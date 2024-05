Valoración: Levoit LVAC-200

Los aspiradores tipo escoba son el aliado perfecto para barrer el suelo del hogar. Estos dispositivos sustituyen perfectamente a las escobas, pueden absorber la suciedad del suelo sin ningún tipo de complicación gracias a la potencia de succión, se adaptan a las necesidades de cada superficie, poseen varios accesorios, tienen una buena autonomía para limpiar todo el hogar y son bastante cómodos de mover.

En 20Bits ya hemos probado los modelos LG Cord Zero, Vactidy Blitz V8 Pro y Proscenic P12, entre otros dispositivos. No obstante, en esta ocasión, ponemos a prueba la aspiradora sin cables LVAC-200 de Levoit.

Ficha técnica



Marca: Levoit.

Nombre del modelo: LVAC-200

Dimensiones del producto: 25 centímetros de largo x 19,5 centímetros de ancho x 110 centímetros de alto.

Peso del producto: 2,8 kilos.

Accesorios: Dos soportes de pared, cabezal de la aspiradora, cuerpo del aspirador, accesorio para mascotas 2 en 1, una barra larga, una herramienta para hendiduras 2 en 1, una barra corta, un montaje de pared con dos tornillos incluidos y un cargador.

Autonomía: 40 minutos, aproximadamente, si no se usa con la potencia máxima de succión.

Tiempo de carga: De cuatro a cinco horas.

Fuente de alimentación: Batería.

Nivel de ruido: 77,5 decibelios.

Vataje: 180 vatios.

Recomendación de superficie: Suelos duros y alfombras.

Precio: 149,99 euros.

Muy cómodo de usar con una sola mano



La aspiradora sin cables LVAC-200 de Levoit es muy cómoda de usar con una sola mano, además, gracias a su peso ligero, podremos usar dicho dispositivo sin llegar a cansarnos.

Respecto al diseño, el cuerpo de Levoit LVAC-200 tiene una buena ergonomía, es simétrico, cuenta con los dos botones de control en la parte superior –al alcance del pulgar–, posee un sistema de vaciado bastante práctico –resulta complicado ensuciarse de polvo o suciedad mientras vaciamos el depósito, un gran punto a favor–, e incorpora cuatro filtros lavables y reutilizables.

Asimismo, me gustaría mencionar que el conjunto de la aspiradora –tubo largo, cabezal tipo rodillo más cuerpo– está diseñado para aspirar fácilmente por debajo de los muebles, sofás o camas; por lo tanto, puede usarse en una posición completamente plana –paralela al suelo–.

Cabezal del aspirador. 20BITS

No se deja suciedad por el camino

Cuando queremos comprarnos un aspirador tipo escoba tenemos en mente su peso, pero, sin duda, el aspecto más importante –y en el que nos solemos fijar– es la capacidad de limpieza. Y el modelo LVAC-200 la cumple, sin duda.

Este dispositivo no se deja suciedad por el camino, sin siquiera necesitar que activemos el modo Turbo. Además, elimina perfectamente la basura del suelo, las migas que se puedan quedar en el sofá, el polvo de la tapicería del coche y los pequeños residuos que puedan albergar en la alfombra. Todo esto es posible gracias a su motor sin escobillas que alcanza velocidades de hasta 100.000 revoluciones por minuto, de esta manera, es capaz de limpiar la suciedad de una sola pasada sin obstruir los conductos.

Por otro lado, considero que es importante mencionar la luz LED que está incorporada en la parte delantera del cepillo motorizado, porque, gracias a ella, es más fácil limpiar en aquellas zonas oscuras –personalmente, me gusta bastante que un aspirador incorpore dicha característica para saber qué zonas no has aspirado bien–.

Luz LED del aspirador LVAC-200. 20BITS

Buena autonomía, pero con un aspecto a mejorar

Pese a que el diseño y la capacidad de limpieza me han encantado, la característica que no me ha terminado de convencer es la autonomía.

En primer lugar, si activas el modo Turbo, podrás aspirar durante un poco más de 15 minutos. Mientras que, con el modo normal, puedes limpiar durante 40 minutos, aproximadamente. Considero que este aspecto de la autonomía es bastante común respecto al resto de modelos que existen en el mercado, sin embargo, me falla el tiempo de espera para tener el aspirador al cien por cien de energía.

Precisamente, si quieres utilizar el aspirador con el tope de batería, tendrás que esperar en torno a cuatro-cinco horas.

Y, por otra parte, un pequeño detalle que tampoco me termina de convencer son los tres pilotos LED que se van apagando a medida que el aspirador consume la carga –yo prefiero que muestre el porcentaje, pero esto depende del gusto de cada uno–.

Precio razonable

Tras analizar cada aspecto de Levoit LVAC-200, opino que es un buen electrodoméstico de limpieza para mantener las superficies impolutas. Además, la calidad está relacionada con el precio.

Por si estás interesado en este aparato electrónico, debes saber que el aspirador cuesta 149,99 euros con todos los accesorios incluidos –si aprovechas una oferta flash de Amazon, este aparato te saldrá por 119,99 euros gracias a un descuento del 20%–.

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - Pesa muy poco.

- Elimina toda la suciedad del suelo con una sola pasada.

- Los accesorios son bastante prácticos para limpiar, por ejemplo, la tapicería del coche o los sofás.

LO PEOR - El tiempo de espera para obtener el cien por cien de la batería.

