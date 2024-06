Pixel Tablet: Google sorprende con su nueva tablet, pero tiene que mejorar algún aspecto

Valoración: Pixel Tablet

Google anunció, a principios de mayo, el esperado teléfono móvil Pixel 8a, junto a una actualización de la famosa Pixel Tablet, que esta vez sí que llegó a nuestro país. Este último dispositivo mencionado se presentó como una aparato electrónico pensado para el uso personal y para el hogar, debido a que incorpora funciones más avanzadas de Android junto al chip Google Tensor G2.

No obstante, otras de sus características más destacables son una pantalla de once pulgadas de alto contraste, cuatro altavoces integrados que proporcionan un sonido nítido, el chip de seguridad Titan M2, una carcasa de aluminio texturizada, su base de carga que también funciona como altavoz y, como grandes novedades, la llegada de Chromecast junto a la aplicación Google TV.

En 20Bits hemos tenido la oportunidad de poner a prueba dicho dispositivo, pero, antes de adentrarnos en su análisis, vamos a empezar por la ficha técnica.

Ficha técnica



Tamaño: 258 x 169 x 8,1 milímetros.

Peso: 493 gramos.

Pantalla: Once pulgadas, resolución 2.560 x 1.600 píxeles, 60Hz y relación de aspecto 16:10.

Procesador: Google Tensor G2.

Sistema operativo: Android 14.

GPU: Mali-G710 MP7.

Almacenamiento interno: 128 o 256 GB.

Memoria RAM: 8 GB.

Batería: 7.020 mAh y 15W para ofrecer hasta doce horas de reproducción de vídeo en streaming.

Cámara frontal: Ocho megapíxeles.

Cámara trasera: Ocho megapíxeles.

Conectividad: WiFi 6, Bluetooth 5.0 y USB-C.

Otros: Triple micrófono y cuatro altavoces estéreo.

Colores: Porcelana y verde liquen.

Precio: Disponible a partir de 499 euros.

Diseño práctico y una pantalla correcta



Si empezamos por el diseño, como se puede observar en la imagen de abajo, la parte trasera de Pixel Tablet se parece un pelín al iPad de Apple, teniendo en cuenta que la estética del dispositivo de Google no da la sensación de lujo porque busca, principalmente, el minimalismo y la practicidad.

De hecho, cuenta con un cuerpo construido en metal, la parte trasera está recubierta por una cobertura nano-cerámica que se parece al plástico duro y, sorprendentemente, ofrece un tacto bastante suave para que el agarre sea cómodo. También, me gustaría mencionar que tan solo pesa 493 gramos, por lo tanto, esto facilita que el dispositivo se pueda manejar con una sola mano. Sin embargo, uno de los aspectos que no me ha gustado tanto es la resistencia a los arañazos, debido a que, si no utilizas una funda protectora, se pueden encontrar pequeñas rayas provocadas por los pines de la base con altavoz.

Parte trasera Pixel Tablet. 20BITS

Dejando de lado la parte trasera, vamos a centrarnos ahora en la parte frontal. Aquí nos encontramos con una pantalla de once pulgadas con tecnología LCD, resolución Full HD, 500 nits de brillo máximo y una densidad de 276 píxeles por pulgadas –bajo mi opinión, podríamos decir que estos rasgos, a priori, son los mínimos para cumplir con su función–.

Además, la pantalla es redondeada por sus esquinas curvas y tiene unos márgenes anchos en color negro –esto último no me ha supuesto ningún problema en lo que se refiere al manejo del dispositivo, ya que el tamaño de los bordes hace que sea más práctico sostenerla con una sola mano sin que ninguno de los dedos entre en contacto con la pantalla–.

Parte delantera de la Pixel Tablet, en modo horizontal. 20BITS

Parte delantera de la Pixel Tablet, en modo vertical. 20BITS

Por otro lado, añado que Pixel Tablet no incluye reconocimiento facial, pero, en cambio, dispone de un lector de huella dactilar que está ubicado en el botón de encendido/desbloqueo.

Buen rendimiento para tareas básicas, con una batería más que suficiente



Pixel Tablet incorpora el procesador Google Tensor G2, teniendo en cuenta que este dispositivo viene acompañado de un almacenamiento interno de 128 o 256 GB y una memoria RAM de 8 GB. Dicha combinación hace que la tablet habilite algunas funcionalidades como las videollamadas con gran calidad o la escritura por voz mediante el Asistente de Google, no obstante, pienso que el rendimiento no es el adecuado para ejecutar juegos pesados, como me ha pasado con el juego 'Sims FreePlay'.

En cambio, si únicamente se emplea Pixel Tablet para reproducir vídeos en YouTube, leer noticias, ver películas o series en plataformas de streaming, o incluso ejecutar el modo multitarea con la pantalla dividida, el dispositivo de Google funciona de manera fluida y sin ningún tipo de ralentización.

Función multitarea en Pixel Tablet. 20BITS

Y, en lo que respecta a la batería, su capacidad de 7.020 mAh hace que la autonomía de la tablet llegue a los tres días de uso si apenas se utiliza. Sin embargo, si se utiliza a pleno rendimiento, como ha sido en mi caso –ya sea para ver series en Netflix, reproducir vídeos en YouTube, leer correos electrónicos y consultar mis redes sociales–, la autonomía desciende a las ocho horas de uso, aproximadamente.

En el momento que la batería se agota, la base con altavoz permite cargar la tablet con 15W de potencia máxima, pero en caso de prescindir de este producto electrónico, el dispositivo se puede cargar mediante el puerto USB-C que está integrado en el borde inferior.

Base de carga de Pixel Tablet. 20BITS

Base de carga de Pixel Tablet. 20BITS

Antes de pasar al apartado del software, me gustaría decir que alcanzar el cien por cien de la batería cuesta alrededor de una hora y media, e incluso dos si se utiliza la tablet mientras está enchufada a la corriente.

Android 14 para facilitar su funcionamiento



Pixel Tablet incorpora la versión Android 14. La interfaz de este sistema operativo se ajusta muy bien a la pantalla, teniendo en cuenta que muchas de las aplicaciones de Google se han adaptado a las 11 pulgadas que ofrece el dispositivo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las apps de terceros todavía no cuentan con una interfaz para las tablets, no obstante, ofrecen un funcionamiento correcto.

Pero, sin duda, el rasgo que más me ha gustado ha sido la función multitarea. Con tan solo mostrar el dock y arrastrar una de las aplicaciones a una de las mitades de la pantalla se abre el modo multitarea. Y, una vez hecha esta acción, se puede cambiar el espacio que ocupa cada app o cambiar el orden en el que aparecen.

Otro aspecto que me ha gustado es la base de carga, ya que si colocamos la tablet encima de ella, se activa un canal de sonido equilibrado para ofrecer una buena experiencia sonora –considero que podría llegar a ser más potente–. Sin embargo, a este componente le saco un 'pero', y es que la base en sí sólo funciona cuando está conectada a la corriente con el adaptador integrado.

Así es la base de carga de Pixel Tablet. 20BITS

Y, por último –y no menos importante–, es importante mencionar que Pixel Tablet es el primer dispositivo Android con Chromecast integrado, de esta manera, se puede enviar contenido desde otros aparatos electrónicos para reproducirle en la pantalla de la tablet cuando se encuentra acoplada a la base.

El precio no es apto para todos los bolsillos



Pixel Tablet se vende en España a partir de 499 euros, pero su precio aumenta en función del almacenamiento disponible. Por lo tanto, el precio base de este producto con 128 GB es el que acabamos de mencionar, sin embargo, si elegimos la opción de 256 GB de almacenamiento, el valor económico aumenta hasta los 619 euros.

Por otro lado, si compramos la tablet junto a la base de carga con altavoz, el precio del dispositivo con 128 GB será de 599 euros, mientras que la opción con 256 GB de almacenamiento serán 719 euros.

Bajo mi opinión, si decides apostar por el ecosistema de Google, Pixel Tablet puede ser una buena apuesta para cubrir las necesidades de entretenimiento, además, por cien euros más, puedes tener una base de carga con altavoz para escuchar música o reproducir contenido multimedia con más volumen. No obstante, esto no quita que el precio sea un pelín elevado y que, por tanto, no esté al alcance de todos los usuarios.

Valoración personal de 20Bits: 8,5/10

LO MEJOR - La base de carga que también funciona como altavoz.

- Integración de Chromecast.

- Aplicaciones adaptadas a la interfaz.

LO PEOR - El precio es elevado.

- Es una pena que la base de carga con altavoz no funcione sin estar conectada a la corriente.

