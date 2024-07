Probamos la cámara de acción sumergible de Aldi: un caramelo para este verano a un precio inmejorable

Valoración: Cámara de acción sumergible de Aldi

Con la llegada del verano, todos buscamos maneras de capturar y conservar esos momentos inolvidables que solo esta estación puede ofrecer.

Ya sea que estés planeando un viaje a la playa, una aventura en la montaña, o simplemente disfrutando de una barbacoa en el jardín, tener una cámara de acción puede hacer que esos recuerdos sean aún más divertidos.

Yo he probado la cámara de acción que acaba de sacar Aldi y que durante un tiempo limitado está disponible por solo 24,99 euros. Te cuento qué tal la experiencia en este análisis.

La cámara de acción sumergible de Aldi incluye una carcasa sumergible y una boya de palo selfie. 20bits

Diseño: sencillo y funcional

La cámara tiene un diseño muy similar a otros productos de este tipo que existen en el mercado: es rectangular, con el objetivo en un lado de la parte la frontal, con varios botones, con altavoz y con una pantalla que funciona como visor en la parte trasera junto a un par de luces LED —indican el modo y la batería—. En el lateral están el puerto de carga, el micrófono y la ranura para la tarjeta microSD.

Es de color negro, mide 58 x 22 x 41 milímetros y pesa 44 gramos sin la batería. Con la carcasa y la boya de palo selfie montadas pesa 154 gramos según mi báscula. Es bastante ligera y fácil de transportar, pero como punto negativo dirá que ‘se nota’ el precio que tiene y cuando la sostienes parece un juguete. No obstante, esto se debe principalmente a los materiales y acabados, ya que luego el resultado en las imágenes es bastante decente.

No hay mucho más que contar, es un diseño cómodo que funciona y que es fácil de usar. El botón que está junto al objetivo sirve para cambiar de modo y para encender/apagar si lo mantienes presionado, el que está arriba para disparar fotos o iniciar grabaciones de vídeos y los laterales para moverte por los ajustes del menú —al que se accede pulsando cuatro veces el botón de la parte frontal—. Para seleccionar algo en este apartado deberás usar el botón de arriba.

Los botones, sobre todo los laterales, tienen una pulsación muy suave y esto hace que cueste un poco accionarlos.

El diseño de la cámara de acción sumergible de Aldi es sencillo y funcional. 20bits

Viene con la carcasa impermeable y sumergible ya puesta, que permite utilizarla hasta 30 metros bajo el agua. Tendrás que abrirla para colocar la tarjeta microSD que necesitas para que funcione —y que no viene incluida—. Se abre fácilmente con una pestañita que tiene la carcasa en la parte superior, pero tiene un pequeño truco y la apertura no es tirando de la parte más larga, como podría parecer —a mi pareja y a mí nos pasó a los dos—, sino levantando la parte más estrecha, como haciendo un movimiento de pliegue. Cuando lo haces una vez, te quedas con cómo hacerlo sin problemas, pero lo menciono porque fue algo que no solo me ocurrió a mí.

La carcasa es segura y dura, aunque se puede rayar con facilidad. Esto no daña el dispositivo, pero si se acumulan muchas rayas puede molestar en el uso, sobre todo en la parte trasera donde está la pantalla. Por ello, desde la marca incluyen entre los muchos accesorios que vienen en el estuche —ahora hablaré de ellos— un recambio de la parte de atrás de la carcasa. Me parece una decisión muy acertada y una ventaja, y más teniendo en cuenta el precio de todo el pack.

Como digo, hay multitud de accesorios incluidos en el estuche —17 en total—, entre ellos un cable USB para carga y transferencia de imágenes, una banda de muñeca, soporte para bicicleta y otro para casco y las ya mencionadas carcasa sumergible y boya de palo selfie, que sirve para mantener a flote la cámara en el agua y facilitar su recuperación, así como para capturar fotos y vídeos desde diferentes ángulos. Esta última mola, pero estaría mejor si tuviera algo de peso dentro, ya que así la cámara podría quedar completamente sumergida si la dejas flotando.

Sinceramente, yo he utilizado solo los accesorios diseñados para hacer impermeable y sumergible la cámara, pero me parece que es un punto muy positivo que venga con tantas opciones, dándole versatilidad a este producto pensado ‘para la acción’.

Que venga con tantos accesorios es una ventaja, sin embargo, pueden resultar —como en mi caso— infrautilizados. Y, por lo tanto, no necesitas un estuche tan grande para llevar en tu maleta, con que cojas la cámara con la carcasa impermeable y la boya de palo selfie sería suficiente. Como mucho, el cable —es de USB a micro USB—.

Por último, sobre la carcasa, como es lógico en algunas ocasiones hay que apretar con algo de fuerza los botones de esta para pulsar los de la cámara. Me hace dudar un poco sobre la durabilidad de los mismos a largo plazo, si bien durante mi experiencia de varias semanas no he tenido ningún problema.

La cámara de acción sumergible de Aldi lleva 17 accesorios. 20bits

Pantalla: la calidad que esperas por ese precio

La cámara de acción de ALDI viene con un visor de 2 pulgadas LCD con frecuencia de 60 Hz. Es una pantalla pequeña —220 x 176 milímetros— como es habitual en este tipo de dispositivos, pero suficiente para el papel que tiene: te permite ver lo que vas a grabar o fotografiar, reproducir las imágenes capturadas y ver el menú de ajustes.

No tiene una gran calidad y en exteriores se ve un poco regular, pero insisto de nuevo aquí en el precio del producto, ya que por 24,99 euros poco más se puede pedir.

Te indica cosas útiles como el modo en el que estás, la resolución, la batería, la fecha y la hora o la capacidad restante de tu tarjeta de memoria. Y tienes la opción de activar que se ponga en modo reposo si no se usa en 1, 3, o 5 minutos.

Poco más se puede decir: es simplemente correcta y funcional, sirve para lo que tiene que servir.

La carcasa de la cámara de acción sumergible de Aldi se puede rayar con facilidad, especialmente en la parte trasera, lo que molesta para ver la pantalla. 20bits

Cámara: suficiente para molar en tus redes sociales

El dispositivo permite grabar vídeos en 1080 HD a 30 FPS y capturar imágenes “de alta calidad”, según la marca. Con una memoria externa de 32 GB, que como ya he dicho no se incluye en el pack —pero que las hay por unos 5 euros— puedes almacenar hasta 4 horas de vídeo y algo más de 22.000 fotos.

Mi recomendación es dedicarte más a los vídeos, las fotos no quedan mal, pero es difícil capturar una sin moverte mucho y, a pesar de que lleva estabilizador, no quedan superprofesionales. Pero como digo en el título, si te decantas por la fotografía, te servirá para fardar en Instagram.

Los vídeos quedan más resultones y además incluyen sonido, un poco enlatado si grabas con la carcasa sumergible puesta. Pero no suenan mal del todo.

La cámara de acción sumergible de Aldi permite grabar vídeos en 1080 HD a 30 FPS. 20bits

Tecnología: puedes controlarla desde el móvil

Algo que mola y que es muy cómodo en determinadas ocasiones es que puedes controlarla desde el móvil, ya que es un dispositivo Wi-Fi.

Para ello debes conectarte a la red Wi-Fi interna del producto desde tu teléfono, lo que tendrás que hacer introduciendo manualmente el nombre de la red y la contraseña, que te aparecen cuando pulsas el botón lateral superior de la cámara.

Antes tendrás que descargar la app GoPlus Cam y desde allí, una vez hecha la conexión con la red, puedes capturar las imágenes que está viendo el dispositivo y realizar alguna otra acción relacionada con los ajustes.

Sobre los ajustes, algunos que merece la pena destacar es que la cámara incluye un modo de detección de movimiento, que como su nombre indica inicia la captura de imágenes cuando detecta movimiento —aunque a veces esta función no va muy fina—, que puedes seleccionar que los ciclos de grabación sean de 1, 2, 3, 5 o 10 minutos, que es posible grabar con o sin audio y que tienes disponible un temporizador de 3, 5, 10 o 20 segundos.

En este menú se puede cambiar también la resolución, la exposición, el tamaño de la imagen, la calidad de la imagen, la nitidez, el ISO, el estabilizador o el balance de blancos, entre otros.

Tiene también un ‘Modo coche’, una función que permite grabar vídeos mientras se conduce un vehículo, ya que se activa automáticamente cuando la cámara detecta que está en movimiento y se detiene cuando el vehículo se detiene.

La cámara de acción sumergible de Aldi tiene Wi-Fi y se puede controlar con el móvil. 20bits

Batería: una hora de imágenes para recordar

Con el 100% de la batería cargada tienes entretenimiento para 60 minutos si estás grabando a 1080P y 30 FPS.

La batería es de iones de litio y tiene una capacidad de 900 mAh, pero su mejor parte es que se puede reemplazar de forma sencilla simplemente abriendo la tapa de la base de la cámara donde está ubicada. Lo cual no solo permite cambiarla si su vida útil disminuye o si se estropea, sino también llevar repuestos por si tus aventuras duran más de una hora.

Para cargar el dispositivo simplemente tienes que conectar el cable mini USB a USB incluido o bien a un puerto del ordenador o bien a un cargador con puerto USB a la corriente.

Mola también que la cámara puede seguir grabando mientras se carga.

La batería de la cámara de acción sumergible de Aldi es extraíble. 20bits

Resumen: diversión barata para este verano

Por 24,99 euros —una oferta limitada hasta el próximo 16 de julio, después sube 5 euros—, este es el mejor ‘juguete’ que puedes tener este verano. Y realmente, como decía arriba, de juguete tiene poco, porque los resultados no son nada desdeñables para el precio que tiene.

Si la usas sin carcasa ni accesorios te la vas a llevar a cualquier parte porque no ocupa nada, aunque si incluyes la carcasa sumergible sigue siendo un dispositivo que no molesta en la maleta. Tal vez con la boya de palo selfie es un poco más voluminosa, pero merece la pena incluirla en tu viaje, especialmente si vas a la playa o a lugares en los que puedes bañarte y tomar imágenes acuáticas. Mi recomendación es que cojas solo eso y el cable de carga si quieres ahorrar espacio y no vas a usar el resto de accesorios del estuche.

Se maneja de manera muy sencilla y, como plus, se puede controlar también con una aplicación desde el móvil.

La calidad no es la mejor del mercado, obviamente, pero desde luego las fotos y vídeos que hagas te servirán para fardar en redes sociales y para guardarte recuerdos chulos de tus viajes.

Desde luego me parece un producto recomendable 100% si no vas a usarlo de manera profesional.

LO MEJOR Su precio

Su facilidad de uso en las cuestiones básicas

La calidad de las fotos, los vídeos y el audio está bien para lo que cuesta

Viene con repuestos, por ejemplo para la carcasa

Lleva Wi-Fi, por lo que se puede controlar desde el móvil y también transferir las imágenes fácilmente