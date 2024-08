OnePlus Nord 4: el móvil que lo tiene todo para ser el mejor candidato de la gama media este año

Valoración: OnePlus Nord 4

OnePlus nos llevó a la capital industrial de Italia para dar a conocer su nuevo smartphone Nord 4 en una presentación en la que también hicieron su correspondiente aparición los demás dispositivos del ecosistema: la tablet OnePlus Pad 2, los auriculares OnePlus Nord Buds 3 Pro y el reloj OnePlus Watch 2R.

Como es habitual el evento centró gran parte de la atención en el nuevo móvil, un teléfono que visualmente destaca por su diseño metálico único y por su finura —es el más delgado de la serie Nord, con solo 7,99 mm de grosor—, pero que cuando empiezas a utilizarlo te das cuenta de que es mucho más que una cara bonita: buen rendimiento, gran batería y unas fotos más que correctas.

Con estos resultados y con un precio que parte de los 499 euros, el nuevo OnePlus Nord 4 se perfila para ser uno de los mejores candidatos del año en el terreno de la gama media. Te lo cuento en este análisis.

El nuevo OnePlus Nord 4 está construido a partir de una única pieza de aluminio. 20bits

Diseño: el único teléfono 5G completamente metálico

Ya he señalado más arriba algunas de las características más importantes del diseño de este smartphone: es el más delgado de la serie Nord, con solo 7,99 mm de grosor, está construido a partir de una única pieza de aluminio fresada y se presenta como el único teléfono 5G completamente metálico en el mercado.

OnePlus ha logrado esto último gracias a que el Nord 4 tiene antenas 5G un 50% más compactas y pequeñas que antes y una placa base rediseñada.

Está disponible en tres colores distintos: Obsidian Midnight, en bronce cepillado; Mercurial Silver, un 2D grabado que se creó utilizando más de 28.000 trazos de láser, y Oasis Green, revelado en exclusiva en el evento de lanzamiento de Milán, que es un esquema de color de dos tonos con degradado.

La versión Mercurial Silver del OnePlus Nord 4 me ha parecido la más elegante. 20bits

Personalmente, el que más atractivo me parece es el plateado, con la pequeña decepción de que cuando lo ves esperas que tenga cierto relieve dado su diseño, pero en realidad es completamente liso. Aun así, me resulta bonito. Tampoco está mal el modelo verde, que es el que yo he probado, pero tal vez el degradado de la parte trasera se podría haber hecho mejor, ya que la transición no es muy fina.

Detalles pequeños aparte, creo que es un móvil estéticamente bien diseñado y que llama la atención con su dualidad metal-cristal, este último envolviendo el doble módulo de cámara.

El OnePlus Nord 4 es el más delgado de la serie Nord, con solo 7,99 mm de grosor. 20bits

Por otro lado, con 162,6 x 75 x 7,99 milímetros de tamaño, tenemos un móvil que es muy delgado, lo que permite un agarre superergonómico y cómodo aunque lo uses solo con una mano. Es una de las cosas que más me ha gustado. Es verdad que no es el más ligero del mercado, pero con 199,6 gramos tampoco se siente pesado.

Además de esa mencionada ergonomía, en la mano se siente agradable gracias al suave tacto que proporciona el acabado de su material principal.

El OnePlus Nord 4 llama la atención con su dualidad metal-cristal. 20bits

Si nos fijamos en la parte frontal, tenemos un móvil de 6,74 pulgadas de pantalla con bordes bastante finos, siendo un poco más ancho el del costado inferior, aunque se trata de una diferencia mínima y un recurso común en los smartphones de gama media.

El lector de huellas lo encontraremos en la parte baja de este panel frontal y funciona correctamente y responde rápido. En la parte superior está la cámara selfie.

Por lo demás tenemos lo habitual: botones de subir y bajar el volumen y de encender/apagar en el lateral derecho, puerto de carga y hueco para la SIM en la base y botón de sonido con tres posiciones —silencio total, vibración y activado— en el lateral izquierdo.

Este botón, llamado Alert Slider, es una de las marcas de diseño de OnePlus y me parece un total acierto.

El botón Alert Slider del OnePlus Nord 4. 20bits

Pantalla: mejor de lo que esperas en un gama media

Ya te he introducido algunos datos sobre el panel frontal del nuevo OnePlus Nord 4. Pero te lo resumo de nuevo: su pantalla de 6,74 pulgadas es de tipo Super Fluid AMOLED con resolución de 2772 x 1240 píxeles y relación de aspecto 20,1:9, compatible con contenidos HDR10+ y tasa de actualización de 120 Hz.

La resolución viene configurada en valores más bajos para optimizar la batería, pero esto se puede modificar en los ajustes si lo deseas. La tasa de refresco, como es habitual, también se puede modificar para obtener una autonomía mayor.

Como he señalado antes, en este panel tenemos la cámara selfie, de la que después te hablaré, con el desbloqueo facial y en la parte baja el lector de huellas. Mi experiencia ha sido buena con respecto a la biometría y he encontrado siempre que respondía bien y rápido.

El OnePlus Nord 4 tiene una pantalla con tasa de actualización de 120 Hz. 20bits

En general me ha parecido una pantalla que se ve bien, nítida y clara, con un brillo correcto para su gama tanto en interiores como en exteriores y tanto de día como de noche. ¿Es el mejor móvil cuando le da el sol directamente? No, pero vuelvo a insistir en que se mueve en el precio que se mueve y teniendo esto en cuenta creo que lo hace mejor que muchos de sus competidores.

Lo que menos me ha gustado es que satura un poco el color en el modo de pantalla que viene por defecto. Está la opción de modificarlo a lo que OnePlus llama ‘modo natural’, pero en ese caso los tonos quedan demasiado apagados para mi gusto. Existen otros modos que se pueden elegir, si bien en mi caso la opción que más me ha terminado gustando es la que viene de fábrica, pese a la mencionada saturación.

OnePlus Nord 4 tiene una pantalla de 6,74 pulgadas. 20bits

Fotografía: un sensor principal que sorprende

Su cámara principal está equipada con un sensor Sony LYT-600 de 50 megapíxeles e incluye estabilización óptica de imagen y autoenfoque. También cuenta con los mismos algoritmos de fotografía RAW vistos en el flashship OnePlus Serie 12, lo que permite a los fotógrafos expertos ajustar y retocar sus tomas.

El dispositivo también cuenta con un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y 112 grados de ángulo de visión y una cámara selfie Sony de 16 megapíxeles.

Imagen hecha con el sensor principal del OnePlus Nord 4. 20bits

Es conocido que la serie Nord de OnePlus no es la mejor en cuanto a resultados fotográficos, pero lo cierto es que la experiencia ha subido de nivel gracias a su sensor principal de 50 megapíxeles.

Las fotografías quedan con un buen equilibrio, nítidas, con colores naturales. A plena luz las imágenes que hace este móvil se pueden codear con lo que hacen algunos teléfonos del segmento más premium.

Imágenes hecha con el sensor principal del OnePlus Nord 4, la derecha con zoom. 20bits

Una de las pegas es que no cuenta con un teleobjetivo dedicado. Como solución, el sensor principal puede hacer capturas con zoom de dos aumentos. No pierden calidad, pero aquí los resultados me han gustado menos.

El modo retrato consigue lo que esperas: imágenes con buena definición, con desenfoques nada forzados y con recortes bastante bien limitados.

Por la noche los resultados son también correctos, sin nada especialmente grave que destacar.

El sensor secundario y la grabación de vídeo son poco sorprendentes, con la ejecución que se puede imaginar y esperar en un móvil gama media.

Fotos hechas con la cámara selfie, en modo retrato y modo normal. 20bits

Rendimiento y tecnología: una experiencia fluida

Su corazón es el chip Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, que monta una CPU un 65% más rápida y una GPU un 130% más rápida. Lleva también Qualcomm AI Engine para las tareas de inteligencia artificial.

Se presenta en dos configuraciones de memoria: 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento —precio de 499 euros— y 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento —precio de 599 euros—.

Para los trabajos basados en IA integra el software Trinity Engine, que estudia la CPU, la RAM y la ROM del teléfono y se asegura de que funcionan al máximo de su capacidad.

Entre las herramientas de inteligencia artificial más destacadas están AI Speak, AI Summary y AI Writer: lectura de textos escritos, resúmenes de información y redacción de mensajes y contenidos. También cuenta con AI Recording Summary, que, según OnePlus, tomará una grabación de una reunión de una hora y la convertirá en un breve resumen escrito “en cuestión de segundos”, además de producir una transcripción.

El OnePlus Nord 4 también puede utilizar la IA para mejorar las imágenes. Además de las herramientas de IA anunciadas anteriormente, como AI Eraser, que elimina elementos no deseados de las imágenes, el OnePlus Nord 4 también cuenta con nuevas herramientas como AI Best Face —que arregla selfies de grupo en las que alguna de las personas ha salido con los ojos cerrados—, AI Clear Face —que da alta definición a tus imágenes— y AI Smart Cutout 2.0 —para combinar fotos y añadir elementos—. Las dos primeras llegarán a finales de año, tal y como señala la firma.

El OnePlus Nord 4 lleva un doble módulo de cámara. 20bits

Todas estas cualidades hacen que la experiencia con el móvil cumpla las expectativas de rendimiento. Siendo conscientes de su precio sabremos que no vamos a recibir la misma tecnología que la que proporcionan teléfonos de gama alta, pero en las tareas diarias no tiene mucho que envidiarles: este smartphone sale airoso en la ejecución de las actividades que la mayoría de los usuarios van a realizar habitualmente, como pueden ser navegar por Internet, hacer fotografías, visualizar contenidos en streaming o abrir y utilizar aplicaciones de mensajería o de redes sociales.

Y, sin ser el mejor móvil que he probado para ello, también resuelve bien tareas más exigentes como la ejecución de juegos o la edición fotográfica.

La parte negativa de la experiencia en lo que a rendimiento se refiere se la ha llevado el siempre temido tema de la temperatura. Y gran parte de ello se lo debemos al material que compone este móvil, ya que el aluminio es un conocido conductor del calor. Seamos claros: no te va a producir quemaduras de tercer grado ni hará que no puedas ni sostenerlo en la mano, pero el teléfono se calienta más que otros cuando llevas un rato usándolo.

Sobre el resto de su tecnología, me gustaría mencionar también que el sonido que reproduce no está nada mal. Yo que he sido toda la vida defensora de escuchar música del móvil SOLO si sale a través de un altavoz conectado o de auriculares, me he sorprendido gratamente del resultado del sistema de doble altavoz estéreo del OnePlus Nord 4.

El altavoz del OnePlus Nord 4 en la base del dispositivo. 20bits

El software interno es OxygenOS, la capa de personalización basada en Android de OnePlus. Si lo primero que haces al comprar un móvil es distribuirlo por dentro a tus anchas y personalizar cada detalle, este sistema operativo te gustará bastante. Además, funciona de manera estable y fluida y sin dar problemas.

La crítica aquí es que la marca ha tomado la decisión de incluir muchos juegos y apps preinstalados, un cambio notable con respecto a lo que tradicionalmente hacía con sus móviles, que venían bastante libres de ‘imposiciones’. Ahora tenemos aplicaciones como Booking, AliExpress o Bubble Pop añadidas por defecto.

Otra cosa que en general no gusta a la comunidad tecnológica es ese ‘1’ de color rojo inamovible que OnePlus pone en el reloj de la pantalla de bloqueo.

El '1' de color rojo del reloj no se puede cambiar. 20bits

Finalmente, en este apartado hay que señalar que OnePlus ha anunciado que el dispositivo recibirá cuatro años de actualizaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad, el soporte más largo ofrecido hasta la fecha por esta firma.

El fabricante ha compartido además los datos de rendimiento a largo plazo del Nord 4 y ha asegurado que ha recibido la calificación A de Fluidez de 72 Meses de TÜV SÜD.

El nuevo OnePlus Nord 4 está disponible en tres colores. 20bits

Batería: hasta que te canses de usarlo

Para complementar su durabilidad de software, el OnePlus Nord 4 incorpora la tecnología Battery Health Engine de OnePlus, diseñada para asegurar que la batería mantenga su capacidad de carga durante 1.600 ciclos completos. Utilizando inteligencia artificial, esta tecnología optimiza el uso de la batería y los hábitos de carga.

Sorprende bastante encontrarse con una batería de 5.500mAh, la cual ofrece más de un día de uso y es compatible con carga rápida de 100 vatios, que en 28 minutos recarga al 100% —eso sí, con el dispositivo apagado—.

Además, con pasar por boxes cinco minutos tienes para ver hasta cinco horas de contenidos en Netflix.

Autonomías así son propias de teléfonos de gama más baja, pero no es habitual encontrarse con una batería de ese tamaño en el rango de precios y las características tecnológicas en los que se mueve el OnePlus Nord 4, así que me ha parecido uno de los factores más reseñables y más de aplaudir.

Dándole bastante ‘vidilla’, he estirado el móvil dos días .

Lo negativo aquí, como ya es habitual, es que no tenemos cargador en la caja, de manera que si queremos explotar al máximo el tema de la carga rápida debemos comprarnos un cargador compatible con sus características.

Pese a tener solo 7,99 mm de grosor, monta una batería de 5.500 mAh. 20bits

Resumen

Tenemos un móvil bueno, bonito y barato. Cumple de sobra con lo que la mayoría de las personas van a pedir a un teléfono inteligente. Y, lo que es mejor, con lo que la mayoría de las personas van a necesitar realmente de un smartphone.

La cuarta generación de la familia Nord de OnePlus reafirma la posición de la marca y la capacidad de esta serie en concreto, que históricamente ha tenido unos resultados generales muy positivos.

Por menos de 500 euros tenemos un dispositivo que es estéticamente aparente, incluso con un aspecto premium, que rinde a la perfección en todas las tareas habituales, que tiene una pantalla que se ve más que correcta, que hace unas fotos bastante buenas y cuya batería te permite ese delicioso placer que es no tener que cargar cada día tu móvil.

Lo recomendaría 100%.

LO MEJOR Diseño diferente, llamativo y bonito, muy cómodo y suave en el agarre.

La pantalla se ve muy bien en la mayoría de las condiciones de luz.

Tiene una gran batería que puede dar una autonomía de hasta dos días.

El sensor principal de la cámara podría competir con otros móviles gama alta.