Proscenic P12: este aspirador ofrece un renovado diseño respecto a su antecesor y es mucho más cómodo

Valoración: Proscenic P12

Atrás quedaron los aspiradores de cable para prescindir de la tediosa acción de desenchufar el dispositivo para ir aspirando la casa. Hoy en día, hay múltiples opciones modernas para comprar, como los aspiradores tipo escoba o los famosos Roomba, pero sin duda y bajo mi punto de vista, Proscenic es la marca líder del mercado por sus excelentes productos que están al alcance económico de todos los usuarios.

Este año, Proscenic lanzó el modelo P12 para ofrecer una limpieza más eficaz gracias a su potencia de succión y tecnología Vertect Light, y por si no lo sabías, en 20Bits hemos tenido el placer de probar el producto durante un mes.

Ficha técnica



Dimensiones : 43.18 x 30.48 x 17.78 centímetros.

: 43.18 x 30.48 x 17.78 centímetros. Peso : 1,9 kilos.

: 1,9 kilos. Capacidad : 1 litro.

: 1 litro. Potencia : 400 vatios.

: 400 vatios. Potencia de aspiración : 33 kPA.

: 33 kPA. Ruido : 75-80 dB

: 75-80 dB Autonomía : Hasta 60 minutos.

: Hasta 60 minutos. Velocidades : 4.

: 4. Otras características: Sistema de filtración en cinco etapas, cepillo antienredos, luz de detección verde, aspirador de mano, base de carga y filtro HEPA.

Diseño



Siempre me fijo en el packaging de los productos tecnológicos que pruebo, y el nuevo aspirador de Proscenic no iba a ser menos. Me gusta que en una caja tan pequeña vaya incorporado el propio cuerpo de la aspiradora, sus cepillos y el tubo, de esta manera, se ahorra espacio y queda todo más ordenado a la hora de recoger el dispositivo.

Si nos adentramos en el diseño, el cabezal principal es rotatorio para limpiar los bordes y las esquinas –puede girar hasta 180º de manera lateral–, se convierte fácilmente en un aspirador de mano, es bastante menos pesado de lo que parece, el tubo es extensible para adaptarse a la altura de las personas, incorpora la luz Vertect Light en color verde para detectar pequeñas partículas de polvo y dispone de una pantalla digital redonda para ver cuánta batería le queda, qué modo de succión está seleccionado o si el depósito está lleno.

Asimismo, Proscenic P12 tiene dos accesorios imprescindibles para usarlos en el día a día, como la rinconera y el cepillo multifunción.

Modelo Proscenic P12 de pie. 20BITS

Capacidad de limpieza



Considero que la potencia de succión es un factor a tener en cuenta porque de ella depende su rendimiento en lo que respecta a la capacidad de absorción. Y en este caso, el modelo P12 absorbe rápidamente la suciedad del suelo en cualquier modo de limpieza, no obstante, si aplicas la máxima potencia, el aspirador hará más ruido –aunque no resulta molesto–.

Otra de las grandes novedades es el cepillo con unas cerdas suaves en forma de V que están combinadas con un peine para generar una fuerza aerodinámica hacia el exterior para separar los pelos, de esta manera, se evita que obstruyan el orificio de succión. Bajo mi punto de vista, este aspecto es un punto a favor porque pienso que es un incordio ir quitando los pelos que se quedan atascados en el cabezal, sobre todo en mi caso, que se me cae el cabello con facilidad.

Si hablamos de la capacidad del depósito, dicha pieza tiene un litro para almacenar la suciedad, asimismo, su mecanismo para retirar la basura del interior es muy sencillo –solo tendrás que pulsar el botón que tiene un icono de papelera para tirar los residuos que haya dentro–. No obstante, el cepillo requiere un mantenimiento periódico, ya que siempre puede haber algún hilo o algún pelo que se quede atrapado, pero en este caso, la limpieza es muy fácil porque se desmonta con bastante rapidez.

Dos detalles que me gustaría añadir son que la suciedad no se acumula tan rápido y tampoco se obstruye el depósito, debido a que los residuos dan vueltas en el interior mientras se aspira.

Cerdas en forma de V. 20BITS

Depósito del aspirador 20BITS

Autonomía



La batería del aspirador puede durar aproximadamente 60 minutos gracias a sus 2500 mAh, pero hay que fijarse en un pequeño detalle, el modo de succión provocará que la autonomía sea más o menos duradera.

Por ejemplo, si utilizas el modo Eco, puedes aspirar perfectamente tu casa sin preocupaciones, debido a que no gastarás ni la mitad de la batería –hablo en mi caso, un piso de 80 metros cuadrados-. Pero en el caso de utilizar la máxima succión –la número cuatro–, la duración de la autonomía no llegará ni a los quince minutos, por lo tanto, es necesario que tengas el cargador a tu alcance para suministrar batería a tu aspirador.

Precio



Proscenic P12 está disponible en Amazon.es por 259,99 euros, aunque si aprovechas la ofertas, podrás adquirirlo por 239,99 euros (los precios pueden variar tras la publicación).

Proscenic P12 20BITS

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10 - Lo mejor: El nuevo diseño, las cerdas en forma de V para evitar que los pelos se queden atascados y el aumento de la capacidad del depósito.

​

​- Lo peor: A lo mejor se podría aumentar la autonomía del dispositivo, además, no incluye opción de fregado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.