dispositivo de visión nocturna, la pantalla ayuda a combatir la fatiga ocular gracias a un sistema de protección basado en IA y el modo 'Sleep' cambia automáticamente la pantalla a colores más cálidos cuando se precisa.

Asimismo, el móvil GT 6 puede identificar el contenido seleccionado y arrastrado por el usuario en la pantalla, lo que permite compartir rápidamente con aplicaciones de terceros y permitir interacciones más fluidas, ahorrando mucho tiempo y pasos en el proceso. Estas son sus tres capacidades principales:

Reconocimiento inteligente: El móvil es capaz de identificar el contenido copiado por el usuario gracias al reconocimiento de patrones de IA y las capacidades de procesamiento del lenguaje.

​Operaciones simplificadas: Este dispositivo reduce las interacciones en dos simples pasos.

​Mayor eficiencia: El modelo con IA puede predecir de manera eficiente los procesos de búsqueda para mejorar la eficiencia.

realme GT 6 20BITS

Autonomía

realme indica que el modelo GT 6 ofrece una velocidad de carga "asombrosa" y una duración de batería "excepcional". A decir verdad, no les falta razón. ¿El motivo? Este smartphone puede cargarse al 50% en tan solo diez minutos e incluso puede alcanzar el 100% en 28 minutos gracias a su cargador GaN de 120W –si tienes prisa para salir de casa y te has olvidado cargar el móvil, GT 6 alcanza un buen porcentaje de batería en un 'periquete', otro aspecto que me gusta muchísimo–.

También, es importante mencionar que el fabricante incluye la carga inteligente y monitorea continuamente el estado de la batería, así pues, evita los posibles sobrecalentamientos. Asimismo, la batería retiene más del 80% de capacidad tras 'ejecutar' 1.600 ciclos de carga completos.

Valoración personal 20Bits

LO MEJOR - La integración de la inteligencia artificial.

- La claridad de las fotografías gracias al modo nocturno.

- La integración de un chip súper rápido.

- El móvil puede cargarse al cien por cien en menos de media hora.

LO PEOR - Las fotografías tienen grano cuando se utiliza el zoom.

- Puede ser casualidad, pero cuando ponía el zoom, el móvil se me quedaba atascado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.