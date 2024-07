OnePlus Nord Buds 3 Pro: un candidato si buscas auriculares económicos con buena cancelación y batería

Valoración: OnePlus Nord Buds 3 Pro

El mercado de los auriculares inalámbricos está cada vez más poblado y es posible que no sepas qué elegir. Principalmente, el usuario medio se guía por cuatro factores a la hora de elegir un dispositivo entre las muchas opciones: precio, batería, potencia de sonido y diseño, especialmente por los dos primeros. Tal vez quienes quieran hilar más fino buscan también una ecualización que se adapte a sus gustos y una cancelación de ruido decente.

El problema es que cada vez más productos cumplen estos criterios, si no sobresaliendo, sí al menos aprobando alto.

Durante la última semana he estado probado los últimos auriculares de la firma OnePlus. Los OnePlus Nord Buds 3 Pro acaban de aterrizar en el mercado junto al resto del ecosistema de la compañía —smartphone, tablet y reloj inteligente— y tienen muchas papeletas para ser un dispositivo que conquiste la gama media de los TWS (True Wireless Stereo). Te lo cuento en este análisis.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro están disponibles en negro y verde mar. 20bits

Diseño: siguiendo la estela habitual que siempre funciona

Otra cosa en la que muchas veces no encontramos demasiadas diferencias es en el diseño de estos productos. La mayoría siguen la estela de la marca que lidera el mercado en cuanto a forma.

Es cierto que últimamente el resto de los fabricantes están procurando diferenciarse mediante el color o aplicando algún elemento distintivo, ya sea en el estuche o en el propio auricular.

En el caso de los OnePlus Nord Buds 3 tenemos una propuesta de auricular de bastón corto y ‘cabeza’ grandota con almohadillas —de las que, como es habitual, se incluyen varios tamaños— similar a lo que ya conocemos en otras firmas.

El toque diferencial es una patilla que no es completamente recta, sino que va de menos a más ancha, lo que para mi gusto es un acierto, ya que hace el agarre más cómodo. Otro aspecto distinto y que también me gusta es la combinación de acabados en brillo arriba y en mate abajo, algo que sigue la estela de diseño que se ha aplicado al nuevo smartphone de la compañía, el OnePlus Nord 4.

Por lo demás nos encontramos con sospechosos habituales en cuanto a peso y tamaño. Cada auricular mide 29.99 × 20.30 × 23.87 milímetros y pesa 4.4 gramos, mientras que el estuche de tipo ovalado mide 66.60 × 51.24 × 24.83 milímetros y pesa 38.2 gramos. Es quizás un poco más ancho de la frecuente, pero no es incómodo a la hora de cogerlo y manejarlo ni pesado, como tampoco lo son los auriculares.

En cualquier bolso, mochila, riñonera o incluso bolsillo se puede llevar el dispositivo sin mayor problema.

El estuche tiene también esa dualidad en el diseño, pero son más bien dos tipos de acabado mate: uno pulido y otro más profundo que tiene unas pequeñas manchitas blancas como si se hubiera salpicado de gotas de pintura.

No soy demasiado fan de esas salpicaduras, pero entiendo que esto es una cuestión de gustos y probablemente OnePlus ha optado por ese diseño por una cuestión diferencial. Además, el acabado mate combinado con ese aspecto apunta a ser un repelente, al menos a la vista, de los antiestéticos arañazos.

La parte inferior del estuche tiene un botón de emparejamiento y un conector USB-C para cargar.

Los auriculares se manejan fácilmente con los controles táctiles habituales en la patilla: un toque para parar/reproducir contenidos o descolgar/colgar llamadas, una pulsación larga para cambiar el tipo de cancelación de ruido, una pulsación sostenida para subir y bajar el volumen y dos o tres toques para pasar a la canción anterior o a la siguiente. No obstante, se puede personalizar como prefieras.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro cuentan con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP55, aunque el estuche no es resistente al agua. Su bisagra soporta 20.000 cierres, según la marca.

El dispositivo está disponible en dos colores: Soft Jade y Starry Black —verde turquesa y negro—.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro están diseñados con un acabado mate que apunta a ser un buen repelente de arañazos. 20bits

Cancelación activa de ruido híbrida

Tal y como señala la compañía, estos auriculares cuentan con “cancelación activa de ruido híbrida”. Según la firma, generan “señales antirruido precisas para eliminar sonidos no deseados”.

Los datos ofrecidos por OnePlus afirman que alcanzan hasta 49dB de cancelación de ruido y un rango de frecuencia ultra-amplio que llega a los 4000Hz, de manera que “son capaces de insonorizar el sonido del tráfico e incluso instrumentos de alta frecuencia”. Gracias a esto, asegura la marca, han recibido la certificación TÜV Rheinland.

Los auriculares también vienen con cancelación de ruido inteligente que detecta los sonidos ambientales y selecciona el modo de reducción de ruido más adecuado en tiempo real.

Además, se puede activar una cancelación de ruido personalizada según tu canal auditivo.

Incluyen también un ‘Modo Transparencia’ que permite que el sonido exterior entre para estar al tanto del entorno y la tecnología ‘Crystal Clear’ de OnePlus que ayuda a que el sonido sea más claro durante las llamadas de voz y vídeo gracias a una configuración estéreo de triple micrófono —uno digital y dos analógicos—.

Cuando pones en práctica toda esta tecnología, el resultado es bastante satisfactorio. He probado los auriculares en lugares ruidosos como calles con mucho tráfico, un aeropuerto o incluso dentro de un avión y la cancelación de ruido que proporcionan es más que correcta, tanto a la hora de escuchar música o ver una serie como en llamadas.

Es cierto que por norma general el ‘Modo Transparencia’ —habitual en muchos dispositivos— no es una función que me convenza demasiado, pues no suelo notar la diferencia con simplemente desactivar la cancelación de ruido. En este caso también me ha ocurrido, aunque por ejemplo en el avión sí se podía apreciar que se eliminaba parte de ese murmullo que nos acompaña en los vuelos.

Asimismo, tampoco he detectado grandes cambios al activar la cancelación de ruido personalizada.

Como suele ocurrir con la mayoría de las marcas, la experiencia mejora si usas los auriculares con el resto del ecosistema disponible. En mi caso los he probado con el smartphone OnePlus Nord 4 y la tablet OnePlus Pad 2 y con un móvil iOS y un PC y el resultado ha sido mejor con el tándem de dispositivos de la firma, ya no solo por la calidad de la tecnología combinada, sino también porque permite manejar las funciones de los Nord Buds 3 Pro de manera mucho más natural. Pero insisto en que esto es algo esperable y sucede con todos los fabricantes.

Si no usas móvil o tableta OnePlus, puedes —y debes, si quieres aprovechar la experiencia mejor— controlar los auriculares a través de la app ‘HeyMelody’. En los dispositivos del ecosistema de la marca, las funciones están integradas directamente en la configuración de Bluetooth.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro se pueden controlar directamente desde el Bluetooth de otro dispositivo OnePlus. 20bits

Un sonido enfocado en los graves

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro montan un controlador ‘titanizado’ —está fabricado con TPU de alta calidad con un revestimiento de titanio— de 12.4 milímetros de diámetro y llevan la tecnología BassWave 2.0.

El objetivo de este tipo de fabricación es mejorar la profundidad y dinámica de los sonidos graves, algo que últimamente vemos con muchos auriculares dado el tipo de música que marca la tendencia en los últimos años.

Esto no está mal si te gusta este estilo, pero yo prefiero auriculares cuya tecnología proporcione un sonido más equilibrado, ya que si no te pierdes matices de la música que escuchas. Es cierto que vienen con ecualizador y puedes ajustar.

La ecualización de sonido viene en tres modos preestablecidos —Balanced, Serenade y Bass—, aunque también se puede optar por hacer ajustes personalizados y elegir que se guardan en los auriculares. Como ventaja, estarán disponibles en cualquier dispositivo con el que los emparejes.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro tienen un diseño de tallo en forma de gota de agua. 20bits

Conectividad doble

Los Nord Buds 3 Pro admiten el emparejamiento con dos dispositivos a la vez y pueden cambiar automáticamente según la salida, algo que para mí es un must.

La conectividad es rápida y fluida gracias a Bluetooth 5.4, con audio de alta calidad y baja latencia.

Además, para los usuarios de Android, Google Fast Pair elimina el tedioso emparejamiento manual.

Y sobre el auricular en sí, el lado interior tiene un área capacitiva que se activa cuando entra en contacto con la piel y se utiliza para detectar el uso, apagándose o encendiéndose en función de si te lo quitas o te lo pones.

Los OnePlus Nord Buds 3 tienen una autonomía de 12 horas. 20bits

Batería para rodar

Estos auriculares ofrecen hasta 12 horas de reproducción de música con una sola carga con la cancelación de ruido deshabilitada, y 44 horas de tiempo de escucha total cuando se usan con el estuche de carga.

Con la cancelación activada, el tiempo de escucha total es de 20 horas.

Además, la carga rápida proporciona 11 horas de reproducción después de una carga de 10 minutos, una mejora que cada vez encontramos en más dispositivos y que a mí ya me parece casi indispensable.

Cada uno de los auriculares OnePlus Nord Buds 3 Pro pesa 4.4 gramos. 20bits

Resumen

A pesar de ser los auriculares más asequibles de las tres series que la empresa tiene actualmente, lo que se indica con el distintivo Nord, creo que es una propuesta bien ejecutada. El apodo Pro se lo ganan por la calidad de la cancelación activa de ruido (ANC).

Me gusta el diseño: no es demasiado innovador, pero sí cumple las máximas de ser visualmente agradable a la par que funcional, con el añadido, además, de que el acabado mate ayuda a evitar tanto arañazos como huellas y le da un aspecto premium y un tacto suave.

Asimismo, me gusta que el bastoncillo del auricular sea un poco más ancho hacia al final —OnePlus lo llama “tallo en forma de gota de agua”—, ya que creo que se agarra mejor y tienes algo más de espacio para los controles táctiles, que por cierto son bastante intuitivos porque siguen el sistema habitual del mercado.

Dado que son bastante ligeros, que cuentan con resistencia a agua y polvo y que son de tipo almohadilla y se ajustan bien al oído, resultan también cómodos y apropiados para hacer deporte.

En general son cómodos y se pueden llevar sin molestias durante periodos largos.

La cancelación de ruido que ofrecen es buena incluso en entornos ruidosos, como calles con alta concentración de tráfico o un viaje en avión, y la tecnología que incluyen para hacer las llamadas más nítidas funciona bastante bien. De hecho, OnePlus afirma que estos auriculares tienen un algoritmo especial contra el ruido del viento: vivo en una ciudad bastante ventosa, lo que suele ser un problema a la hora de llamar por teléfono, y los Nord Buds 3 Pro han superado la prueba del cierzo zaragozano.

Con la batería que ofrecen tienes para muchas horas de escucha sin preocuparte de tener que pasar por el cargador, y además hay carga rápida si estás en un apuro.

Y sobre el resto de las funciones, incluyen ecualizador de sonido, conexión dual, localización por si los pierdes por casa y emparejamiento automático con Google Fast Pair para dispositivos Android.

En definitiva, me parecen unos auriculares bastante competitivos y recomendables para la calidad que ofrecen y el precio que tienen, que en España es de 79 euros .

LO MEJOR La cancelación de ruido es muy buena.

La patilla en forma de lágrima o gota me ha resultado muy cómoda para agarrar y manejar los controles táctiles.

Gran batería.