Fryer Air Pro Compact: una freidora de aire muy fácil de usar por menos de 100 euros

Valoración: Fryer Air Pro Compact

Las freidoras de aire, también conocidas como airfryers, se han ganado un hueco en la mayoría de las cocinas de España porque tienen un método de cocción sano, consumen muy poca electricidad, se limpian fácilmente, son fáciles de usar y permiten elaborar un sinfín de recetas. Estos electrodomésticos se presentaron por primera vez en la IFA de Berlín y, desde entonces, su interés no ha parado de crecer e incluso ya son varias marcas las que están comercializando sus propias alternativas –como la Mi Smart Air Fryer de Xaoimi, la Turbo Blaze de Cosori o la reciente probada I-Master Series 5–.

Pero más allá de los modelos mencionados, el fabricante Create dispone de una freidora de aire compacta con 1.300 vatios, ocho programas preinstalados, pantalla angular y un novedoso sistema de circulación del aire 360º para cocinar los alimentos de forma homogénea. Para poner a prueba todas sus capacidades, 20Bits ha tenido la oportunidad de probar esta airfryer, llamada Fryer Air Pro Compact.

Ficha técnica de Fryer Air Pro Compact



Dimensiones: 330x260x269 milímetros.

Peso: 3,5 kilos.

Temperatura de cocción: 220 grados.

Sistema de seguridad: Auto Off - Overheat.

Potencia: 1300W.

Pantalla: Táctil.

Control: Electrónico/ Digital.

Capacidad: 3,5 litros.

Frecuencia: 50-60 Hz.

Función de horno: Sí.

Regulador de temperatura: Sí.

Base antideslizante: Sí.

Modos: Tres.

Programas preinstalados: Ocho.

Precio: 99,95 euros.

Diseño compacto

El diseño de la airfryer de Create es rectangular, tiene los lados redondeados, incorpora una asa bastante grande para separar el cajón con facilidad y está disponible en dos colores –negro y blanco–.

Sus dimensiones son bastante pequeñas para que ocupe el espacio justo y necesario en la cocina, teniendo en cuenta que tiene 3,5 litros de capacidad, pesa 3,5 kilos y mide 330 milímetros de altura, 260 milímetros de anchura y 269 milímetros de profundidad –idónea para que no moleste en la cocina y no choque con ningún aparato electrónico–.

Además, en la parte de arriba, la freidora tiene distintos botones táctiles con dibujos intuitivos de los programas y una pantalla para mostrar el tiempo y la temperatura de cocción. A continuación te dejamos varias fotografías para que la puedas ver de cerca.

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

Funcionamiento sencillo e intuitivo



Por recomendación, la freidora se tiene que colocar en una superficie plana que sea resistente al calor, además, tiene que estar cerca de una toma de corriente. Tras instalarla, debes sujetar firmemente el asa de la cesta para abrir el cajón y sacarlo de la airfryer, de esta manera, podrás colocar los alimentos en la canasta –aquí me gustaría mencionar que no hay que llenar en exceso la cesta porque, sino, la cocción y la circulación del aire no serán las adecuadas. Lo aconsejable es llenarla por la mitad–.

No obstante, antes de colocar la comida en el interior, hay que presionar el botón de encendido y precalentar el electrodoméstico durante tres o cinco minutos. Y pasado este tiempo, ya se podrá insertar el cajón en la freidora, pulsar sobre los botones de temperatura y tiempo para establecer los minutos y calor necesarios, presionar nuevamente sobre el botón de encendido para cocinar los alimentos y esperar a que se haga la comida.

Sonarán cinco pitidos cuando haya expirado el tiempo establecido para freír, asimismo, la freidora se apagará automáticamente. Y en ese momento, hay que retirar el cajón del dispositivo, colocarlo sobre la superficie plana y retirar la canasta para freír.

Por otro lado, para asegurar una buena cocción de los alimentos, te recomiendo abrir el cajón de la canasta a la mitad del tiempo y retirarlo de la freidora para sacudir o girar la comida.

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

Los programas vienen representados por iconos



Como he mencionado en la ficha técnica, la freidora de Create incluye ocho programas preestablecidos que se pueden encontrar al pulsar sobre el botón 'P'. Estos son todos los que incorpora:

Icono de pollo: Cocinar durante 20 minutos a 220 grados.

Icono de patatas fritas: Cocinar durante 16 minutos a 220 grados.

Icono de pastel: Cocinar durante 15 minutos a 160 grados.

Icono de carne: Cocinar durante 15 minutos a 220 grados.

Icono de pescado: Cocinar durante 20 minutos a 180 grados.

Icono de filete: Cocinar durante 10 minutos a 200 grados.

Icono de fruta: Cocinar durante cuatro horas entre 40-80 grados.

Icono de alitas de pollo: Cocinar durante 13 minutos a 220 grados.

En la imagen de abajo se puede observar que los iconos muestran cada tipo de programa, así pues, se facilita su uso para cocinar. Este aspecto ha sido el que más me ha gustado, debido a que me parece súper intuitivo y eficaz.

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

En la imagen, Fryer Air Pro Compact. 20BITS

Ten cuidado al limpiar esta freidora



Antes de proceder a la limpieza, es obligatorio dejar enfriar por completo la freidora, porque sino te quemarás. Pasado este rato, hay que desenchufar el electrodoméstico, retirar la cesta del cajón, lavar ambas piezas con agua caliente y jabón y, por último, limpiar el cuerpo de la freidora con un paño húmedo que sea suave. ¡Importante! Te aconsejo que no uses utensilios de cocina de metal, limpiadores o productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.

¿Cuánto cuesta?

Fryer Air Pro Compact cuesta 99,95 euros en la página web oficial de Create, no obstante, también está disponible en Amazon por los siguientes precios:

Fryer Air Pro Compact en color negro: 90,95 euros en este enlace.

Fryer Air Pro Compact en color blanco: 90,95 euros en este enlace.

Valoración de 20Bits

LO MEJOR Ocupa muy poco espacio en la cocina.

Su panel es súper intuitivo gracias a los iconos.

El precio es bastante asequible.

LO PEOR La cesta podría ser un poco más grande.

