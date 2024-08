Medion AKOYA E15443: ponemos a prueba este portátil para analizar la llegada de la IA

Valoración: Medion AKOYA E15443



Medion, fabricante de ordenadores, equipos informáticos y televisores, presentó el nuevo portátil Medion AKOYA E15443 en marzo de este año. Dicho dispositivo está equipado con los procesadores Intel Core Ultra, incluye Windows 11, posee 16 GB de RAM DDR5 rápida y un SSD con 512 GB, incorpora los gráficos Intel AI Boost y Intel Arc para ofrecer el mejor rendimiento y, como gran novedad, agrega inteligencia artificial.

20Bits ha tenido la oportunidad de poner a prueba este ordenador y, antes de empezar con el análisis, vamos a empezar con sus rasgos principales.

Ficha técnica



Pantalla: IPS 15,6 pulgadas. Resolución Full HD+ (1920 x 1080 píxeles). Relación de aspecto 16:9.

Procesador: Intel Core Ultra 5 125H y GPU Intel ARC.

RAM: 16GB DDR5 3000 MHz.

Almacenamiento: 512GB SSD NVme.

Sistema operativo: Windows 11.

Rendimiento de la batería: Entre ocho y diez horas si el uso es moderado.

Conectividad: Intel Wi-Fi AX203 y Bluetooth 5.1

Puertos disponibles: USB 3.2 Gen 1 Tipo C, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, USB 2.0 Tipo A, HDMI, lector de tarjetas MicroSD, jack de audio combinado y puerto de carga.

Precio: Disponible a partir de 799 euros.

Otros rasgos a tener en cuenta: Incluye una prueba gratuita de 30 días preinstalada de McAfee LiveSafe y Microsoft 365, dispone de un teclado iluminado e incorpora cámara web HD, dos micrófonos y dos altavoces.

Un diseño bastante común

El portátil apuesta por un diseño minimalista y común –nada nuevo que le haga diferenciarse del resto de sus competidores–, por lo tanto, estamos ante un ordenador tradicional que cuenta con una diagonal de 15,6 pulgadas con bordes redondeados y un acabado en color gris. Personalmente, nunca he sido de las personas que le haya importado el aspecto del PC, pero en este caso debo decir que el fabricante Medion apuesta por un diseño simple y sencillo, pero bonito.

Respecto al tamaño, a mí parecer, considero que tiene las dimensiones adecuadas para estar delante de la pantalla sin dejarnos la vista gracias a sus 15,6 pulgadas, además, se puede transportar fácilmente porque pesa alrededor de dos kilos.

En cuanto al panel, Medion AKOYA E15443 cuenta con FHD 1920x1080 para ofrecer una buena luminosidad, sin embargo, aquí tengo que sacar un 'pero': en entornos de luz natural tienes que recurrir al brillo máximo para que puedas apreciar lo que tengas en pantalla, porque sino no verás nada –como suele pasar en la mayoría de los portátiles–.

Por otro lado, me gustaría mencionar que incluye varios puertos para ofrecer todo tipo de conectividad: USB 3.2 Gen 1 Tipo C, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, USB 2.0 Tipo A, HDMI, lector de tarjetas MicroSD, jack de audio combinado y puerto de carga. Además, cuenta con brillo en el teclado para que puedas ver las teclas en condiciones de poca luz.

Puertos del ordenador. 20BITS

Puertos del ordenador. 20BITS

Teclado iluminado. 20BITS

Antes de pasar al apartado del rendimiento, no me gustaría olvidarme que Medion AKOYA E15443 incorpora dos altavoces HD y dos micrófonos que cumplen con sus correspondientes funciones, teniendo en cuenta que no son los aspectos más destacables del diseño y prestaciones.

El rendimiento podría mejorar un pelín

Medion AKOYA E15443 posee catorce núcleos –ocho son de eficiencia, cuatro son de rendimiento máximo y dos son de baja eficiencia energética–; cuenta con una frecuencia máxima de 4.5 GHz en los núcleos de rendimiento, de 3,6 GHz en los de eficiencia y de 2,5 GHz en los de bajo consumo; dispone de un caché de 18 MB de Intel; incorpora un consumo base de 28W; tiene una gráfica Intel ARC y un núcleo de procesamiento neural; y, como gran novedad, integra inteligencia artificial (IA) para potenciar la productividad gracias al esperado botón Copilot –otro aspecto que me ha gustado mucho, ya que la IA está tu alcance con un solo clic–.

Sin embargo, su frecuencia de funcionamiento de 3000 MHz se queda por debajo respecto a sus competidores más directos. Asimismo, durante mi experiencia de uso, probé a instalar un juego de ordenador, concretamente los Sims 4, y noté que el ventilador hacía un poco de ruido –no obstante, me gustaría aclarar que la experiencia de juego fue fluida y no percibí ningún tipo de problema–.

Los Sims 4 instalados en Medion AKOYA E15443. 20BITS

Por otro lado, el último aspecto que no me ha llamado tanto la atención es la capacidad de almacenamiento. Personalmente, pienso que todos los ordenadores de sobremesa o portátiles deberían incluir, como mínimo, 1TB para poder instalar sin problemas juegos, programas de ofimática o herramientas de edición que requieran más espacio.

La autonomía es bastante top

La batería es, sin duda, uno de los aspectos que más me han gustado. ¿El motivo? Puedes pasar una jornada laboral sin tener que recurrir al cargador, debido a que su autonomía ronda entre las ocho y diez horas. En cambio, si estás jugando a algún juego, como en mi caso Los Sims 4, la batería desciende a las dos horas, como mucho.

En el momento que la batería se agota por completo, alcanzar el cien por cien de la batería costará alrededor de hora y media- dos horas.

Y, por último, en lo que respecta al cargador, opino que el cable se queda un poco corto y te obliga a estar con el ordenador portátil cerca de un enchufe.

¿Cuánto cuesta?



Este ordenador está disponible por 799 euros con la versión Intel Core Ultra 5, pero, si estás buscando algo más potente, se encuentra disponible la versión Ultra 7 por 999,99 euros.

El ordenador Medion AKOYA E15443. 20BITS

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - La gran autonomía para trabajar durante horas.

- El acceso a la inteligencia artificial Copilot desde el teclado.

- El diseño es bonito, aunque sea sencillo.

- Incluye hardware de última generación.

LO PEOR - El rendimiento podría mejorar.

- Si quieres instalar muchos programas, puede que la capacidad de almacenamiento se te quede corta.

