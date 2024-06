Valoración: Honor 200 Lite

En los móviles con el calificativo lite se buscan un diseño atractivo que empieza por lo fino y ligero, buenas prestaciones y calidad-precio. Unos parámetros recogidos en lo que ofrece el nuevo Honor 200 Lite, hermano pequeño del Honor 200 Pro y del Honor 200.

El Honor 200 Lite, primer miembro de la serie que releva a los Honor 90 en llegar a España, tiene un precio oficial de 329 euros en una configuración de 8 GB + 256 GB. Como es lógico, establece una mejora general de las especificaciones del Honor 90 Lite, lanzado en 2023 por 299 euros. Entre sus avances figura la potenciación de los selfis.

No obstante, algunas pequeñas sombras en la fotografía (no en los selfis) conllevan que no iguale el recuerdo del Honor 90 Lite, el más vendido de la compañía china en nuestro país el pasado ejercicio. Una circunstancia que no resiente su condición de atrayente gama media.

El Honor 200 Lite en color negro (20bits)

Especificaciones técnicas principales del Honor 200 Lite

​

Pantalla: Amoled de 6,7 pulgadas (FHD+, 90 Hz, 1.200 nits)

Procesador: MediaTek Dimensity 6080

Configuración: 8 GB + 256 GB

​Cámaras traseras: 108 MP + ultra gran angular y profundidad de 5 MP + macro de 2 MP

Cámara frontal: 50 MP (+ flash)

Batería y carga rápida: 4.500 mAh con carga de 35W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: MagicOS 8.0 (Android 14)

Otros elementos: dual SIM, sensor de huella en el lateral, certificación SGS de resistencia a caídas

Peso y grosor: 166 gramos y 6,78 mm

Precio oficial en el momento del lanzamiento: 329 euros

Diseño del Honor 200 Lite

El Honor 200 Lite, un móvil con solo 6,78 mm de grosor (20bits)

Como indican sus 6,78 mm de grosor y sus 166 gramos de peso, el fabricante perfecciona el concepto de smartphone fino y ligero. El dispositivo anterior se caracterizaba por los 7,48 mm y los 179 gramos. El diseño va enfocado al estilo que transmiten estos parámetros y a la comodidad, elementos a los que se suma el agradable tacto de la trasera.

Esta parte posterior especial vistosidad en los colores Starry Blue y Cyan Lake. En Midnight Black, la tonalidad en la que lo ha probado 20bits, sorprende menos pero exhibe elegancia.

El módulo de perfil clásico del Honor 200 Lite (20bits)

Honor plasma un módulo cuidado (el detalle de la 'correa' que lo envuelve) de inspiración clásica. El del Honor 90 Lite, 'raro' por la forma hexagonal de los dos anillos, otorgaba un mayor carácter distintivo a la composición, efecto que aquí se pierde si se atiende solo al módulo.

Pantalla del Honor 200 Lite

La pantalla Amoled del Honor 200 Lite (20bits)

Las pantallas de los Honor suelen desprender un cauce sugestivo, y la del Honor 200 Lite va precisamente en esa línea. La incorporación de la tecnología Amoled simboliza la evolución materializada, manifestada asimismo en su nivel de brillo (brillo máximo normal de 1.200 nits y brillo HDR de hasta 2.000 nits). Mantiene las 6,7 pulgadas y la fluidez de 90 Hz (lástima que siga sin subir a los 120 Hz).

Con resolución FHD+, contempla dos modos de color (normal y vívido) y tres tipos de temperatura de color (predeterminada, cálida y fría). En lo relativo a la protección visual, dispone de atenuación dinámica, atenuación PWN de 3420 Hz, modo lectura, modo eBook y visualización nocturna circadiana.

El sensor de huellas no está integrado en el panel, sino que se habilita por medio del botón lateral. La experiencia promovida por la pantalla tiene un acertado complemento sonoro, si bien se hubiera visto reforzado con dos altavoces. El Honor 90 Lite también contaba con una única salida de audio.

Fotografía con el Honor 200 Lite

Las fotografías con el Honor 200 Lite ofrecen un buen nivel. No obstante, al mismo tiempo se tiene la sensación, que queda latente, de que se encuentran un punto por debajo de lo esperado en Honor. Hay tandas de uso en las que las imágenes tomadas desprenden calidad, y otras en las que aparece la desigualdad, con fotos sugerentes, otras correctas y, en contraste, otras no demasiado convincentes a poco que uno las analiza.

Selfi tomado con el Honor 200 Lite (20bits)

La mayor fiabilidad fotográfica se halla en los selfis, algo natural en un dispositivo que se nota que está pensado para los amantes de los posados como resaltan su sensor de 50 MP (de 16 MP en la generación previa) y el flash que le acompaña. En otros teléfonos de la marca también hay doble hueco frontal, por lo general para la cámara para selfis y para el sensor de profundidad 3D.

Imagen con la luz para selfis del Honor 200 Lite activada (20bits)

La luz para selfis (que se activa con facilidad en los ajustes que surgen en la parte de arriba de la pantalla cuando uno se pone en modo selfi, también puede optarse por la luz de relleno siempre encendida) se convierte en un extra y en nuestra aliada para este tipo de fotos.

Foto en alta resolución con el Honor 200 Lite (20bits)

Otra foto en alta resolución con el Honor 200 Lite (20bits)

Las fotografías en alta resolución también sortean la mencionada desigualdad. Esta se da en el modo automático, en especial cuando se quieren captar imágenes de entornos amplios y cuando se usa la distancia de 0,6x.

El modo retrato, interesante, contempla tres enfoques (1x, 2x y 3x, esté último no válido para todas las situaciones). El modo noche, el modo apertura, el modo profesional, el siempre juguetón multivídeo o el de foto HDR señalan que el repertorio se adscribe a lo completo, aunque como en el caso del Honor 90 Lite se echa en falta la grabación en 4K.

Foto realizada con el Honor 200 Lite en una tarde nublada Foto realizada con el Honor 200 Lite en una tarde nublada

Foto de la zaragozana Plaza del Pilar con el Honor 200 Lite (20bits)

El Honor 200 Lite tiene como reclamo su condición de móvil de gama media con cámara principal de 108 MP (su predecesor contaba con una de 100 MP). Este sensor se conjuga con una cámara ultra gran angular (también para profundidad) de 5 MP y con una macro de 2 MP. Los 5 MP de la segunda, ya presentes en el Honor 90 Lite, implican un recorte respecto a los habituales 8 MP.

Rendimiento del Honor 200 Lite

Si el Honor 90 Lite llevaba el MediaTek Dimensity 6020, el representante de la serie 200 se fundamenta en el Dimensity 6080, por supuesto también con conectividad 5G. Se trata del mismo procesador que el del Redmi Note 13 5G.

Se ajusta a lo solvente en términos de fluidez y rendimiento. Alivia comprobar que después desaparece el desconcertante matiz de que parece renquear e ir algo lento. Por suerte ese 'trance' se circunscribe a los primeros compases de uso, después de la configuración inicial.

A los 8 GB de RAM de fábrica se le pueden añadir hasta 8 GB más gracias a Honor RAM Turbo. En lo relativo al sistema operativo, MagicOS 8.0 conlleva poder recurrir a funciones de IA como Portal Mágico y Cápsula Mágica (la modulación de la isla dinámica de Apple para las notificaciones), prestaciones de software estrenadas de la mano del Honor Magic6 Pro.

Batería y carga del Honor 200 Lite

La apuesta por el escaso grosor supone que la batería no llegue al canon de los 5.000 mAh. En todo caso, sus 4.500 mAh no comprometen excesivamente la autonomía. Cargado al completo aguanta más de un día. Cuando ronda el 25% puede resistir cerca de cinco horas.

El cargador no se incluye en la caja del Honor 200 Lite (20bits)

Admite carga rápida de 35W, velocidad enmarcada en la gama media. Honor retiró los cargadores de sus cajas hace tiempo, si bien no faltan las promociones que incluyen de regalo el cargador SuperCharge específico.

El Honor 200 Lite, un atrayente móvil de gama media (20bits)

Puntuación 20bits: 7,5/10

LO MEJOR * Su diseño elegante, fino y ligero

​

​* Su brillante pantalla

​

​* Su atractivo en la gama media

LO PEOR * Bajo el buen desempeño fotográfico aparece la sombra de los resultados desiguales

​

​* Ausencias como la fluidez de 120 Hz, la grabación en 4K y los altavoces duales

