Un mes con el motorola razr 50 ultra: el plegable que va a conseguir que te enamores hasta de su olor

Valoración: motorola razr 50 ultra

Si hay algo que le tenemos que reconocer a motorola es que es una marca que ha sabido resurgir de sus cenizas en nuestro país. Hace unas semanas te contaba cómo esta firma tecnológica había recuperado posiciones en España, y si eso ha sido posible es gracias a dos elementos clave para la estrategia global de esta compañía: el diseño de sus móviles y el factor emocional.

motorola lanzaba el razr 50 y el razr 50 ultra, sus nuevos smartphones plegables, el pasado mes de junio. La empresa filial de Lenovo apuesta con ellos por la estética y apela a los consumidores que buscan dispositivos premium, pero también busca hacer mella en los sentidos con materiales suaves, un olor característico, un guiño a la nostalgia y complementos que acompañan al teléfono. Como digo, hay cierto marketing emocional aquí que nos atrapa en el mejor sentido de la palabra.

He estado probando durante un mes el móvil tope de gama de esta generación de plegables y son muchas las cosas que me han gustado. Te cuento en este análisis todo lo que trae el nuevo motorola razr 50 ultra y si merece la pena pagar 1.199 euros por él.

motorola razr 50 ultra 20bits

Diseño: belleza se queda corto

Reconozco que tenía bastantes ganas de echarle el guante a este móvil, que para mí tiene un componente nostálgico difícil de obviar. Y claramente su diseño tiene mucho que ver en esto.

motorola fue pionera en apostar por los teléfonos que ahora llamamos ‘flip’ y no tardó en sumarse a la tendencia de desarrollar un smartphone con pantalla que se pudiera plegar. Si bien no hay que olvidar que esta firma ha sido el icono de los móviles ‘tipo concha’.

Mucho ha llovido desde el primer modelo inteligente, lanzado en 2020. En esta generación se nota que la marca ha desarrollado con mucho mimo y cuidado el diseño de su nuevo razr en lo que a comodidad se refiere: cuero vegano y bordes contorneados para un mejor agarre, peso de solo 189 gramos y grosor de 7,09 mm abierto y 15,32 mm cerrado, lo que le convierte en uno de los smartphones plegables más ligeros del mercado.

Su bisagra es un 30% más delgada, manteniendo la durabilidad a la par que hace que el pliegue prácticamente desaparezca. Y además puedes posicionar la doblez en cualquier ángulo.

Todos estos son elementos que lo hacen, como digo, muy cómodo, pero también esa ligereza permite que lo lleves colgado, algo para lo cual tiene una funda específica con correa incluida. Personalmente, no me gusta llevar el móvil como si fuera un bolso, me resulta incómodo manejarlo así y, sobre todo, le veo cierto peligro. Pero soy consciente de que mucha gente sí lo hace, por lo que entiendo la jugada de motorola. Además, hoy en día que muchos fabricantes no te dan ni el cargador, que se incluya en la caja una funda protectora me parece un detalle. Y ya adelanto que no es el único.

Los nuevos Motorola razr 50 y razr 50 ultra vienen con funda incluida. 20bits

No obstante, sobre la funda diré que debes tener cuidado al colocarla en el primer momento, ya que si no lo haces bien es posible que no te quede ajustada del todo y ‘baile’. “Lo sé porque lo sabe Tyler”, es decir, que me pasó. También me parece que hay que comentar que si abres rápido el teléfono en alguna ocasión el pliegue pilla la funda en la parte de la bisagra y debes volver a hacer la acción. No obstante, este tipo de cosas son habituales y asumidas cuando tienes un móvil plegable.

Se puede elegir entre los tonos Midnight Blue, Spring Green y el Color Pantone del Año 2024, Peach Fuzz. Algo así como azul marino, verde musgo y naranja melocotón. Además, se ha elaborado una edición especial que estará solo disponible en la web de motorola imitando el icónico Hot Pink del razr V3. Y cuando abres la caja las sensaciones se multiplican gracias a un muy agradable aroma con el que se ha perfumado el dispositivo. Esto es otro de los detalles que han hecho que este teléfono me parezca una delicia.

motorola razr 50 ultra en Midnight Blue. 20bits

Si te preocupa la durabilidad, el móvil incluye Corning Gorilla Glass Victus, que ayuda a proteger la pantalla externa de caídas y arañazos, y clasificación IPX8 —algo nada fácil para un plegable—, que permite al dispositivo soportar la inmersión en 1,5 metros de agua durante un máximo de 30 minutos. Eso sí: la nueva bisagra simplificada ofrece una mejor protección contra el polvo, pero no es resistente a este ni a la arena.

El resto de la composición del teléfono son los botones de volumen y de encendido/lector de huellas en el lateral derecho —quedan algo arriba con el dispositivo desplegado, especialmente si tienes manos no muy grandes—; el hueco de la SIM en el lateral izquierdo, y el puerto USB-C y el altavoz en la parte de abajo.

motorola razr 50 ultra en su modo selfie de cámara principal. 20bits

Pantalla: tanto en tan ‘poco’

El motorola razr 50 ultra monta una pantalla externa pOLED de 165 Hz y 2.400 nits de brillo y una interna pOLED de 6,9 pulgadas, FullHD+, también con 165 Hz y 3.000 nits de brillo.

La pantalla externa de este móvil es la más grande del mercado en España con 4 pulgadas. En China es superada por poco por el Xiaomi Mix Flip, que alcanza las 4,01 pulgadas. Por comparar con la competencia directa en nuestro país, la del Samsung Galaxy Z Flip6 es de 3,4 pulgadas, es decir, incluso más pequeña que la del razr 50, el hermano menor de esta generación de smartphones de motorola.

Esta pantalla exterior es una auténtica gozada. Te permite realizar una gran cantidad de acciones sin tener que abrir la tapa, lo cual es bueno por dos cosas: en primer lugar es cómodo para quien lo usa y en segundo lugar es sano para el dispositivo, que tendrá que soportar menos aperturas y, por lo tanto, la bisagra sufrirá menos.

El objetivo de Motorola es conseguir que la pantalla externa de sus móviles plegables sea lo más funcional posible, y hacerla más grande invita a usarla directamente como si fuera la principal. De hecho, según datos compartidos por la compañía, un estudio comparativo entre el razr 40 ultra y el razr 40 —el primero con pantalla de 3,6 pulgadas y el segundo solo con un panel de notificaciones— indica que entre uno y otro hay una diferencia de un 40% menos de aperturas.

Y si lo tienes que desplegar, motorola dice que su bisagra aguanta hasta 600.000 aperturas, un incremento importante si se compara con las 250.000 que soportaba el razr40 ultra.

Mola bastante que, además, puedes acceder a la aplicación Gemini de Google directamente desde la pantalla externa e interactuar con la IA. Tienes también juegos, acceso a Fotos, un panel dedicado a Spotify, Maps, calendario, correo, el tiempo… y por supuesto puedes contestar un WhatsApp sin problemas —el teclado es mini, pero completamente ‘usable’ para respuestas rápidas—.

Finalmente, un detalle que sirve de ejemplo del mencionado interés que la marca pone en el diseño es que incluye Style Sync, que desarrolla opciones de fondo de pantalla basadas en el outfit de cada uno.

motorola razr 50 ultra 20bits

Evidentemente, las aplicaciones no se exprimen igual que si lo haces en la pantalla principal, que por cierto es otra gozada con sus 6,9 pulgadas, pero para el trote diario es muy cómoda y práctica. Además, si lo piensas, el tamaño de la pantalla exterior es más grande de lo que era la del primer iPhone.

Y si por lo que sea estás escribiendo algo y te das cuenta de que necesitas más espacio, con solo desplegar el móvil la aplicación se abre automáticamente en la pantalla interna.

La pantalla interna es algo más alargada de lo habitual, con una ratio de aspecto de 22:9. Esto es común en este tipo de móviles. Como decía más arriba, tiene un brillo máximo de 3.000 nits, aunque normalmente se queda en torno a los 1.300. En exteriores no se comporta mal y en interiores se ve bastante bien, equilibrado y nítido.

motorola razr 50 ultra 20bits

Cuando hablamos de la pantalla interior de un plegable hay algo que siempre nos pregunta: ¿y qué pasa con el pliegue, se nota? Pues sí, se nota. En algunos más y en otros menos. En el caso del motorola razr 50 ultra la doblez se ve a simple vista. Pero esto es uno de los gajes del oficio si te decantas por un «foldable».

motorola razr 50 ultra 20bits

Fotografía: diseñado para divertirte y para crear

El motorola razr 50 ultra viene con dos sensores en su parte trasera —un principal y un teleobjetivo con dos aumentos, ambos de 50 megapíxeles— y una cámara en la parte frontal de 32 megapíxeles.

Una de las cosas a las que habitualmente tenemos que renunciar al comprar un smartphone plegable suele ser tener un ‘camarón’. La tecnología para hacer una pantalla plegable y una bisagra decente es tan cara que los fabricantes deben renunciar a otras características típicas de los móviles de gama alta, como son sensores fotográficos premium.

Fotografía con el sensor principal del motorola razr 50 ultra. 20bits

Lo cierto es que el razr 50 ultra me ha sorprendido gratamente en condiciones de buena luz, con resultados bastante buenos. Si tuviera que criticar algo es que satura demasiado el color de las imágenes para mi gusto, pero esto no deja de ser algo que se puede corregir.

Los retratos, sin ser lo mejor que he probado, los hace bastante logrados y en general la nitidez y calidad me han gustado.

Fotografía en modo retrato del motorola razr 50 ultra. 20bits

El teleobjetivo se me ha quedado más corto y no ejecuta tan bien como el sensor principal, de hecho se pierde nitidez cuando aumentamos. No es que hagas fotos malas ni mucho menos, pero he probado mejores dispositivos por menos precio en este terreno. Y verdaderamente anunciar un aumento x2, a estas alturas, es extremadamente escaso.

Como digo, el sensor principal responde en situaciones de luz, pero cuando se pone el sol las cosas cambian. El modo noche es flojito.

Fotografía con el sensor principal del motorola razr 50 ultra. 20bits

Lo que realmente mola de este móvil es ‘jugar’ con él cuando está doblado a 90º, que es el modo que propone la marca para hacerte selfies y usar así el sensor principal en lugar del de la pantalla interior, que es de menor calidad.

Por supuesto, cuenta con todos los trucos resultones que suelen acompañar a estos dispositivos: el modo videocámara cuando sujetas el teléfono por la mitad mientras está en un ángulo de 90º o un ‘modo fotomatón’ que te permite hacer varias poses.

Fotografía con el sensor principal del motorola razr 50 ultra. 20bits

Rendimiento y batería: mejora y cumple con lo que le pides

En el interior encontramos uno de los últimos procesadores que ha lanzado al mercado Qualcomm: el Snapdragon 8s Gen3. Es un procesador bastante potente, aunque no el top de la serie —este sería el Snapdradon 8 Gen3— y teniendo en cuenta el precio del razr 50 ultra podríamos haberlo esperado. Aunque las diferencias realmente no son muy grandes.

La fluidez está bien y el teléfono responde correctamente en sus tareas, en la apertura de aplicaciones, a la hora de manejar las cámaras… tiene un rendimiento adecuado.

Viene en una versión única de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, cifras más que suficientes para la mayor parte de los usuarios, al menos los que lo utilicen de manera personal.

Con respecto a la batería, esta generación la ha aumentado y alcanza los 4.000 mAh, 200 más que el año pasado. Esto significa que llegas de sobra a pasar el día sin tener que cargarlo, incluso aunque le des un uso intensivo. Y eso en parte es también gracias al nuevo procesador.

Cuando tienes que hacerlo, otro detalle de los que ya no se ven, puedes utilizar el cargador que viene en la caja. Tiene carga rápida TurboPower de 45W que, sin ser una locura, funciona bien y en menos de una hora, unos 50 minutos aproximadamente, tendrás el 100% de la batería recuperada.

motorola razr 50 ultra permite hacer fotos en modo trípode. 20bits

Resumen

Este smartphone forma parte de una línea de dispositivos muy especial para la compañía, pues el motorola razr original es uno de los teléfonos plegables más míticos del sector. Y además coincide con el veinte aniversario del lanzamiento del pionero razr V3.

El diseño es el elemento más importante de este móvil, algo que no solo motorola sabe: cada vez son más los fabricantes que apuestan por plegables tipo ‘flip’, de hecho, solo este verano hemos visto varios nuevos modelos, entre ellos el económico ZTE Nubia Flip 5G, la nueva generación del líder de esta categoría, el Samsung Galaxy Z Flip6, y el primero de Xiaomi, el Mix Flip, aunque por ahora solo está en el mercado chino.

Lo que quiero decir con esto es que los plegables de concha como el razr 50 ultra están aquí para quedarse y que, después de seis generaciones, la tecnología que integran se siente mucho más madura. Queda camino por recorrer y es evidente que no se trata de un dispositivo que guste a todo el mundo —debes tener muy claro que quieres este formato para comprártelo—, pero en mi opinión ya no son una compra tan arriesgada y tienen un desarrollo cada vez más sólido.

Puede que el futuro lejano sea las pantallas flexibles, en las que también trabaja motorola, pero me parece que lo que va a marcar tendencia en el corto plazo serán los tipo ‘flip’. Eso sí: quien quiere un plegable sabe que debe asumir una serie de puntos negativos que son comunes a la mayoría de los dispositivos de este tipo.

motorola razr 50 ultra 20bits

Si tuviera que definir el motorola razr 50 ultra con una palabra sería ‘precioso’. Obviamente, por su precio, te llevas también un móvil que rinde bien, que sale airoso en fotografía y que cumple en autonomía, pero desde luego gran parte de la campaña de la firma es hacer que te entre por los ojos y por los sentidos, de ahí sus colores, su olor al abrir la caja, sus complementos, sus acabados…

Puede que no te gusten los plegables, pero no se puede negar que este modelo es llamativo, de esos que captan las miradas y por los que la gente te pregunta cuando te lo ven —y sí: me ha ocurrido—.

Hay otro punto fundamental que puede hacer que te enamores de este teléfono y es su pantalla externa, que como ya he dicho en España es la más grande del mercado en teléfonos de estas características.

Además de ser la más grande, y también en parte por ello, es muy funcional e incluso cómoda de utilizar. Incluye aplicaciones útiles como Google Maps, Fotos, calendario, el tiempo, apps de mensajería, música… es como un móvil chiquitín dentro de tu móvil y eso, además de ser muy ‘cuqui’, es muy práctico, porque evita que abras el teléfono si no es absolutamente necesario.

El precio es elevado (1.199€), pero la mayor parte de tus euros en estos smartphones van destinados a la tecnología de la pantalla y la bisagra, ambos elementos muy caros de fabricar todavía por la ‘tempranez’ de su desarrollo.

¿Recomendaría este móvil? Si tienes ganas de llevar un plegable tipo ‘flip’ y te importa la estética y la creación de contenidos —fotos y vídeos—, esta es una gran opción si te lo pueden permitir.

LO MEJOR Una estética espectacular y una importante mejora en la construcción, mucho más resistente en un elemento clave como es la bisagra.



Una pantalla externa que es una delicia en cuanto a funciones y comodidad.



Incluye en la caja el cargador y la funda.



Tiene clasificación IPX8 para resistencia total al agua.

Una autonomía bastante mejorada.