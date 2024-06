Kobold VR7 Premium: el robot aspirador que puede hasta con las esquinas

Valoración: Kobold VR7 Premium

La marca Thermomix está grabada a fuego en el cerebro de la mayoría de las personas y todos ellos pueden imaginarse un robot de cocina cuando piensan en esta compañía. ¿Y si te dijera que detrás de esta firma se encuentra una compañía tecnológica con más de 100 años de historia?

Vorwerk es dueña de Thermomix, pero también de otra línea de productos para el hogar todavía más antigua que la de robots de cocina: Kobold, los electrodomésticos de limpieza de alta gama que llevan en el mercado desde los años 30 del siglo pasado.

Obviamente, la manera en que se limpiaba entonces poco tiene que ver con la actual. Hoy buscamos rapidez, comodidad y cierta autonomía de las máquinas —¡que el ‘cacharro’ trabaje por mí!—, y con esa idea en mente ha nacido el robot aspirador Kobold VR7 Premium, un sistema moderno de limpieza que en 20bits hemos podido probar durante algunas semanas. Te lo cuento.

Kobold VR7 Premium es capaz de subir 1,5 centímetros para, por ejemplo, limpiar alfombras sin problemas. Vorwerk

Diseño: una forma toDoterreno

Más allá de la elección de sus colores y sus acabados, que siguen la línea de la marca y dan una apariencia de producto premium al robot, lo que llama la atención de este aspirador es su forma en ‘D’, con una parte plana y otra redonda o curva.

No se trata de una casualidad ni de una manera estética de diferenciarse: este tipo de diseño está especialmente pensado para llegar mejor a las esquinas y bordes de las habitaciones y pasillos. Kobold fue la primera compañía que propuso esta forma como solución para limpiar esas difíciles zonas.

El Kobold VR7 Premium también destaca por su tamaño, que le da bastante versatilidad a la hora de llegar a la mayoría de los espacios de nuestra casa. Con su altura de 10 centímetros, el robot se puede colar por debajo de camas, sofás y muebles fácilmente.

La altura tampoco es un problema si lo que queremos es que vaya por encima de, por ejemplo, alfombras, ya que es capaz de subir 1,5 centímetros. También puede sortear bordes o pies de lámpara que no superen ese tamaño.

Siguiendo con la parte más estética, en la parte superior encontramos los botones con los que controlar manualmente el robot: uno de inicio más grande en verde, otro de información en pequeño y blanco y dos para moverte a izquierda o derecha y seleccionar entre los modos de limpieza —Eco, Auto y Max— o elegir volver a la base de carga —el icono de la casita—. Asimismo, un icono de WiFi y otro de batería indicarán si hay algún problema.

Finalmente, algo que me ha gustado bastante es que viene con dos opciones de estaciones de carga: la base de carga (CB7) y la estación de carga y vaciado (RB7). La primera es pequeña y discreta y cabe en cualquier parte, por lo que si prefieres que el aspirador pase desapercibido puedes optar por ella. Si eso no te importa, mi recomendación es usar el RB7 porque así te olvidas de vaciar el depósito de polvo de tu robot.

Kobold VR7 Premium tiene dos opciones de base de carga, una con sistema de vaciado automático y otra no. Vorwerk

Tecnología: un robot aspirador de gama alta

Cuando lees las especificaciones del Kobold VR7 Premium te explicas un poco más por qué lleva ese apellido —‘premium’— y por qué tiene un precio de 1.390 euros.

Cuenta con nueve sensores, un radar de navegación y un sistema de reconocimiento de objetos que identifica el tipo de suelo y evita obstáculos.

Kobold VR7 utiliza sensores avanzados para mapear tu casa y navegar por ella. Dentro de sus avances tecnológicos destacan su escáner láser 2D, más conocido como LDS o LiDAR, y un sensor de unidad de medida inercial (IMU) que le ayudan a generar un mapa más preciso del hogar.

Tal y como indican desde Vorwerk, el sensor LDS, que se encuentra bajo la cúpula de la parte superior, “puede detectar 360º alrededor del robot y recopilar datos para utilizar en la localización y el mapeo simultáneos (SLAM)”. Por su parte, “el sensor IMU interpreta los alrededores, incluidas las paredes, los pisos y los muebles, y convierte esta información en un plano de la planta”.

Utilizando este plano de la planta, el VR7 divide el hogar en cuadrados más pequeños y los limpia en secuencia. El plano de la planta también sirve como guía para la navegación y es accesible a través de la aplicación Kobold.

En la práctica, el escaneo y mapeo de mi casa ha sido sencillo y rápido y el Kobold VR7 se mueve con soltura por las estancias. Tampoco es que yo viva en un palacio.

Al crear estos mapas, la aplicación permite crear zonas de limpieza personalizadas o zonas prohibidas, que condicionan el comportamiento del robot: son o bien áreas que debe limpiar con más frecuencia o bien espacios que debe evitar.

Esto es muy útil, por ejemplo, si tienes habitaciones con otra altura. Los sensores también permiten reconocer los límites de una estancia y ajustar su trayectoria para seguir con la ruta, de manera que podría darse cuenta de que hay unas escaleras —no obstante, mi recomendación es marcarlo como zona prohibida—.

Asimismo, la cámara de tiempo de vuelo (ToF) integrada proporciona al Kobold VR7 un sistema inteligente para evitar objetos, incluso en la oscuridad. Puede identificar posibles obstáculos como calcetines, cables o incluso animales domésticos, para rodearlos sin chocar y continuar con su ruta.

Además, cuenta con cuatro parachoques en la parte delantera para acercarse a los objetos con máxima proximidad sin riesgo de dañarlos.

El Kobold VR7 Premium puede también detectar el tipo de superficie, cuando pasa de suelo duro a alfombra y viceversa. De nuevo, gracias a los sensores y a su inteligencia, el robot puede cambiar su modo de limpieza en función del tipo de suelo de forma autónoma.

Finalmente, según la marca, tiene una potencia de aspiración de 11 litros por segundo y podemos elegir entre tres modos de aspiración para ajustarse a diferentes necesidades de limpieza: el modo Auto reconoce el tipo de suelo (suelo duro o alfombra), ajustando automáticamente la potencia de los cepillos; el modo Max es apto para la mayoría de las situaciones y ofrece el mejor rendimiento de limpieza en alfombras y suelos duros; y el modo Eco funciona con una potencia reducida del motor y, por tanto, es más económico, silencioso y adecuado para la suciedad moderada.

Kobold VR7 Premium tiene cepillo helicoidal y un cepillo lateral en la esquina. 20bits

Vaciado higiénico: para que no te tengas que ver en nada

Después de recoger todo el polvo y la basura durante la limpieza, el robot vuelve a la base de vaciado automático y esta extrae todo el contenido del depósito en una bolsa filtro higiénica incluida en la base. Así, te deshaces de la suciedad que ha recogido el robot sin tener que tocar nada.

Además, la bolsa flltro de tres capas retiene el 99,9% de las partículas, repele los olores y cuenta con el sello TÜV, apto para alérgicos.

Si además eres como yo y tienes el olfato muy desarrollado, tienes la opción de colocar un ambientador en el filtro del motor para añadir un toque fresco y agradable a cada limpieza.

La única pega es que el vaciado automático hace bastante ruido, pero eso es un mal menor —y además algo bastante común en este tipo de sistemas para robots de limpieza—.

Kobold VR7 Premium utiliza sensores avanzados para mapear tu casa y navegar por ella. Vorwerk

La app: controla tu robot estés donde estés

El Kobold VR7 Premium permite la programación y control de limpiezas, tanto desde el robot como desde su App MyKobold. Iniciar o detener la limpieza, ajustar la potencia de aspiración y programar horarios puede estar al alcance de tu mano, estés donde estés.

Y eso es una comodidad adquirida ya en muchos dispositivos a la que la mayoría de nosotros no queremos renunciar. Especialmente en nuestros ‘pequeños sirvientes’, que hacen por nosotros las tareas que menos nos gustan cuando no estamos en casa. Y así llegar a un hogar limpio y recogido.

La aplicación es sencilla de utilizar y en ella puedes controlar tus disferentes sistemas Vorwerk de limpieza, como por ejemplo la Kobold VK7 ya analizamos en 20bits. Lo único que resulta un poco incómodo es delimitar las zonas prohibidas, pero una vez le pillas el tranquillo lo haces sin mayor problema.

Los cepillos se sacan con facilidad para poder limpiarse. 20bits

Batería: podrá limpiar un casoplón

El robot aspirador Kobold VR7 Premium tiene una autonomía de hasta 120 minutos en el modo Eco. Eso da de sobra para limpiar toda tu casa. No obstante, si quieres más, puedes adquirir una batería extra —se venden por separado— e intercambiarla usando un simple destornillador de estrella estándar.

En mi experiencia, suele tardar una hora en hacer su recorrido de limpieza y no agota del todo la batería. En caso de que te quedes sin energía, el robot tarda algo más de tres horas y media en cargarse al 100%.

Según la marca, la vida útil es bastante larga: “La batería de tu robot aspirador Kobold VR7 puede manejar hasta 800 ciclos de carga, con una capacidad restante del 70% o más”. “Depende de ti decidir si deseas seguir utilizando el robot después de 800 ciclos con la batería actual”, dicen.

Para los usuarios que utilizan el robot a diario y lo descargan y cargan por completo una vez al día, la batería dura más de 3 años, tal y como indica Kobold. En caso de que el uso semanal sea de tres veces, la duración podría llegar a los 5 años.

Resumen

Tras utilizar durante un tiempo Kobold VR7 Premium, no me cabe duda de que se trata de un producto de gama alta. Como he dicho antes, su precio también está en esa línea.

Estoy muy satisfecha de los resultados de este producto y me gusta cómo deja la casa. Yo tengo mascota y, exceptuando el hecho de que de vez en cuando hay que limpiar de pelos los cepillos y la bolsa se llena un poco antes, creo que resuelve bien el caos que genera mi perro en casa.

La recomendaría sin dudarlo si puedes permitírtelo.

LO MEJOR • Vaciado automático

• Batería de larga duración

• Manejo sencillo de la app

• Tecnología premium de escaneo y movimiento



LO PEOR • Precio elevado

• Al ser blanca no es muy discreta si la tienes en el salón

• Hay que atinar bien cuando delimitas las zonas prohibidas en el mapa de la app



