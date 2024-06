FreeBuds 6i: los nuevos auriculares de Huawei te sorprenderán, además cuestan menos de 100 euros

Valoración: Huawei FreeBuds 6i

Huawei anunció esta semana el lanzamiento de los auriculares FreeBuds 6i, la última incorporación a su serie i con un nuevo dispositivo que destaca por la buena calidad del sonido y la increíble cancelación de ruido por un precio muy económico. En 20Bits los hemos puesto a prueba y esta es nuestra opinión.

Ficha técnica



Tamaño de los auriculares: 31,4 mm x 21,3 mm.

Peso de cada auricular: 5,4 gramos.

Tamaño del estuche de carga: 48,2 mm x 61,8 mm.

Peso del estuche de carga: 34 gramos.

Sensores: Infrarrojos, Hall y táctil.

Batería de los auriculares: 55 mAh, cinco horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y ocho horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada.

Batería del estuche de carga: 510 mAh, 20 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y 35 horas de reproducción.

Método de carga: USB-C

Conectividad: Bluetooth,

Controles: Cuatro tipos para cancelar/activar la cancelación de ruido, subir/bajar el volumen, reproducir/pausar el audio, responder/finalizar una llamada y reproducir la siguiente canción.

Altavoz: Controlador dinámico con cuatro imanes de 11 mm y un rango de respuesta de frecuencia de 14 Hz a 40 kHz.

Tecnología de audio: Ecualizador dinámico, cancelación activa de ruido, cancelación de ruido en llamadas y modo transparente.

Resistencia a las salpicaduras y polvo gracias a IP54.

Un diseño muy práctico



Huawei apuesta por la comodidad y practicidad en los auriculares FreeBuds 6i, debido a que se agarran muy bien a la ojera y no se sueltan cuando haces movimientos bruscos. Además, destacan por su tamaño porque son más pequeños a comparación de otros modelos de la compañía –como los FreeBuds Pro 3 que se presentaron el año pasado–, por ende, esto hace que el vástago no cuelgue mucho de la oreja cuando los llevas puestos –un aspecto que me ha gustado mucho porque ni siquiera notas dicho componente–.

Auriculares FreeBuds 6i. 20BITS

Por otro lado, en lo que se refiere al estuche de carga, dicho dispositivo tiene una forma compacta y ovalada, pesa muy poco, cabe en la palma de la mano, es cómodo de transportar en los bolsillos de la ropa o en la mochila, ocupa poco espacio e incorpora un puerto USB-C para la carga.

Estuche de carga de los FreeBuds 6i. 20BITS

Te sorprenderá la cancelación de ruido

Los auriculares FreeBuds 6i vienen equipados con la tecnología de cancelación de ruido Intelligent Dynamic ANC 3.0, de esta manera, Huawei ofrece a los usuarios una eliminación rigurosa de los sonidos del exterior. Asimismo, es importante mencionar que puede suprimir el ruido no deseado de forma inteligente a través de la creación de los modelos ANC, dispone de diez soluciones diferentes de ecualización, cuenta con un algoritmo ajustado para 34 escenarios distintos y, lo más destacable es que, posee una cancelación de ruido activa de hasta 32 dB –e incluso un modo ambiente para escuchar lo que pasa a nuestro alrededor, si se desea–.

Por ende, el conjunto de todas estas características hace que el dispositivo aísle muy bien la mayoría los ruidos, ya sea en la calle, transporte público o gimnasio –como ha sido en mi caso–.

Buena calidad sonora

Dejando de lado la cancelación de ruido y adentrándonos en la calidad sonora, este dispositivo posee un controlador dinámico con cuatro imanes de 11 milímetros de diámetro que son más potentes respecto a la generación anterior. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, pienso que estos auriculares de Huawei ofrecen un sonido nítido y potente, además, potencian bastante bien los graves.

FreeBuds 6i. 20BITS

La batería es más que suficiente

Otros aspectos llamativos es que los auriculares FreeBuds 6 se pueden controlar mediante la aplicación AI Life –disponible en la App Gallery–, poseen un control táctil en el vástago para reproducir/pausar/cambiar la canción –un aspecto que podría mejorar en lo que se refiere a la precisión– y una batería que dura, aproximadamente, ocho horas con una sola carga –lo justo y necesario para pasar una jornada laboral–.

Además, al hilo de la autonomía, este dispositivo cuenta con una carga rápida de tan solo diez minutos que llega a ofrecer hasta cuatro horas más de reproducción.

Precio muy asequible

Por tan solo 99 euros puedes tener unos auriculares que destacan por su gran cancelación de ruido –tanto es así que parecen un dispositivo de gama medio-alta–, una calidad sonora bastante aceptable acorde a su precio y un diseño bastante minimalista que llama la atención por ser tan pequeño.

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - Precio súper económico.

- Diseño minimalista.

- La cancelación de ruido es bastante top.

- Una autonomía acorde a su precio.

LO PEOR - Podríamos decir que lo 'peor' es que su aplicación no está disponible para descargar en Google Play o App Store.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.